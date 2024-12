Nowe laptopy LG Gram Pro. Zapowiadają się nieźle

Choć ich pełna prezentacja nastąpi dopiero za parę dni, podczas targów CES 2025, to (poza cenami) mamy już właściwie komplet informacji na temat nowej linii laptopów LG Gram Pro. Bez zaskoczenia – największy nacisk został położony na funkcje sztucznej inteligencji. Producent zapewnia, że nie zapomniał przy tym o wysokiej wydajności, ergonomii oraz mobilności, z której słynie ta rodzina.

Laptopy LG Gram Pro na rok 2025. Jakie będą?

Zapowiadając nowe laptopy LG Gram Pro producent zwraca uwagę na dostęp do chmurowych, jak i lokalnych funkcji AI. W tym pierwszym wypadku bazę stanowi Chat GPT-4o, w drugim zaś – autorski model EXAONE. Wybrane modele pozwolą też skorzystać z opracowanego przez Microsoft rozwiązania Copilot+, przede wszystkim jest to 16-calowy LG Gram Pro (16Z90TS), ważący zaledwie 1,24 kg.

Przejdźmy tymczasem do konkretów związanych ze specyfikacjami nowych laptopów. Przedstawiają się one naprawdę nieźle – na czele z procesorami Intel Core Ultra serii V oraz H i maksymalnie 32 GB pamięci operacyjnej typu LPDDR5X. Model z 17-calowym ekranem – 17Z90TR – dorzuca do tego jeszcze kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4050. Dzięki temu powinien sprawdzić się też na biurkach graczy i osób zajmujących się projektowaniem.

LG Gram Pro 2025 (fot. LG)

Kolejny na liście jest 16-calowy model 16T90TP, którego charakterystyczną cechą jest wyświetlacz dotykowy. Może to być – tak jak u jego braci – ekran LCD o rozdzielczości 2560×1600 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz albo też panel OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Częścią zestawu jest również w tym przypadku rysik ładowany bezprzewodowo.

LG Gram Pro 2025 (fot. LG)

Specyfikacja LG Gram Pro 2025: 16Z90TS, 16T90TP i 17Z90TR

LG Gram Pro (16Z90TS) LG Gram Pro 2 w 1 (16T90TP) LG Gram Pro (17Z90TR) Wyświetlacz 16 cali / LCD

2560×1600 pikseli

31-144 Hz (VRR)

400 nitów 16 cali / LCD

2560×1600 pikseli

31-144 Hz (VRR)

400 nitów



lub



16 cali / OLED

2880×1800 pikseli

48-120 Hz (VRR)

400 nitów 17 cali / LCD

2560×1600 pikseli

31-144 Hz

400 nitów Procesor Intel Core Ultra 5/7/9 Intel Core Ultra 5/7 Intel Core Ultra 5/7 Grafika Intel Arc Intel Arc Nvidia GeForce RTX 4050 Pamięć Do 32 GB LPDDR5X (8533 MHz) Do 32 GB LPDDR5X (8400 MHz) Do 32 GB LPDDR5X (8400 MHz) Dysk SSD do 2 TB SSD do 2 TB SSD do 2 TB Akumulator 77 Wh 77 Wh 90 Wh Złącza 2x USB 3.2 Gen 2

2x USB 4 Gen 3 typu C

1x HDMI 2.1 2x USB 3.2 Gen 2

2x USB 4 Gen 3 typu C

1x HDMI 2.1 2x USB 3.2 Gen 2

2x USB 4 Gen 3 typu C

1x HDMI 2.1 Głośniki 2x 3 W + 2x 5 W 2x 3W + 2x 5W 4x 3W + 2x 5W Waga 1239 g 1399 g 1479 g

Poza serią Pro firma LG zaprezentuje na targach CES 2025 jeszcze jeden laptop – za nieco mniejsze pieniądze. Chodzi o nowy LG Gram Book (15U50T), który zaoferuje 15,6-calowy wyświetlacz Full HD o częstotliwości odświeżania 60 Hz. Bazą dla komputera będzie procesor Intel Core i5 ze zintegrowaną grafiką Intel Xe oraz 8 lub 16 GB RAM o częstotliwości taktowania 3200 MHz. Na pliki użytkownika czekać będzie SSD o pojemności maksymalnie 1 TB, a interfejs tworzyć będą 4 porty USB i jedno gniazdo HDMI. Wszystko to przy wadze na poziomie 1700 g.

Targi CES 2025 startują 7 stycznia.