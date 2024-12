Nowy monitor LG. Zakrzywiony… na życzenie

Jeszcze przed oficjalnym startem targów CES 2025 firma LG zaprezentowała trzy nowe monitory gamingowe z panelami OLED. Wszystkie robią wrażenie, choć jeden zdecydowanie większe. Mam tu na myśli model UltraGear 45GX990 z 45-calowym wyświetlaczem, który za jednym kliknięciem z płaskiego może zmienić się w zakrzywiony.

Monitor LG UltraGear 45GX990 ma płaski wyświetlacz, ale… można go zakrzywić

Bazujący na technologii WOLED (z dodatkowymi, białymi subpikselami) monitor LG UltraGear 45GX990 daje wiele powodów, by się nim zainteresować. Jednym z nich jest bardzo wysoka rozdzielczość, wynosząca 5120×2160 pikseli. To stwarza bardzo dużą przestrzeń roboczą i powinno dobrze wypełnić ogromny, 45-calowy ekran.

To jednak, co robi największe wrażenie, to fakt, że wyświetlacz tego monitora może w kilka sekund przekształcić się z płaskiego w zakrzywiony (konkretnie o zakrzywieniu 900R). Nie jest to pierwszy raz, kiedy widzimy taką technologię, ale wciąż jest ona w stanie zaimponować. W dodatku przy 45 calach może okazać się bardziej praktyczna niż u mniejszych poprzedników.

LG UltraGear 45GX990 (fot. LG)

Podobać może się też informacja o maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej 330 Hz lub 165 Hz w trybie Dual Mode. Użytkownicy mogą także liczyć na obsługę HDR oraz dostęp do złączy HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 i USB-C.

Więcej monitorowych nowości LG

Równocześnie firma LG zaprezentowała monitor UltraGear 45GX950. Będzie go cechować dokładnie taka sama specyfikacja, a jedyną różnicą jest brak technologii zakrzywiania panelu (jest on zakrzywiony na stałe). Niestety, dalsze szczegóły techniczne w obu przypadkach pozostają nieznane.

LG UltraGear 45GX950 (fot. LG)

Podobnie jest w przypadku trzeciej nowości zaprezentowanej przez producenta z Korei Południowej. Mowa o modelu LG UltraGear 39GX90SA. Został wyposażony w 39-calowy wyświetlacz OLED o krzywiźnie 800R, proporcjach 21:9 i częstotliwości odświeżania sięgającej 240 Hz. Ma też porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB-C.

Najważniejszą informacją na temat tego modelu jest jednak ta, że ma on na pokładzie system webOS – ten sam, który możesz kojarzyć z telewizorów LG. Innymi słowy jest to tzw. smart monitor, który wiele oferuje także bez połączenia z komputerem.

Szczegółami na temat wszystkich tych urządzeń firma LG powinna podzielić się z nami podczas targów CES 2025. Start już 7 stycznia.