Xperia Ace 2 – tani smartfon od Sony zadebiutował w Japonii

Sony Xperia Ace 2 to smartfon, który na pierwszy rzut oka wygląda niezbyt świeżo. Czy mimo tego znajdą się chętni, by go kupić?

Patrząc na fotografie zaprezentowanego właśnie smartfona Sony Xperia Ace 2 mam wrażenie, że oglądam urządzenie jakby żywcem wyjęte z 2018 roku, kiedy bezramkowość i aparaty umieszczone w ekranie były zarezerwowane wyłącznie dla segmentu urządzeń flagowych.

Ogromne ramki, zwłaszcza górna i dolna nie sprawiły, że kamerka do rozmów wideo zmieściła się poza ekranem. Choć miejsca jest pod dostatkiem, Sony i tak zastosowało wcięcie w ekranie w kształcie litery U. Cóż, Xperia Ace 2 z pewnością nie należy do najpiękniejszych i najwygodniejszych smartfonów. Poszukajmy zatem jej atutów.

Sony Xperia Ace 2 – specyfikacja techniczna

Za wydajność najnowszej Xperii odpowiada SoC MediaTek Helio P35, wspierany przez 4 GB RAM i 64 GB pamięci na dane. Rejestracja obrazu to zadanie dla głównego aparatu o rozdzielczości 13 Mpix, wspieranego przez obiektyw pomocniczy o rozdzielczości 2 Mpix. Przednia kamerka ma rozdzielczość 8 Mpix, a zabezpieczeniem biometrycznym jest skaner linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem.

Wyświetlacz Xperii Ace 2 ma przekątną 5,5 cala i rozdzielczość HD+. Powinien za to wiele wytrzymać – chroni go szkło Gorilla Glass 6. Smartfon otrzymał certyfikat odporności IP68, a dodatkowym atutem jest wyjście słuchawkowe.

Cóż, w specyfikacji również trudno doszukiwać się pozytywów. Teoretycznie smartfon z wyświetlaczem o przekątnej 5,5 cala mógłby zostać uznany za kompaktowy, jednak wielkie ramki nie przydają mu atutów w kwestii ergonomii. Urządzenie mierzy 140 x 69 x 8,9 mm i waży 159 gram.

Ile można wybaczyć w tej cenie?

Jest jednak czynnik, który może sprawić, że Xperia Ace 2 będzie sprzedawała się dobrze, zwłaszcza w ofercie operatorów z Kraju Kwitnącej Wiśni. To właśnie do nich adresowana jest przede wszystkim. Jej cena ustalona została na poziomie 22 000 jenów, co w przeliczeniu daje niecałe 750 złotych, a to mocno zmienia punkt widzenia.

Owszem, znajdziemy w tej cenie lepsze i wydajniejsze konstrukcje, chociażby z oferty Redmi, Poco czy Realme, jednak fani Sony powinni być zadowoleni. Oczywiście, o ile trafi do sprzedaży poza Japonią.