Nokia raz jeszcze. Firma HMD pokazała nowe telefony dla miłośników klasyki

Klasyczne telefony wciąż mają swoje grono zwolenników, a HMD nie zamierza zaprzestać tworzenia dla nich nowych urządzeń. Właśnie zaprezentowane zostały datowane na rok 2025 modele Nokia 105 4G oraz Nokia 110 4G.

Telefony Nokia 105 4G i Nokia 110 4G powracają w wersjach na rok 2025

Nowe telefony Nokia 105 4G i Nokia 110 4G nie przynoszą żadnej rewolucji – zarówno w kontekście designu, jak i funkcjonalności. Największą zmianą wizualną są spłaszczone klawisze, prawie zrównane z resztą obudowy, a największą różnicą sprzętową – zamiana przestarzałego portu micro USB na standardowe złącze USB typu C. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej, wymuszającymi ujednolicenie gniazd ładowania w telefonach.

Jeśli chodzi o najważniejsze elementy specyfikacji, to zaskoczeń nie ma. Jedno i drugie urządzenie zostało wyposażone w 1,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 120×160 pikseli, co powinno zapewniać całkiem komfortowe korzystanie z podstawowych funkcji telefonu. Z kolei akumulator o pojemności 1450 mAh oferować ma do 12 dni czuwania i 8 godzin rozmawiania, nim pojawi się konieczność jego doładowania.

Nokia 110 4G (2025) / fot. HMD

Jeden i drugi telefon działa pod kontrolą Symbiana, a konkretnie S30+. W związku z tym procesor Unisoc T107 sparowany ze 128 MB RAM powinien gwarantować płynne działanie systemu. Gorzej wygląda kwestia pamięci masowej – jest jej tylko 48 MB, ale na szczęście uratować sytuację może karta microSD.

Co poza tym? Dopełnieniem specyfikacji są: moduł Bluetooth 5.0, złącze słuchawkowe, wbudowana latarka, odtwarzacz MP3, radio FM oraz pyło- i wodoodporna konstrukcja (IP54). Nokia 110 4G dorzuca do tego jeszcze aparat klasy absolutnie podstawowej.

Nokia 105 4G (2025) po lewej i Nokia 110 4G (2025) po prawej / fot. HMD

Nie znamy jeszcze cen ani dokładnych dat rynkowej premiery nowych urządzeń. Wiemy tylko, że modele Nokia 105 i Nokia 110 z rocznika 2025 będą dostępne w Europie. Ten pierwszy wyłącznie w czerni, drugi zaś w dwóch żywych kolorach: niebieskim i fioletowym.

Nokia 105? Gdzieś to już widziałem, gdzieś to już słyszałem, gdzieś to już widziałem, gdzieś to już…

Na koniec słówko o nomenklaturze, która w przypadku Nokii zaczyna być naprawdę szalona. Pełna nazwa nowego modelu to Nokia 105 4G (2025) lub Nokia 105 4G 2nd Edition, choć tak naprawdę jest to dziesiąty raz, kiedy prezentowany jest telefon o nazwie Nokia 105 i trzeci w standardzie 4G (a tak naprawdę 12. i 4., ale w ubiegłym roku marka Nokia została zastąpiona przez HMD, by w tym roku powrócić ponownie). Nokia 110 ma podobną historię.