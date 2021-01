LG rozważa wycofanie się z rynku smartfonów w 2021 roku

LG musi na trzeźwo ocenić stan swojego działu mobilnego. Sekcja, która w ostatnich latach przynosiła firmie głównie straty, może zostać znacząco zredukowana lub kompletnie zamknięta.

LG Mobile ma ostatnio mocno pod górkę

W ciągu ostatnich lat LG nie miało szczęścia do smartfonowego biznesu. Firma, która swego czasu rywalizowała jak równy z równym z Samsungiem czy Motorolą, teraz nie jest wstanie zainteresować klientów swoimi urządzeniami. Na arenie pojawiły się tacy „drapieżnicy” jak realme, które w ciągu dwóch lat kilkukrotnie przeskoczyło skostniałe LG.

LG Velvet (źródło: LG)

Kiepską sytuację LG Mobile potwierdzają liczby – w ciągu ostatnich pięciu lat dział ten wygenerował 4,5 miliarda dolarów strat. Ta przytłaczająca statystyka kiedyś musiała w końcu wywołać reakcję prezesa LG Electronics. Zapowiada on spore zmiany w podejściu firmy do produkcji smartfonów.

Dział mobilny LG do rozbiórki?

Jak donosi Korea Herald, Kwon Bong-seok, czyli szef LG Electronics, rozesłał dziś do pracowników notatkę, z której wynika, że kierunek smartfonowego biznesu LG mocno się zmieni. Na razie nie podjęto żadnych wiążących decyzji, ale treść komunikatu daje mocno do myślenia.

Ponieważ konkurencja na globalnym rynku urządzeń mobilnych staje się coraz ostrzejsza, nadszedł czas, aby LG dokonało trzeźwej oceny sytuacji i podjęło najlepszy możliwy wybór. Firma rozważa różne możliwe środki prowadzące do tego celu, w tym sprzedaż, wycofanie się lub zmniejszenie działalności związanej ze smartfonami.

Co ważne, przedstawicielstwo LG potwierdziło, że treść powyższej notatki jest autentyczna. Jak przekazano w komentarzu dla redakcji The Verge, „Kierownictwo LG Electronics zobowiązuje się do podjęcia wszelkich decyzji niezbędnych do rozwiązania problemów związanych z mobilnym biznesem w 2021 r.”. Rzecznik LG podkreśla jednocześnie, że „Na dzień dzisiejszy nic nie zostało sfinalizowane”.

To spora zmiana względem ubiegłotygodniowego raportu, sugerującego, że LG Mobile przymierza się do wycofania się z produkcji smartfonów. Rzecznik firmy bardzo szybko zdementował wtedy te doniesienia, nazywając raport całkowicie fałszywym i bezwartościowym. Jak się okazuje, już wtedy coś było na rzeczy.

LG Wing

LG Mobile rzeczywiście jest w trudnej sytuacji. Choć LG Velvet jest godnym polecenia urządzeniem, a LG Wing prezentuje interesującą wizję obsługi telefonu, to żaden z tych modeli nie pozyskał zbyt wielu nabywców – a właśnie to decyduje o finansowym „być albo nie być” mobilnego działu LG.

Z niecierpliwością wyczekujemy oficjalnych komunikatów dotyczących LG i smartfonowego biznesu firmy. Może się okazać, że zwinie się ona z rynku szybciej niż dogorywające latami HTC.