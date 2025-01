Koniec serii XPS, Latitude i Inspiron. Laptopy Dell w nowej odsłonie

Przez 30 lat obecności na rynku marka XPS zyskała olbrzymi szacunek. Obok MacBooków i ThinkPadów laptopy spod tego znaku były jednymi z najczęstszych obiektów westchnień mobilnych profesjonalistów. W 2025 roku firma Dell postanowiła jednak wycofać tę serię. A wraz z nią wszystkie inne: Latitude, Inspiron, Precision…

Zapomnij o Dell XPS – będzie Dell Premium

Podczas targów CES 2025 firma Dell zaprezentowała nową ofertę laptopów. Zamiast dobrze nam znanych serii widzimy tu nazewnictwo, które przypomina raczej to, jakie możemy kojarzyć ze świata smartfonów. Ma to ułatwiać wybór sprzętu dostosowanego do konkretnych potrzeb, jako że całą rodzinę będą teraz tworzyć jedynie trzy serie: Dell (do zastosowań domowych), Dell Pro (do pracy) oraz Dell Pro Max (to już najwydajniejsze maszyny robocze).

Każda z tych serii będzie się też dzielić na trzy progi zaawansowania (pod względem wydajności, jakości wykonania i funkcjonalności): podstawowy, Plus oraz Premium. Jeśli wydaje Ci się to wszystko nieczytelne, to być może poniższa tabelka przyniesie rozjaśnienie:

Laptopy Dell – serie od 2025 roku:

Poziom / Klasa Laptopy do domu: do nauki i zabawy Laptopy do pracy zdalnej i biurowej Najwydajniejsze maszyny robocze Podstawowy Dell Dell Pro Dell Pro Max Średni Dell Plus Dell Pro Plus Dell Pro Max Plus Topowy Dell Premium Dell Pro Premium Dell Pro Max Premium

Choć jest to zmiana całego systemu nazewnictwa, a nie tylko nazw poszczególnych serii, to można mniej więcej założyć, że modele reprezentujące dotąd serię Inspiron będą skrywać się pod nazwami Dell i Dell Plus, XPS-y staną się Dellami Premium, Dell Pro zachowa swoją nazwę, a na wyższych poziomach będziemy mieli to, co do tej pory znaliśmy jako Latitude i wreszcie serie Vostro oraz Precision zostaną wciągnięte w grupę Max.

Wiemy też, że to samo nazewnictwo będzie obowiązywać w przypadku komputerów stacjonarnych, choć według oficjalnych materiałów żaden z nich nie będzie zasługiwał na dopisek Premium. Zmiana nie ominie też monitorów i innych akcesoriów. Jedynym wyjątkiem jest kierowana do graczy seria Alienware, która pozostanie w użytku.

Serie laptopów Dell w 2025 roku (źródło: Dell)

Jakie będą laptopy Dell w 2025 roku?

Dell zapewnia, że pomimo zmiany nomenklatury filozofia projektowania pozostała taka sama. Najważniejszy konkret jest natomiast taki, że – podobnie jak inni producenci – Amerykanie stawiają w swoich nowych laptopach na sztuczną inteligencję, której potencjał wykrzesać zdołają najnowsze procesory Intel, AMD i Qualcomm.

Wśród najważniejszych zmian producent wymienia wydłużenie czasu pracy, trzykrotne zwiększenie wytrzymałości zawiasów i obudów (w serii Pro), redukcję generowanego hałasu o 20% (także w serii Pro) oraz możliwość pracy z dużymi modelami językowymi (w serii Pro Max).

Dell Pro 14 (fot. Dell)

Na prezentację laptopów Dell 13 Premium i jego większych braci (czyli następców serii XPS) musimy jeszcze poczekać. Póki co poznaliśmy pierwszych reprezentantów linii Dell Pro – oto podsumowanie ich najważniejszych cech:

Dell Pro 13 Premium to laptop klasy Copilot+ PC o wadze niewiele większej niż 1 kg i czasie pracy sięgającym 21 godzin,

Dell Pro 14 Premium to pierwszy komercyjny laptop z wyświetlaczem Tandem OLED (o 24% bardziej energooszczędnym i o 49% lżejszym),

Dell Pro 13/14/16 Plus to obszerna seria, na którą złożą się zarówno konwencjonalne laptopy, jak i urządzenia 2-w-1, z konstrukcjami wykonanymi w 50% z aluminium oraz wyświetlaczami o proporcjach 16:10,

a Dell Pro Max 14/16 to maszyny robocze z grafiką RTX 2000 i wyświetlaczami 16:10.

Więcej szczegółów na ich temat, jak i zapowiedzi kolejnych modeli spodziewamy się w najbliższych miesiącach.