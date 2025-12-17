Oto tablet OnePlus Pad Go 2. Ten ekran może mieć sens

Wraz ze smarfonem OnePlus 15R i smartwatchem OnePlus Watch Lite swoją premierę ma dziś tablet OnePlus Pad Go 2. Jego specyfikacja wskazuje na całkiem ciekawego reprezentanta średniej półki, który może dobrze sprawdzić się w zastosowaniach rozrywkowych, jak i podczas pracy czy nauki.

Ile kosztuje OnePlus Pad Go 2? Ruszyła promocja na start

Zacznijmy od kwestii formalnych – rozkład jazdy jest następujący: dzisiaj startuje europejska przedsprzedaż, otwarta sprzedaż rozpocznie się 24 grudnia 2025 roku, a oficjalna sprzedaż w Polsce zostanie uruchomiona dopiero po Nowym Roku, dokładnie 22 stycznia 2026 roku. A jak kształtują się ceny?

Tablet OnePlus Pad Go 2 występuje w dwóch kolorach (czarnym i lawendowym) oraz w dwóch wariantach:

8/128 GB (tylko Wi-Fi) za 349 euro (równowartość ~1475 złotych),

8/256 GB (Wi-Fi + 5G) za 449 euro (~1895 złotych).

Za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta możesz zamówić tablet z dostawą do Polski już teraz. Jeśli zdecydujesz się na to do 31 stycznia 2026 roku, otrzymasz jeszcze prezent (możesz sobie wybrać jeden z listy, na której znajdują się między innymi słuchawki, smartwatch i ładowarka) oraz rabat w wysokości 50 euro (~210 złotych). Możesz więc co nieco zaoszczędzić.

OnePlus Pad Go 2 (źródło: OnePlus)

Spójrzmy tymczasem na to, co otrzymujemy w zamian. Poniżej przedstawiam najważniejsze dane techniczne i proponuję od razu porównanie z bezpośrednim poprzednikiem, czyli modelem OnePlus Pad Go z 2023 roku…

Specyfikacja OnePlus Pad Go 2 vs OnePlus Pad Go – porównanie:

OnePlus Pad Go 2 OnePlus Pad Go Wyświetlacz 12,1 cala,

LCD,

rozdzielczość 2,8K,

do 120 Hz 11,35 cala,

LCD,

rozdzielczość 2,4K,

do 90 Hz Procesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm; do 2,5 GHz) MediaTek Helio G99

(6 nm; do 2,2 GHz) Pamięć 8 GB RAM (LPDDR5X),

128/256 GB (UFS 3.1) 8 GB RAM (LPDDR4X),

128 GB (UFS 2.2) Aparaty 8 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu 8 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu Akumulator 10050 mAh,

ładowanie do 33 W 8000 mAh,

ładowanie do 33 W Głośniki 4 głośniki z Dolby Atmos 4 głośniki z Dolby Atmos Łączność Wi-Fi, Bluetooth 5.4, (opcjonalnie) 5G Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, (opcjonalnie) LTE Wymiary 266×192,8×6,83 mm 255,1×188×6,89 mm Waga 597-599 gramów 532 gramy

Jaki jest tablet OnePlus Pad Go 2?

Jak więc widać, ogólny zamysł na urządzenie jest bardzo podobny, ale Dwójka ma lepszy procesor, dzięki któremu także w kontekście łączności mobilnej przechodzi z 4G (LTE) na 5G.

Do tego dochodzi szybsza pamięć i pojemniejszy akumulator – producent deklaruje, że 10050 mAh wystarczy w tym przypadku na 53 godziny słuchania muzyki albo 15 godzin odtwarzania wideo. Dzięki obsłudze szybkiego ładowania z mocą 33 W uzupełnianie energii od zera do setki zająć ma niewiele ponad 2 godziny, a dopełnieniem całości jest funkcja ładowania zwrotnego z mocą 6,5 W.

Największym atutem tego modelu ma być jednak jego wyświetlacz

Spory, bo 12,1-calowy panel LCD o rozdzielczości 2800×1980 pikseli i nietypowych proporcjach 7:5 (to już prawie kwadrat – zapewnia o 14% większy obszar roboczy niż popularniejsze w tym segmencie proporcje 16:10). Poza tym oferuje odświeżanie z częstotliwością 120 Hz i jasność sięgającą 900 nitów (HBM), a dopełnieniem całości jest obsługa HDR w formacie Dolby Vision.

OnePlus Pad Go 2 (źródło: OnePlus)

To ostatnie powinno pozytywnie wpłynąć na komfort oglądania filmów i seriali – podobnie jak system czterech głośników kompatybilnych z formatem Omnihearing Sound Field, odpowiedzialnym za generowanie dźwiękowych efektów 3D. W kontekście multimediów na wzmiankę zasługują jeszcze dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix (po jednym z przodu i z tyłu).

Wróćmy jeszcze na moment do ekranu – w efektywnym wykorzystaniu tak dużej przestrzeni roboczej pomóc ma system OxygenOS 16 (oparty na Androidzie 16). Umożliwi wygodne rozmieszczanie okien i zapewni dostęp do rozmaitych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Producent obiecuje też 4 lata aktualizacji Androida oraz 6 lat aktualizacji w kontekście bezpieczeństwa.

Firma OnePlus wydaje się szczególnie dumna z funkcji stałego połączenia z innymi urządzeniami, w tym komputerami z systemem Windows i macOS oraz smartfonami z Androidem i iOS-em. Dopełnieniem całości jest zaś smukła i wcale nie taka ciężka konstrukcja (tablet waży niespełna 600 gramów).

A do tabletu – akcesoria: rysik i etui

Wraz z tabletem debiutują akcesoria. Pierwszym z nich jest rysik OnePlus Pad Go 2 Stylo, rejestrujący 4096 poziomów nacisku i wyposażony w miękką końcówkę, która dobrze ma się sprawdzać zarówno przy notowaniu, jak i rysowaniu. Wbudowany akumulator zapewnia do 20 godzin działania, a w razie czego wystarczy 10-minutowe ładowanie, by uzyskać kolejnych 12 godzin.

OnePlus Pad Go 2 (źródło: OnePlus)

Drugie akcesorium to po prostu etui, które pozwala dodatkowo zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jego cena wynosi 40 euro (~170 złotych), a wspomniany przed momentem rysik kosztuje 79 euro (~335 złotych). W czasie promocji możesz dobrać jedno akcesorium do tabletu za darmo albo za połowę ceny (jeśli wybierzesz inny prezent).