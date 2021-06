Za ten szczegół LG Velvet 2 Pro zebrałby nie lada baty, ale i tak szkoda, że nie pojawi się na rynku

Wraz z LG Velvet południowokoreański producent rozpoczął nowy rozdział w swojej historii, który niestety bardzo szybko zamknął. LG Velvet 2 Pro był już niemal gotowy do wprowadzenia na rynek, ale nigdy na niego trafi. Z jednej strony to nawet dobrze, ponieważ LG zdecydowało się w jego przypadku na bardzo odważną decyzję, która z pewnością zostałaby ostro skrytykowana przez wiele osób.

LG Velvet był długo wyczekiwanym powiewem świeżości, który zwiastował rewolucyjne zmiany w smartfonach LG. Producent poszedł jeszcze o krok dalej w przypadku LG Wing, natomiast LG Rollable już całkowicie wystrzeliłby poza skalę. Kolejną „nieszablonową” i dość odważną propozycją miał być LG Velvet 2 Pro, ukrywający się pod oznaczeniem kodowym LG Rainbow.

Reklama

Za ten szczegół LG Velvet 2 Pro zebrałby nie lada baty

Ulepszony LG Velvet miał być smartfonem premium o minimalistycznym designie. Tafle szkła 3D na przodzie i tyle miał przedzielać metalowy, „bezprzyciskowy” korpus. Tak, LG zamierzało pozbyć się klawiszy do regulacji głośności. Nie zastąpiłyby ich jednak dotykowe płytki, jak w HTC U12+. Zamiast tego, Koreańczycy prawdopodobnie planowali zastosować podobne rozwiązanie, jak Huawei w Mate 30 Pro. Warto przypomnieć, że było ono mocno krytykowane przez wiele osób, w tym także tych, które miały z nim bezpośrednią styczność.

LG Velvet 2 Pro miał również zaoferować flagowy aparat z sensorem Sony o rozdzielczości 64 Mpix z funkcją łączenia pikseli i OIS oraz obiektywem ultraszerokokątnym (12 Mpix) i 3x zoomem optycznym (teleobiektyw 8 Mpix). Co więcej, w przygotowanych materiałach promocyjnych, które wyciekły do sieci, LG wspomina też o technologii 10-bit HDR, zapewniającej rejestrowanie ponad 1 mld kolorów, a także funkcji „LG gimbal”, która przywołuje skojarzenia z rozwiązaniem, stosowanym przez Vivo w smartfonach z serii Vivo X50 i Vivo X60.

źródło: @FrontTron

LG Velvet 2 Pro miałby zatem wiele argumentów, żeby przekonać do siebie wymagających użytkowników. Tym bardziej, ze na jego pokładzie miał się też znaleźć procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G oraz wyświetlacz POLED Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Niektórych mogłaby jednak zniechęcić jego przekątna, bo wynosząca aż 6,8 cala.

Na pokładzie LG Velvet 2 Pro miały się również znaleźć 8 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, aparat o rozdzielczości 10 Mpix z autofokusem na przodzie i akumulator o pojemności 4500 mAh. Całość miała mieć wymiary 165x75x7,5 mm.

Niestety, LG Velvet 2 Pro nigdy nie trafi do regularnej sprzedaży. Mogą go kupić jedynie pracownicy LG, w dodatku za bezcen, choć kosztem braku wsparcia, zarówno w postaci aktualizacji, jak i w kwestiach serwisowych (to ostatnie ma trwać zaledwie pół roku).