Kto oferuje najszybszy internet w Polsce? Najnowszy ranking

Serwis RFBenchmark podsumował listopadowe wyniki szybkości i jakości internetu w Polsce. Jak przebiegały zmagania pomiędzy liderami w rankingu?

Ranking prędkości internetu mobilnego w Polsce – wyniki Orange, Play, Plus i T-Mobile

RFBenchmark to bezpłatna aplikacja mobilna, za pomocą której możliwe jest przetestowanie prędkości oraz dokonanie oceny poszczególnych dostawców internetu. Właściciel aplikacji w ramach raportów podsumowuje działanie technologii 5G i 4G LTE oferowanych przez operatorów.

Już w październiku 2024 roku zauważono, że T-Mobile wyprzedził swoich przeciwników w kategorii średniej szybkości pobierania danych, która wyniosła 364,7 Mb/s. Operator ten pokonał Orange oferujące 303,4 Mb/s – dotychczas wiodło ono prym w tej kategorii. T-Mobile nie zawiódł też swoich użytkowników w szybkości wysyłania danych – osiągnął prędkość 57,1 Mb/s, podczas gdy Orange 53,1 Mb/s. Pomarańczowy operator jest jednak niepokonany w kategorii najniższej wartości ping i może pochwalić się wynikiem 21,3 ms. Z kolei T-Mobile jeszcze bardziej wzmocniło swoją pozycję w zakresie technologii 4G LTE – prędkość pobierania danych wyniosła 49,5 Mb/s i była wyższa niż w Play, Orange i Plusie.

5G w Polsce w listopadzie 2024. T-Mobile wzmacnia swoją pozycję

Podsumowanie prędkości internetu mobilnego w Polsce w listopadzie 2024 roku opiera się o 463240 pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji, którzy korzystali z usług Play (32,5%), a także Orange (32,4%), Plusa (18,4%) oraz T-Mobile (16,7%).

Średnia prędkość internetu 5G w Orange, Play, T-Mobile i Plusie w listopadzie 2024 roku (źródło: RFBenchmark)

T-Mobile w listopadzie br. wzmocniło swoją pozycję i nieco poprawiło wynik średniej szybkości pobierania danych 5G w porównaniu do października – operator ten osiągnął 371,6 Mb/s. Zaraz za nim w rankingu uplasowało się Orange z wynikiem 305,7 Mb/s, a dalej Play (186,5 Mb/s) oraz Plus (133,1 Mb/s). T-Mobile nie zawiodło też w średniej szybkości wysyłania danych, oferując prędkość na poziomie 61,4 Mb/s, co pozwoliło nieco „odjechać konkurencji”. Orange znalazło się na drugiej pozycji z wynikiem 54,3 Mb/s, a za nim Play (49,9 Mb/s) i Plus (28,8 Mb/s).

Orange nie zostało pokonane pod względem najniższej średniej wartości ping, osiągając 20,8 ms. T-Mobile znalazło się na drugim miejscu z wynikiem 24,3 ms, pokonując Play (25,2 ms) i Plus (26,1 ms).

Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 305,7 Mb/s 186,5 Mb/s 133,1 Mb/s 371,6 Mb/s Szybkość wysyłania danych 54,3 Mb/s 49,9 Mb/s 26,1 Mb/s 61,4 Mb/s Ping 20,8 ms 25,2 ms 28,8 ms 24,3 ms Liczba pomiarów 37721 44825 28334 21518

Prędkość internetu 4G LTE w T-Mobile, Orange, Play i Plusie

T-Mobile jest wiodącym operatorem w Polsce w kategorii średniej szybkości pobierania danych w technologii 4G LTE. W listopadzie 2024 roku średnia prędkość wyniosła 51 Mb/s, więcej niż w Play (39,9 Mb/s), Orange (38,5 Mb/s) i Plusie (37,6 Mb/s). Z kolei w kategorii wysyłania danych prowadzi Play (23,9 Mb/s), a za nim uplasowały się kolejno T-Mobile (22,1 Mb/s), Orange (20,2 Mb/s) oraz Plus (18,3 Mb/s).

Średnia prędkość internetu 4G LTE w Orange, Play, T-Mobile i Plusie w listopadzie 2024 roku (źródło: RFBenchmark)

Pod względem najniższej wartości ping dla 4G LTE nadal na szczycie znajduje się Orange z rezultatem 27,7 ms. Na drugim miejscu znalazło się Play (30 ms), za nim T-Mobile (33,4 ms), a klasyfikację kończy Plus (39 ms).