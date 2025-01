W masce Nanoleaf pomożesz swojej skórze. I pewnie kogoś wystraszysz

Na targach CES 2025 firma Nanoleaf pokazała maskę, która może mieć dwa zastosowania. Pierwsze – to oficjalne – czyli pozytywny wpływ na skórę użytkownika. Z kolei drugie raczej nie było planowane.

Maska Nanoleaf ma leczyć problemy skórne

Firmę Nanoleaf możecie kojarzyć z lamp ściennych i inteligentnych świateł. Natomiast produkt ogłoszony na targach CES – mimo iż też wykorzystywane jest w nim światło – jest czymś zupełnie innym i ma odmienne zastosowanie. Otóż jest to maska służąca do terapii światłem LED.

Jak zapewniają osoby odpowiedzialne za stworzenie omawianego produktu, maska Nanoleaf wykorzystuje światło czerwone i technologię NIR do leczenia skóry użytkownika. W założeniach ma to pomóc w przypadku problemów skórnych, takich jak trądzik czy nierówny koloryt skóry, a także ma stymulować produkcję kolagenu.

Użytkownik, który zmaga się z problemami skórnymi, do dyspozycji otrzymuje siedem różnych trybów – każdy przeznaczony jest do walki z konkretnym problemem skórnym. Oczywiście, aby zauważyć rezultaty, konieczne jest regularne korzystanie z maski. Producent wskazuje, że poprawa może być dostrzegalna już po dwóch tygodniach, a na pełne rezultaty trzeba poczekać od ośmiu do dziesięciu tygodni.

Wypada jeszcze wspomnieć, że maska jest przedstawiana jako certyfikowana przez FDA. Według tego certyfikatu mamy do czynienia z urządzeniem przeznaczonym do pielęgnacji skóry.

Zawsze można wykorzystać maskę w Halloween

Może obejrzałem zbyt wiele horrorów, w których antagonista nosił maskę, ale patrząc na produkt Nanoleaf pojawiają się u mnie skojarzenia właśnie z maską mającą w sobie coś przeraźliwego. Przyznam, że niepokojąco wygląda to urządzenie na niektórych zdjęciach i uważam, że jak może być wykorzystane, aby kogoś przestraszyć ;)

Jeśli więc maska nie sprawdzi się w leczeniu problemów skórnych, jej właściciel zawsze może ją wykorzystać podczas Halloween. Producent raczej nie przewidział takiego zastosowania, ale lepsze to, niż żałować później wydanych pieniędzy. Oczywiście niewykluczony jest scenariusz, że maska nie tylko pomoże z problemami zdrowotnymi, ale też dodatkowo później stanie się częścią przebrania przygotowanego z okazji Halloween.

Ile kosztuje maska Nanoleaf LED Light Therapy Face Mask? Została wyceniona na 149,99 dolarów, ale producent oferuje zniżkę dla osób, które zdecydują się na szybki zakup – wówczas trzeba zapłacić 135 dolarów. Na stronie firmy pojawia się informacja, że maska ma zadebiutować w Europie i szczegóły powinniśmy poznać już niebawem.