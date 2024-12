Pamiętasz Xiaomi Mi 11 Ultra? Lava wskrzesza ten pomysł

Lava Blaze Duo 5G to nowy smartfon, przykuwający wzrok nietypowym projektem. Nie jest to może zupełnie oryginalny pomysł, ale zdecydowanie też nie jest to coś, co widujemy na każdym kroku.

Smartfon Lava Blaze Duo 5G ma dodatkowy ekran z tyłu – jak Xiaomi Mi 11 Ultra

Lava Blaze Duo 5G wyróżnia się obecnością dodatkowego wyświetlacza umieszczonego tuż obok aparatów na wyspie z tyłu. Nie jest to przy tym pomysł zupełnie nowy, bo podobne rozwiązanie zaproponowano w modelu Xiaomi Mi 11 Ultra z 2021 roku i w taki sam sposób od dłuższego czasu robią to już też tacy producenci, jak Doogee, Blackview, Oukitel czy właśnie Lava.

Lava Blaze Duo 5G (fot. Lava)

W przypadku tego modelu z tyłu zainstalowany został kolorowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,58 cala i rozdzielczości 228×460 pikseli. Oprócz aktualnej godziny w tym miejscu mogą pojawiać się także powiadomienia, przyciski sterujące odtwarzacza muzycznego czy też wskazania stopera i minutnika. Dodatkowy ekran może również pełnić funkcję podglądu aparatu.

Główny wyświetlacz to także panel AMOLED – zakrzywiony na obu dłuższych krawędziach. Cechuje go przekątna 6,67 cala, rozdzielczość 1080×2400 pikseli oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz. W górnej części ekranu znajduje się otwór na aparat 16 Mpix, z tyłu natomiast są dwa oczka: główne 64 Mpix i 2 Mpix do fotografii makro.

Lava Blaze Duo 5G (fot. Lava)

Specyfikacja z pogranicza niskiej i średniej półki

Skoro przód i tył mamy omówione, to zajrzyjmy do środka. Smartfon Lava Blaze Duo 5G został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7025 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,5 GHz. W zależności od wariantu towarzyszy mu 6 lub 8 GB RAM typu LPDDR5 oraz 128 GB pamięci masowej w formacie UFS 3.1.

Akumulator charakteryzuje się typową pojemnością 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W. Dopełnieniem całości są natomiast: moduły Wi-Fi 6E, 5G i Bluetooth 5.4, głośniki stereo z Dolby Atmos oraz system Android 14 (z obietnicą rychłej aktualizacji do Androida 15). Urządzenie ma niespełna 8,5 mm grubości i waży 186 gramów, a konstrukcja spełnia wymogi normy IP64.

Lava Blaze Duo 5G (fot. Lava)

Ile kosztuje Lava Blaze Duo 5G?

Jak na razie smartfon Lava Blaze Duo 5G jest dostępny tylko w Indiach i nie wiadomo, kiedy (i czy w ogóle) ulegnie to zmianie. Producent przygotował dwie konfiguracje: 6/128 GB za 16999 rupii (równowartość ~815 złotych) oraz 8/128 GB za 17999 rupii (~860 złotych). Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: biała i niebieska.