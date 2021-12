Podsumujmy tegoroczne zmiany w Grupie Polsat Plus. Trochę ich było!

Akcja partnerska

W czerwcu ogłoszono gruntowne zmiany w Grupie Polsat Plus, w tym wprowadzenie całkowicie odmienionych logotypów marek. To był najbardziej widoczny element całej transformacji, lecz zmian i nowych udogodnień dla klientów jest o wiele więcej. Sprawdźmy, co dokładnie zmieniło się w usługach oferowanych przez Grupę.

Plus – zmiany u lidera technologii 5G w Polsce

Operator sieci komórkowej Plus już od 25 lat dostarcza usługi telekomunikacyjne w naszym kraju. Posiada ponad 3000 stacji bazowych zapewniających dostęp do sieci 5G, w zasięgu której jest już ponad 19 milionów mieszkańców Polski w 800 miejscowościach. Operator oferuje każdemu klientowi abonamentowemu możliwość podłączenia się do internetu z wykorzystaniem sieci piątej generacji, a w sprzedaży posiada ponad 40 modeli smartfonów i routerów, które ją obsługują.

W ramach rebrandingu marek Grupy Polsat Plus zmienione zostało logo operatora sieci komórkowej. Zmieniono również nazwę serwisu Plus Online oraz powiązanej z nim aplikacji Mobilny Plus Online. Od teraz obie usługi dostępne są pod nazwą iPlus. Dostęp do serwisu internetowego można uzyskać pod adresem iplus.pl, zaś aplikację pobrać w Google Play, App Store lub App Gallery.

Odświeżenie wizerunku nie wpłynęło w żaden sposób na ofertę oraz cenniki usług.

Cyfrowy Polsat zmienił się w Polsat Box

Operator telewizji satelitarnej Cyfrowy Polsat przeszedł sporą zmianę w ciągu ostatnich miesięcy. Od niedawna funkcjonuje on pod nazwą Polsat Box i oferuje swoim klientom jeszcze więcej usług oraz niezliczone godziny rozrywki przed telewizorem. Wszystko to dzięki trzem technologiom, z których mogą korzystać abonenci – telewizji satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej.

W ofercie Polsat Box można oglądać nawet 150 kanałów telewizyjnych. Są one podzielone na trzy pakiety podstawowe już od 20 zł miesięcznie oraz dodatkowe pakiety tematyczne i premium. W Polsat Box można znaleźć szeroki wachlarz kanałów filmowych oraz sportowych. Te pierwsze można oglądać w ramach pakietów HBO, HBO GO, Cinemax czy też FilmBOX. Fani sportu natomiast będą zadowoleni z pakietów Polsat Sport Premium, Eleven Sports czy CANAL+SPORT3 i 4, w ramach których można śledzić najważniejsze wydarzenia sportowe z niemal każdej dyscypliny. Święta to moment promocji w Polsat Box – operator zapewnia teraz nowym klientom 3 miesiące pełnej oferty tv bez opłat, niezależnie od tego, którą z technologii wybiorą.

Nowi, jak i dotychczasowi klienci Polsat Box (dawniej Cyfrowego Polsatu) mogą skorzystać z nowych dekoderów 4K – polsat box 4K oraz polsat box 4K lite. Pierwszy z nich dostępny jest z pakietami podstawowymi już od 20 zł miesięcznie i oferuje nowość na rynku, czyli funkcję DUO. Zapewnia ona możliwość podłączenia dekodera zarówno do technologii satelitarnej, jak i kablowej IPTV i swobodnego przełączenia pomiędzy nimi w razie potrzeby – czyli w uproszczeniu nasze ulubione kanały możemy odbierać albo za pośrednictwem powszechnie znanej anteny satelitarnej, albo przez Internet. Sami, w dowolnym momencie o tym decydujemy, mając cały czas ten sam pakiet tv.

Abonenci, którzy wybiorą dekoder polsat box 4K mogą oglądać 4 nowe kanały w jakości 4K. Dzięki temu, wszystkie szczegóły transmisji sportowych w Eleven Sports 1 4K oraz relacje z kosmosu transmitowane na kanale NASA TV UHD będą niesamowicie wyraźne. Fani podróży, nauki, technologii, sportów ekstremalnych czy też mody również będą zachwyceni najwyższą jakością odbioru kanałów Insight TV UHD i Fashion TV 4K.

Drugi z wymienionych dekoderów (także posiadający nową funkcję DUO) można dodatkowo wybrać z ofertą telewizji internetowej Polsat Box, czyli pracuje on we wszystkich trzech technologiach zapewnianych przez operatora. Nieco więcej na jego temat pisaliśmy na łamach serwisu oiot.pl. Dekodery posiadają funkcje, takie jak zatrzymywanie, przewijanie, oglądanie od początku i nagrywanie w chmurze wybranych materiałów. Funkcje te pozwalają na większą swobodę w wyborze czasu i sposobu oglądania treści telewizyjnych.

W ramach rebrandingu zmieniła się także nazwa oraz adres Internetowego Centrum Obsługi Klienta (ICOK) operatora. Od teraz nosi ono nazwę iPolsat Box i jest dostępne pod adresem icok.polsatbox.pl. Dane logowania oraz funkcjonalność serwisu pozostały bez zmian.

Polsat Box Go – serwis VOD dla fanów sportu i filmów

Sporą przemianę przeszedł również serwis VOD Grupy Polsat Plus. Polsat Box Go zastąpił dotychczasowe platformy Cyfrowy Polsat GO oraz Ipla. Oferuje on proste pakiety tematyczne, które można wykupić na miesiąc, bez konieczności podpisywania umowy. W ramach Polsat Box Go klienci uzyskują dostęp do ponad 120 kanałów telewizyjnych i bogatej biblioteki VOD bez reklam.

To, co jednak najbardziej wyróżnia serwis na rynku VOD, to szeroki pakiet sportowy, oferujący dostęp do wszystkich treści sportowych w jednym miejscu. Polsat Box Go Sport zawiera: kanały Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA, wszystkie kanały z rodziny Polsat Sport, stacje Eleven Sports z m.in. włoską Serie A TIM i hiszpańską LaLigą Santander, Eurosport 1 i 2, CANAL+SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą, wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi oraz wiele więcej. Fani oglądania rozgrywek sportowych z pewnością będą zachwyceni tak szeroką ofertą dostępną w ramach jednego pakietu.

Kolejny pakiet, nazwany Polsat Box Go Premium, oferuje 100 kanałów telewizyjnych oraz najlepsze filmy, seriale premium (m.in. „Rysa”, „Układ”, „Cień”, „Osaczony”, „Backdoor – wyjście awaryjne”), wydarzenia specjalne, bogactwo rozrywki, publicystykę i bajki. Można w nim znaleźć kinowe hity w jakości 4K i wiele ekskluzywnych programów. Pakiet Premium to także możliwość obejrzenia produkcji Telewizji Polsat przedpremierowo.

Użytkownicy Polsat Box Go mogą utworzyć 5 indywidulnych profili na jednym koncie. W ramach każdego profilu, wyświetlane będą spersonalizowane propozycje kolejnych treści do objerzenia.

Usługa dostępna jest na komputerach, smartfonach, tabletach i telewizorach. W celu skorzystania z niej należy odwiedzić stronę polsatboxgo.pl lub pobrać dedykowaną aplikację na nasze urządzenie.

Jest ona dostępna zarówno na smartfony i tablety, za pośrednictwem Sklepu Google Play, App Store, Huawei App Gallery, jak również na wybranych telewizorach Smart TV, w Apple TV oraz Amazon FireTV. Polsat Box Go jest również dostępny z poziomu dekoderów Polsat Box 4K i Polsat Box 4K Lite oraz starszych dekoderów EVOBOX.

Teraz Polsat jest zawsze przy Tobie

Telewizja Polsat jest każdego dnia dostępna dla blisko 20 milionów widzów. W jej skład wchodzi zarówno świetnie znany kanał główny Polsat, jak również blisko 40 różnorodnych kanałów tematycznych, cieszących się sporą popularnością. Większość z nich otrzymała nowe logo i wprowadziła nową oprawę antenową. Spójną zmianę logotypów z łatwością dostrzeżemy oglądając kanały Polsat, Polsat News, Polsat Play, Polsat Games i inne należące do stacji.

W ramach zmiany wizerunku marki uruchomiono również serwis Polsat Go, udostępniający bezpłatnie, w modelu z reklamami, treści Telewizji Polsat, takie jak seriale, wydarzenia sportowe czy filmy – po ich emisji na antenie. Wszystko to dostępne jest na wielu urządzeniach, niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajdujemy. W serwisie można obejrzeć wszystkie treści, które dotychczas były dostępne bezpłatnie w serwisie Ipla.

Aplikacja Polsat Go pozwala na wygodny dostęp do serwisu np. w podróży. Można ją pobrać w Google Play, App Store oraz App Gallery. Dostępna jest również aplikacja na wybrane telewizory Smart TV. Z poziomu komputera wystarczy odwiedzić stronę polsatgo.pl i rozpocząć oglądanie.

Sporo nowości dla klientów

Rebranding Grupy Polsat Plus zmienił sporo. Przede wszystkim pozwolił na ujednolicenie oferty Grupy oraz rozwinięcie jej o kolejne usługi. Nowy system identyfikacji wizualnej jest nowoczesny i przejrzysty, a logotypy marek zaprojektowane z myślą o indywidualnym charakterze każdej z usług.

Zgodnie z nowym hasłem „Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko” klienci mogą spersonalizować wybierane przez siebie usługi i udogodnienia, dzięki czemu usługi oferowane w niemal co drugim domu w Polsce są przejrzyste i z łatwością można je dopasować do swoich do potrzeb.

