Tablet OnePlus Pad Go 2
OnePlus Pad Go 2 (źródło: OnePlus)
Tablety

Oto tablet OnePlus Pad Go 2. Ten ekran może mieć sens

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Tablety
Oto tablet OnePlus Pad Go 2. Ten ekran może mieć sens

Wraz ze smarfonem OnePlus 15R i smartwatchem OnePlus Watch Lite swoją premierę ma dziś tablet OnePlus Pad Go 2. Jego specyfikacja wskazuje na całkiem ciekawego reprezentanta średniej półki, który może dobrze sprawdzić się w zastosowaniach rozrywkowych, jak i podczas pracy czy nauki.

Ile kosztuje OnePlus Pad Go 2? Ruszyła promocja na start

Zacznijmy od kwestii formalnych – rozkład jazdy jest następujący: dzisiaj startuje europejska przedsprzedaż, otwarta sprzedaż rozpocznie się 24 grudnia 2025 roku, a oficjalna sprzedaż w Polsce zostanie uruchomiona dopiero po Nowym Roku, dokładnie 22 stycznia 2026 roku. A jak kształtują się ceny?

Tablet OnePlus Pad Go 2 występuje w dwóch kolorach (czarnym i lawendowym) oraz w dwóch wariantach:

  • 8/128 GB (tylko Wi-Fi) za 349 euro (równowartość ~1475 złotych),
  • 8/256 GB (Wi-Fi + 5G) za 449 euro (~1895 złotych).

Za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta możesz zamówić tablet z dostawą do Polski już teraz. Jeśli zdecydujesz się na to do 31 stycznia 2026 roku, otrzymasz jeszcze prezent (możesz sobie wybrać jeden z listy, na której znajdują się między innymi słuchawki, smartwatch i ładowarka) oraz rabat w wysokości 50 euro (~210 złotych). Możesz więc co nieco zaoszczędzić.

Tablet OnePlus Pad Go 2
OnePlus Pad Go 2 (źródło: OnePlus)

Te wpisy mogą Cię zainteresować:

Spójrzmy tymczasem na to, co otrzymujemy w zamian. Poniżej przedstawiam najważniejsze dane techniczne i proponuję od razu porównanie z bezpośrednim poprzednikiem, czyli modelem OnePlus Pad Go z 2023 roku…

Specyfikacja OnePlus Pad Go 2 vs OnePlus Pad Go – porównanie:

OnePlus Pad Go 2OnePlus Pad Go
Wyświetlacz12,1 cala,
LCD,
rozdzielczość 2,8K,
do 120 Hz		11,35 cala,
LCD,
rozdzielczość 2,4K,
do 90 Hz
ProcesorMediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm; do 2,5 GHz)MediaTek Helio G99
(6 nm; do 2,2 GHz)
Pamięć8 GB RAM (LPDDR5X),
128/256 GB (UFS 3.1)		8 GB RAM (LPDDR4X),
128 GB (UFS 2.2)
Aparaty8 Mpix z tyłu,
8 Mpix z przodu		8 Mpix z tyłu,
8 Mpix z przodu
Akumulator10050 mAh,
ładowanie do 33 W		8000 mAh,
ładowanie do 33 W
Głośniki4 głośniki z Dolby Atmos4 głośniki z Dolby Atmos
ŁącznośćWi-Fi, Bluetooth 5.4, (opcjonalnie) 5GWi-Fi 5, Bluetooth 5.2, (opcjonalnie) LTE
Wymiary266×192,8×6,83 mm255,1×188×6,89 mm
Waga597-599 gramów532 gramy

Jaki jest tablet OnePlus Pad Go 2?

Jak więc widać, ogólny zamysł na urządzenie jest bardzo podobny, ale Dwójka ma lepszy procesor, dzięki któremu także w kontekście łączności mobilnej przechodzi z 4G (LTE) na 5G.

Do tego dochodzi szybsza pamięć i pojemniejszy akumulator – producent deklaruje, że 10050 mAh wystarczy w tym przypadku na 53 godziny słuchania muzyki albo 15 godzin odtwarzania wideo. Dzięki obsłudze szybkiego ładowania z mocą 33 W uzupełnianie energii od zera do setki zająć ma niewiele ponad 2 godziny, a dopełnieniem całości jest funkcja ładowania zwrotnego z mocą 6,5 W.

Największym atutem tego modelu ma być jednak jego wyświetlacz

Spory, bo 12,1-calowy panel LCD o rozdzielczości 2800×1980 pikseli i nietypowych proporcjach 7:5 (to już prawie kwadrat – zapewnia o 14% większy obszar roboczy niż popularniejsze w tym segmencie proporcje 16:10). Poza tym oferuje odświeżanie z częstotliwością 120 Hz i jasność sięgającą 900 nitów (HBM), a dopełnieniem całości jest obsługa HDR w formacie Dolby Vision.

Tablet OnePlus Pad Go 2
Tablet OnePlus Pad Go 2
OnePlus Pad Go 2 (źródło: OnePlus)

To ostatnie powinno pozytywnie wpłynąć na komfort oglądania filmów i seriali – podobnie jak system czterech głośników kompatybilnych z formatem Omnihearing Sound Field, odpowiedzialnym za generowanie dźwiękowych efektów 3D. W kontekście multimediów na wzmiankę zasługują jeszcze dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix (po jednym z przodu i z tyłu).

Wróćmy jeszcze na moment do ekranu – w efektywnym wykorzystaniu tak dużej przestrzeni roboczej pomóc ma system OxygenOS 16 (oparty na Androidzie 16). Umożliwi wygodne rozmieszczanie okien i zapewni dostęp do rozmaitych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Producent obiecuje też 4 lata aktualizacji Androida oraz 6 lat aktualizacji w kontekście bezpieczeństwa.

Firma OnePlus wydaje się szczególnie dumna z funkcji stałego połączenia z innymi urządzeniami, w tym komputerami z systemem Windows i macOS oraz smartfonami z Androidem i iOS-em. Dopełnieniem całości jest zaś smukła i wcale nie taka ciężka konstrukcja (tablet waży niespełna 600 gramów).

A do tabletu – akcesoria: rysik i etui

Wraz z tabletem debiutują akcesoria. Pierwszym z nich jest rysik OnePlus Pad Go 2 Stylo, rejestrujący 4096 poziomów nacisku i wyposażony w miękką końcówkę, która dobrze ma się sprawdzać zarówno przy notowaniu, jak i rysowaniu. Wbudowany akumulator zapewnia do 20 godzin działania, a w razie czego wystarczy 10-minutowe ładowanie, by uzyskać kolejnych 12 godzin.

Tablet OnePlus Pad Go 2
OnePlus Pad Go 2 (źródło: OnePlus)

Drugie akcesorium to po prostu etui, które pozwala dodatkowo zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jego cena wynosi 40 euro (~170 złotych), a wspomniany przed momentem rysik kosztuje 79 euro (~335 złotych). W czasie promocji możesz dobrać jedno akcesorium do tabletu za darmo albo za połowę ceny (jeśli wybierzesz inny prezent).

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas