LG rozwiązuje worek z zapowiedziami na targach CES 2025

Firma LG nie szczędzi nam ciekawych zapowiedzi na targach CES 2025. Czas to uzupełnić i podsumować. W rolach głównych: intrygujące telewizory, rozszerzenie funkcjonalności Smart TV, oryginalne lampy oraz monitory stojące na zupełnie innym poziomie.

LG ulepsza swój osobliwy telewizor StandbyMe

LG StandbyMe 2 to następca jednego z najbardziej intrygujących sprzętów 2023 roku. To mobilny, 27-calowy telewizor, który można przemieszczać po całym domu, by cały czas pozostawać ze swoimi ulubionymi treściami wideo. Równocześnie rozwiązuje problem osób, które w swoich mieszkaniach nie mają miejsca na pełnowymiarowy odbiornik.

W drugiej generacji firma LG podnosi rozdzielczość z 1080p (Full HD) do 1440p, zachowując 27-calową przekątną. Dodatkowo wydłużeniu uległ czas działania, sięgający teraz 4 godzin (to o jedną godzinę dłużej). Fajnym dodatkiem jest bezprzewodowy pilot, który za pomocą magnesów można przymocować do górnej części urządzenia.

Więcej newsów LG – prosto z CES 2025

Podczas targów CES 2025 LG podzieliło się także dwiema ciekawymi zapowiedziami związanymi z telewizorami, a właściwie ich systemem Smart TV. Po pierwsze: już w tegorocznych modelach użytkownicy będą mogli skorzystać z wirtualnego asystenta Microsoft Copilot (takie samo ogłoszenie miał Samsung). Po drugie: na telewizorach LG zadebiutuje aplikacja Xbox umożliwiająca granie w gry bez konsoli, poprzez Xbox Cloud Gaming dla posiadaczy abonamentu Game Pass Ultimate.

Jeszcze przed oficjalnym startem targów CES 2025 firma LG zaprezentowała także nowe telewizory LCD z serii QNED. W kontekście RTV – przy okazji targów w Las Vegas oficjalnego pokazu doczekał się też projektor pełniący równocześnie funkcje głośnika i lampy. A skoro już przy takich ciekawostkach jesteśmy, to nie można też nie wspomnieć o lampie LG, która jest jednocześnie donicą z systemem automatycznego podlewania roślin.

LG pokazuje ekrany małe i duże

Wrócmy jednak do ekranów. Podczas tegorocznych targów CES południowokoreański producent pochwalił się również nowym, ultrasmukłym monitorem LG UltraFine 6K (32U990A) z 32-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 6016×3384 pikseli. Urządzenie oddaje do dyspozycji użytkownika olbrzymią przestrzeń roboczą, zapewnając przy tym pokrycie 99,5% palety Adobe RGB oraz kontrast o współczynniku 2000:1.

LG UltraFine 6K (fot. LG)

LG UltraFine 6K to też jedno z pierwszych urządzeń wykorzystujących standard Thunderbolt 5 o maksymalnej przepustowości wynoszącej aż 120 Gb/s. Niestety nic więcej jak na razie nie wiemy. Warto za to przypomnieć o spokrewnionej premierze Koreańczyków, mianowicie o gamingowym monitorze LG UltraGear 45GX990 z ekranem zakrzywianym… na życzenie.

Zaprezentowane zostały już także nowe laptopy LG Gram Pro na rok 2025. Cała seria zapowiada się naprawdę ciekawie, a o szczegółach możesz przeczytać w podlinkowanym newsie.