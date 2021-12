Intel Core i5-12400 bije na głowę trzykrotnie droższy procesor

Pierwsze odblokowane procesory z serii Intel Alder Lake zadebiutowały oficjalnie pod koniec października br. Są to pierwsze na świecie desktopowe układy o „hybrydowej” budowie, znanej m.in. z mobilnych systemów SoC – dokładnie takich, jakie trafiają do smartfonów (architektura ARM). Już niebawem, bo w 2022 roku, do sprzedaży trafią zablokowane CPU (o nieodblokowanym mnożniku zegara). Wszystko wskazuje na to, że jednym z nich będzie Intel Core i5-12400, który zaoferuje naprawdę wysoką wydajność w grach, wyższą nawet od topowego Rocket Lake.

Reklama

Intel Core i5-12400 nowym królem opłacalności? Historia może się znowu powtórzyć

Średniopółkowe procesory z serii Intel Core i5 od zawsze cechowały się wysoką wydajnością w grach komputerowych – co generację zauważalny jest postęp. Nie inaczej było w przypadku układu i5-11400(F), który jest zdecydowanie najrozsądniejszym wyborem w średniej półce cenowej.

Jak się okazuje, jego bezpośredni następca może okazać się jeszcze lepszy z uwagi na wysoką wydajność w grach komputerowych. Czy to możliwe, że może konkurować z ubiegłorocznym, topowym Rocket Lake? Obecnie dostępne informacje sugerują, że tak.

Reklama

Użytkownik Twittera pod pseudonimem chi11eddog opublikował wykresy, które przedstawiają porównanie wydajności procesorów Intel Core i5-12400 oraz i9-11900K. Ten pierwszy opiera się na płycie MSI B660M Mortar, jest sparowany z chłodzeniem MAG Coreliquid C240 oraz 32 GB pamięci operacyjnej DDR5-4800.

źródło: chi11eddog

W przypadku i9-11900K nie mamy danych, na jakiej płycie został osadzony, niemniej jednak wiadomo, że miał do dyspozycji 32 GB pamięci DDR4-2666, co na pewno nie jest optymalnym wyborem. Kości o taktowaniu 3600 MHz byłyby tu zdecydowanie bardziej na miejscu.

Oba procesory zostały przetestowane z tą samą kartą graficzną – MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio i na platformie ze systemem Windows 11. Intel Core i5-12400 wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków w wybranych grach w rozdzielczości 2560×1440 pikseli uzyskał wyższą wydajność niż i9-11900K (8 rdzeni, 16 wątków). Mimo że różnice są nieznaczne, jest to ogromnym zaskoczeniem, szczególnie że Intel Core i5-12400 ma kosztować 180 dolarów, podczas gdy i9 z rodziny Rocket Lake można kupić za 500 dolarów.

Różnica w cenie jest diametralna, przez co może okazać się, że nadchodzący i5-12400 będzie nowym królem opłacalności. Zablokowane układy z rodziny Intel Alder Lake najpewniej zadebiutują na targach CES 2022, które rozpoczynają się już 5 stycznia 2022 roku.