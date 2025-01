Nowy sprzęt LG to projektor, głośnik i lampa. W jednym

Marka LG poinformowała, że podczas targów CES 2025 zaprezentuje innowacyjny projektor 3-w-1, który łączy funkcje kina domowego, głośnika Bluetooth i lampy LED. Co już wiemy o tym urządzeniu?

Projektor, głośnik i lampa w jednym? LG ma na to niezły plan

LG PF600U to projektor wyglądający na pierwszy rzut oka jak lampa, która mogłaby wylądować tuż przy Waszym ulubionym fotelu i, co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak właśnie było – taką funkcję ten sprzęt też pełni.

Zacznijmy jednak od funkcji projektora. Jego głowica, odchylana o 110 stopni, pozwala na swobodne dostosowanie obrazu do potrzeb użytkownika. Urządzenie oferuje rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli), jasność 300 ANSI lumenów i kontrast na poziomie 150 000:1, co – jak uważa producent – zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz nawet w mniej zaciemnionych pomieszczeniach. Dzięki rozmiarowi ekranu od 30 do 120 cali PF600U świetnie sprawdzi się zarówno w małych mieszkaniach, jak i tych bardziej przestronnych.

Jednak, jak już wspomniałem, LG PF600U to coś więcej niż projektor. Dzięki wbudowanemu głośnikowi Bluetooth z dwoma pasywnymi radiatorami urządzenie ma zaoferować swoim użytkownikom bogaty dźwięk stereo, idealny do filmowych wieczorów. Projektor z wbudowanym głośnikiem to jednak nic nowego. W przypadku tego sprzętu dodatkowym atutem jest tutaj funkcja lampy LED.

Oferuje ona dziewięć różnych kolorów i pięć poziomów jasności, umożliwiając dostosowanie oświetlenia do swoich potrzeb – od ciepłego, przytulnego światła, po chłodne oświetlenie. Wszystkie te elementy składają się na urządzenie, które nie tylko może być alternatywą dla tradycyjnego telewizora, ale też stać się integralnym elementem wystroju nowoczesnego wnętrza. PF600U działać ma na platformie webOS, znanej z telewizorów LG, co umożliwia m.in. dostęp do popularnych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, YouTube czy Disney+.

źródło: LG

To nie jest jedyna nowość

Na targach CES producent ma zaprezentować jeszcze jeden projektor. CineBeam S wyróżnia się kompaktowymi wymiarami (110 x 160 x 160 mm) i technologią Ultra Short Throw. Urządzenie umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej od 40 do 100 cali, wymagając zaledwie 25 centymetrów odstępu od ściany. Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) i jasności 500 ANSI lumenów, projektor dostarczy szczegółowy obraz z żywymi kolorami, co jest możliwe dzięki 154-procentowemu pokryciu przestrzeni kolorów DCI-P3.

Marka w swoim komunikacie podkreśla, że eleganckie metaliczne wykończenie sprawia, że CineBeam S pasuje do nowoczesnych wnętrz, a wbudowany system stereo z Dolby Atmos zapewnia wysokiej jakości dźwięk. Projektor działa na systemie LG webOS, oferując szybki dostęp do platform streamingowych, a intuicyjne funkcje, takie jak automatyczna regulacja ekranu i dostosowanie do koloru ściany, ułatwiają konfigurację i zapewniają perfekcyjny obraz.

Jakby nie patrzeć, obie propozycje LG wydają się bardzo ciekawe. Popularność tych urządzeń z pewnością rozbije się jednak o cenę, bo to w końcu od tego, ile trzeba będzie wydać na te cudeńka, zależy jak chętnie potencjalni klienci zdecydują się na ich zakup.