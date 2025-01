Nowe telewizory z fabryki Samsunga. Te technologie odmienią jakość oglądania

Telewizory Samsunga otrzymają kolejne zaawansowane technologie. Koreański producent przedstawił, jak nowe funkcje telewizorów, oparte o sztuczną inteligencję, ułatwią nasze życie.

Telewizory Samsunga na 2025 rok – co nowego?

Samsung zapowiedział nowe telewizory na 2025 rok. Jednym z nich jest nowy Neo QLED 8K, a także urządzenia z kategorii Lifestyle i mnóstwo nowoczesnych technologii, które wpłyną na jakość oglądania w kolejnych latach.

Nowe telewizory obsłużą technologię Samsung Vision AI, która pozwoli na płynniejsze i bardziej intuicyjne korzystanie z telewizorów. Użytkownicy nowych Smart TV otrzymają dostęp do wielu spersonalizowanych funkcji, aby interakcje z dużymi ekranami były jeszcze lepsze.

Jedną z opcji, z jakiej będą mogli korzystać posiadacze najnowszych telewizorów, jest funkcja wyszukiwania kliknięciem (ang. Click to Search) – z jej pomocą widzowie otrzymają możliwość szybkiego zapoznania się z informacjami na temat postaci (np. aktorów) i obiektów widocznych na ekranie. Wśród zapowiedzianych opcji wspomniano też o tłumaczeniu napisów w czasie rzeczywistym (Live Translate), które generowane są w oparciu o lokalną sztuczną inteligencję. Użytkownicy będą mogli także korzystać z generatywnych tapet (Generative Wallpaper), dopasowanych do gustu czy okazji.

Nowe telewizory staną się również jeszcze bardziej inteligentne niż dotychczas. Za pośrednictwem dużego ekranu i funkcji Przegląd Domu (ang. Home Insights) domownicy będą mogli w czasie rzeczywistym monitorować stan środowiska czy sprawdzać alerty przesłane przez urządzenia z kategorii Smart Home. Na Smart TV Samsunga zawita także technologia Microsoft Copilot, dzięki czemu za pomocą pilota bądź poleceń głosowych możliwe będzie wyszukiwanie informacji na temat prezentowanych na ekranie treści.

Samsung wprowadza technologię Vision AI do wielu telewizorów, w tym do modeli Neo QLED, OLED, QLED oraz The Frame. Neo QLED 8K QN990F to najbardziej zaawansowana propozycja tej marki, której sercem jest procesor NQ8 AI Gen3.

Nowe telewizory Samsunga na CES 2025 (źródło: Samsung)

Sprzęt ten oferuje funkcje ulepszające jakość i wyrazistość obrazu, oparte o sztuczną inteligencję. Wśród nich wspomniano o technologiach, takich jak:

8K AI Upscaling Pro, wpływającej na ulepszenie niższych rozdzielczości do 8K;

Auto HDR Remastering Pro odpowiedzialnej za dostosowanie barw i wyświetlanie bardziej realistycznych obrazów;

Adaptive Sound Pro, zasilanej sztuczną inteligencją, która optymalizuje mowę, muzykę i efekty dźwiękowe;

Color Booster Pro wzbogacającej kolory;

AI Mode, której zadaniem jest zoptymalizowanie wrażeń słuchowych w oparciu o analizę obrazów i dźwięków.

Jeszcze więcej nowości: Samsung The Frame Pro, The Premiere 5 i rozbudowany Art Store

Samsung rozszerza też gamę produktów o The Frame Pro. Telewizor ten, przypominający obraz zawieszony na ścianie, został wykonany w technologii Neo QLED. Dzięki temu nowość oferuje jaśniejsze kolory, ostrzejszy kontrast i ulepszoną, pogłębioną czerń. Urządzenie to wyposażono w procesor NQ4 Gen3 AI.

Koreański producent rozbudowuje także swój sklep Art Store, gdzie obecnie można podziwiać ponad 3 tysiące muzealnych dzieł. Kolekcja w 2025 roku ma zostać rozszerzona nie tylko na nowe The Frame i Micro LED, ale pojawi się też w modelach z serii Neo QLED i QLED. Wśród nowości Samsunga znalazło się również miejsce dla nowego wydania projektora – The Premiere 5 oferuje potrójny laser o ultra-krótkim rzucie.