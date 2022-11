Kolejna promocja na smartwatche Samsunga – nawet pół tysiąca może wrócić do Ciebie

Jeżeli nie kupiliście smartwatcha Samsunga w poprzednich promocjach, nic straconego, ponieważ producent przygotował kolejne, dzięki którym możecie otrzymać nawet do 500 złotych zwrotu po zakupie Galaxy Watch 4, Watch 5 lub Watch 5 Pro.

Reklama

Promocja na smartwatch Galaxy Watch 4

Aby skorzystać z przygotowanej przez Samsunga promocji, należy kupić ten smartwatch w okresie od 31 października do 16 listopada 2022 roku u partnerów handlowych, wymienionych w regulaminie promocji (załączamy go poniżej) – wśród nich znajdują się operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz znane sieci sklepów z elektroniką, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis i x-kom.

Pamiętajcie jednak, że promocja obejmuje tylko Galaxy Watch4 (40 mm Bluetooth, 40 mm LTE, 44 mm Bluetooth i 44 mm LTE) – Galaxy Watch4 Classic już nie.

Po zakupie smartwatcha należy wypełnić formularz rejestracyjny na dedykowanej stronie – macie na to czas do 27 listopada 2022 roku. Wymagane jest w nim m.in. załączenie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu oraz zdjęcia wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcia pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym, a także numeru konta bankowego.

To właśnie na wskazany przez Was rachunek w banku Samsung przeleje zwrot w wysokości 300 złotych – zastrzega sobie na to 21 dni kalendarzowych po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Jesienna promocja cashback – kup Galaxy Watch4, zyskaj zwrot 300 złotych (PDF)

8 Ocena 9 Ocena

Promocja na smartwatche Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro

Jeśli kupicie nowszą generację smartwatcha Samsunga, to otrzymacie więcej pieniędzy z powrotem. Warunkiem skorzystania z tej promocji jest kupienie Galaxy Watch5 lub Galaxy Watch5 Pro w okresie od 31 października do 20 listopada 2022 roku u wskazanego w regulaminie akcji partnera handlowego (sytuacja analogiczna jak w przypadku promocji na Galaxy Watch4).

Po zakupie smartwatcha musicie do 27 listopada 2022 roku wypełnić formularz rejestracyjny. Trzeba w nim podać m.in. dane osobowe (imię, nazwisko i adres e-mail), numer konta bankowego do wypłaty zwrotu, datę zakupu smartwatcha i jego numer seryjny lub IMEI, a także dodać skan albo zdjęcie dowodu zakupu, zdjęcie opakowania z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym i zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.

Jeżeli zastanawiacie się po co tyle zachodu, to po to, aby uniknąć nadużyć – bez tego ktoś mógłby kupić urządzenie, wypełnić wniosek o zwrot i oddać sprzęt do sklepu, nie informując o tym Samsunga (nawet jeśli taki obowiązek spoczywa na uczestniku promocji, gdy zaakceptuje regulamin).

Po pozytywnej weryfikacji Samsung przeleje na Wasze konto bankowe 400 złotych, jeśli kupiliście Galaxy Watch 5, lub 500 złotych, jeżeli wybraliście Galaxy Watch5 Pro.

Jesienna promocja cashback – kup wybrany model Galaxy Watch5, zyskaj zwrot do 500 złotych (PDF)