T-Mobile przeprowadził rewolucję. Nie zdziw się, jak to zobaczysz

Heraklit z Efezu powiedział kiedyś, że wszystko płynie. I rzeczywiście tak jest. Operatorzy telekomunikacyjni muszą dopasowywać swoją ofertę do stale zmieniających się oczekiwań klientów. T-Mobile poinformowało o ogromnej zmianie, z której klienci powinni być zadowoleni, bowiem wprowadzono ją z myślą o ich wygodzie.

Serwis Mój T-Mobile całkowicie odświeżony

Operator poinformował o gruntownym odświeżeniu serwisu Mój T-Mobile, który pozwala klientom zarządzać swoim kontem abonenckim. Jego najnowsza odsłona została zbudowana z myślą o wygodzie i przyjaznej samoobsłudze.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Operator informuje, że nowy portal powstał od podstaw. Wszystkie kluczowe dla użytkowników procesy oraz strony zaprojektowano i zbudowano od początku. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom i technologiom, nawigowanie po serwisie ma być szybkie, intuicyjne, płynne i bardziej niezawodne. Co więcej, został on stworzony w technologii RWD, dzięki czemu klienci skorzystają z niego komfortowo zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

Korzystanie z serwisu ma być podobne do używania aplikacji Mój T-Mobile na urządzeniach mobilnych. Spójny design obu platform zdecydowanie ułatwi życie klientom, ponieważ bez względu na to, do której się zalogują, będą mogli wykonać różne czynności w podobny sposób.

W nowej wersji portalu użytkownicy znajdą na jednym pulpicie wszystkie numery oraz usługi, a do tego zapłacą za nie jednym kliknięciem. Szybko i wygodnie. Ponadto natychmiast sprawdzą też m.in. dane o zużyciu transferu i naliczonych opłatach.

Aktualnie odświeżony portal dostępny jest w pierwszej, podstawowej wersji jedynie dla klientów posiadających abonament. Docelowo ma on jednak zostać udostępniony również dla użytkowników ofert na kartę i małych firm.

Nowy serwis jest dostępny pod adresem https://nowymoj.t-mobile.pl. Jednocześnie dotychczasowy cały czas działa – przez najbliższe miesiące obie wersje będą funkcjonować równolegle. Po zalogowaniu się do najnowszej, klienci zostaną zachęceni do wypełnienia ankiety – dzięki temu operator dowie się, które elementy nowego portalu są satysfakcjonujące dla użytkowników, a co należy jeszcze poprawić. Każda informacja zwrotna jest zatem na wagę złota.