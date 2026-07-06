Kolejne kontrowersje wokół marki OnePlus w Europie. Klienci są wściekli

Wszystko wskazuje na to, że marka OnePlus jest powoli wycofywana z Europy. Proces ten nie pozostaje bez wpływu na osoby, które w przeszłości kupiły produkt tej firmy. Klienci nie kryją swojego rozgoryczenia.

Klienci twierdzą, że OnePlus zostawił ich na lodzie

Na platformie Reddit pojawiły się dwa posty dwóch różnych osób, które w przeszłości kupiły produkty marki OnePlus. Pierwszy z użytkowników, podpisujący się jako DrSanchez87, informuje, że kupił dla siebie smartfon OnePlus 13, do którego producent dorzucał smartwatch albo słuchawki.

On wybrał te ostatnie, lecz po 1,5 roku użytkowania przestały działać, dlatego zgłosił reklamację, którą producent uznał – przyznał, że przysługuje mu wymiana. Te konkretne słuchawki zostały jednak już wycofane ze sprzedaży, w związku z czym zaoferowano voucher o wartości 199 euro do wykorzystania w sklepie internetowym OnePlusa.

Tutaj jednak kończą się dobre wiadomości, ponieważ klient – jak twierdzi – nie mógłby go wykorzystać tak, jakby chciał, jako że w lokalnym sklepie producenta są dostępne już tylko smartfony i tablety (których nie potrzebuje). Vouchera nie można też użyć, aby opłacić naprawę ekranu, z czego chętnie by skorzystał, gdyż jego żona stłukła ekran w swoim OnePlusie 13. W związku z tym uważa go za „bezużyteczny”.

Drugi z użytkowników Reddita, podpisujący się jako rubeck1s, napisał z kolei, że cztery miesiące temu zgłosił reklamację ładowarki SuperVooc o mocy 120 W. Producent ostatecznie zaoferował mu voucher o wartości 100 euro, również do wykorzystania wyłącznie w sklepie internetowym marki.

Także ten użytkownik zwraca uwagę, że większość produktów jest już niedostępnych i można jedynie kupić wybrane smartfony i tablety, które obecnie są sprzedawane w obniżonych cenach. Rubeck1s chciał kupić tablet, jednak nie mógł wykorzystać podczas zakupu otrzymanego vouchera, ponieważ producent nie pozwala łączyć promocji.

Użytkownik nie kryje swojego oburzenia. Zapowiedział, że zamierza zgłosić tę sytuację do European Consumer Centre (ECC) w związku z nieuczciwymi praktykami handlowymi i naruszeniem warunków gwarancji.

W polskim sklepie internetowym OnePlusa sytuacja wygląda podobnie. Aktualnie dostępne są w nim jedynie:

W wybranych sklepach z elektroniką dostępny jest jeszcze OnePlus 15 w cenie od 3999 złotych. Znaleźć w nich można też inne urządzenia marki.

OnePlus wycofuje się z Europy w najgorszy możliwy sposób

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że OnePlus próbuje wyjść z Europy po angielsku, jednak – jak widać – nie udaje mu się to, gdy pojawiają się głosy, że producent pozostawia ich samym sobie i nie jest w stanie zaspokoić ich roszczeń.

Rozgoryczenie niezadowolonych użytkowników może być jeszcze większe, ponieważ nakładka OxygenOS może zostać zastąpiona ColorOS (to samo ma dotyczyć również Realme UI). W ten sposób wszystko, co związane z OnePlusem, zostałoby w Europie wymazane.