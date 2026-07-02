OnePlus zwija się z Europy? Ten komunikat jest znamienny

OnePlus i Oppo to bliźniacze marki – ich katalogi w dużej mierze tworzą niemal dokładnie te same urządzenia, nieznacznie różniące się designem. Tak jest chociażby w przypadku wielu smartfonów i tabletów. Zdecydowanie nie jest to ewenement w branży technologicznej, choć nieczęsto zdarza się, by obie równocześnie prężnie działały także w Europie. Możliwe, że ta sytuacja niebawem się zmieni.

OnePlus w Europie zachęca do kupowania urządzeń Oppo

Od dłuższego już czasu mówi się, że marka OnePlus może całkowicie lub częściowo zniknąć z rynku europejskiego, gdzie na znaczeniu dzięki temu zyskać ma Oppo. Do tej pory przedstawiciele obu firm – działających zresztą w ramach jednej grupy, dodatkowo jeszcze z Realme – nie potwierdzali tych doniesień, ale komunikat, jaki wyświetla się na europejskich stronach OnePlus, wydaje się znamienny.

Wpis został zatytułowany Nowa technologia, ta sama przyjemność. Możemy w nim przeczytać, że jeśli szukasz nowej technologii, która zapewni ci wszystko, czego oczekujesz od urządzeń OnePlus, to sprzęty marki Oppo oferują prędkość, której potrzebujesz i wiedzę, której ufasz, co oznacza, że odczujesz szybkość i płynność działania. Niżej zaś znajdują się przykładowe modele smartfonów, tabletów, słuchawek i smartwatchy.

Komunikat pojawił się na trzech europejskich stronach firmy OnePlus: niemieckiej, hiszpańskiej i francuskiej. Na pozostałych – w tym także na polskiej – aktualnie go nie ma. Nie można w związku z tym wykluczyć takiego scenariusza, że marka będzie znikać ze Starego Kontynentu stopniowo, najpierw z jednych krajów, a dopiero potem z kolejnych.

Albo OnePlus zwija się z Europy, albo ma ciekawe podejście do marketingu

Oczywiście może się też okazać tak, że dochodzi tu do nadinterpretacji, a marka OnePlus chce tylko pokazać, że urządzenia Oppo potrafią dobrze współdziałać z jej sprzętami, operując w ramach jednego ekosystemu. Niemniej promowanie modeli innej marki na własnej stronie z pewnością nie należy do standardowych zagrań marketingowych.