LG pokazuje nowe telewizory LCD. W tym jeden bez kabli

Firma LG przedstawiła pierwsze szczegóły na temat przyszłorocznych telewizorów LCD z rodziny QNED. Pierwsze skrzypce zagrają modele z dopiskiem evo, wyróżniające się obecnością nowej technologii, mającej zastąpić kroki kwantowe. Jest też ciekawostka w postaci telewizora bezprzewodowego.

Zmiany w rodzinie LG QNED w 2025 roku

QNED to rodzina, na którą do tej pory składały się telewizory wyposażone w panele LCD z podświetleniem LED-owym i dwoma technologiami pozytywnie wpływającymi na kolory: NanoCell oraz Quantum Dot, czyli kropkami kwantowymi.

Te ostatnie w 2025 roku koreański producent w wybranych modelach (z dopiskiem evo) zastępuje nowym, autorskim rozwiązaniem. Technologia nazywa się QNED Color Solution i – wedle zapewnień LG – pozwala uzyskać czyste i realistyczne kolory, dokładnie odwzorowując rzeczywisty wygląd światła z podświetlenia. Wierność kolorów została potwierdzona 100% certyfikacją Color Volume organizacji Intertek.

Co jeszcze zaoferują telewizory LG QNED 2025?

Telewizory LG QNED na rok 2025 to także procesory Alpha 8 AI, cechujące się wydajnością wyższą o blisko 70% w porównaniu do poprzedniej generacji. Dzięki temu funkcje, za którymi stoi sztuczna inteligencja, takie jak optymalizacja obrazu i dźwięku czy skalowanie rozdzielczości, mają działać jeszcze lepiej niż dotychczas.

Wśród najważniejszych możliwości sztucznej inteligencji producent wymienia właśnie skalowanie obrazu, ale też redukcję szumów, naturalniejsze odwzorowanie twarzy, obiektów, tekstu i tła, precyzyjne dostosowanie efektów HDR oraz generowanie trójwymiarowych efektów dźwiękowych.

LG QNED 2025 (fot. LG)

Rozdzielczość 4K, odświeżanie z częstotliwością 144 Hz oraz obsługa technologii AMD FreeSync Premium to kolejne charakterystyczne cechy tej serii. Wisienką na torcie będzie zaś system webOS 25, zapewniający dostęp do wszystkich popularnych aplikacji VOD i oferujący intuicyjną obsługę na co dzień. Producent deklaruje też co najmniej 5-letnie wsparcie aktualizacyjne.

Od 40 do 100 cali. I będzie też bezprzewodowy telewizor LCD

Na serię telewizorów LG QNED 2025 złożą się urządzenia o przekątnych od 40 do 100 cali. Podstawę rodziny będą stanowić modele QNED80, QNED82 i QNED85 z podświetleniem krawędziowym, następnie pojawi się 100-calowy QNED89 z bezpośrednim podświetleniem, a maksimum możliwości pokaże QNED90 z podświetleniem Mini LED.

Dodatkowo na rynku pojawi się model QNED9M, wykorzystujący bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku bez opóźnień – zupełnie jak LG OLED Evo M4. W tym przypadku użytkownicy otrzymują osobno ekran oraz skrzyneczkę zawierającą potrzebne podzespoły i gniazda przyłączeniowe.

Więcej szczegółów na temat tych urządzeń powinniśmy poznać już podczas styczniowych targów CES 2025.