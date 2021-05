Kiedy premiera Xiaomi Mi Pad 5? Niestety, nie mamy dobrych wiadomości. Warto czekać?

Xiaomi niejednokrotnie próbowało swoich sił w segmencie tabletów, ale najwyraźniej producentowi nie szło tak, jak by sobie tego życzył. Mimo wszystko nie zamierza z niego rezygnować, ale na premierę serii Xiaomi Mi Pad 5 musimy jednak cierpliwie poczekać.

Pamiętacie jeszcze, że Xiaomi ma w swojej ofercie też tablety?

Xiaomi mocno traci na absencji w segmencie tabletów, ponieważ w ostatnim czasie notuje on świetne wyniki przez przeniesienie pracy i nauki do domu – użytkownicy potrzebują dodatkowego sprzętu do tego celu i masowo kupują nowe urządzenia. To się jednak wkrótce skończy, bo powoli świat wraca do „nowej normalności”. Xiaomi może tylko sobie pluć w brodę, że dla niej ta kura nie zniosła złotych jaj.

Ostatnie tablety Xiaomi wprowadziło na rynek w… 2018 roku – były to Mi Pad 4 i Mi Pad 4 Plus. Trzy lata to szmat czasu, ale producent był zajęty czym innym, przede wszystkim wzmacnianiem swojej pozycji w segmencie smartfonów, bo pojawiła się okazja, aby ugrać coś na problemach Huawei, który obecnie nie jest już nawet w TOP 5 największych producentów smart-telefonów w ujęciu globalnym.

Kiedy premiera Xiaomi Mi Pad 5? Nie ma dobrych wiadomości…

Coraz więcej i częściej mówi się jednak, że w tym roku na rynku zadebiutuje seria Xiaomi Mi Pad 5. Do tej pory wydawało się to wielce prawdopodobne, natomiast teraz możemy to uznać już za pewnik. Dlaczego?

Tak może, ale nie musi wyglądać Xiaomi Mi Pad 5 (fot. Weibo)

Jak zauważył serwis Gizchina, Product Director w Redmi odpowiedział w serwisie Weibo jednemu użytkownikowi, że Xiaomi Mi Pad 5 zadebiutuje (dopiero) w drugiej połowie 2021 roku, czyli najwcześniej w lipcu, aczkolwiek niewykluczone, że jeszcze później. To jednak pierwsze potwierdzenie ze strony producenta, że wprowadzi na rynek nowe tablety.

W przeszłości pojawiło się wiele informacji na temat serii Xiaomi Mi Pad 5, ale trudno na ten moment stwierdzić, które z nich pokryją się z rzeczywistością. Według najnowszych, Xiaomi Mi Pad 5 zostanie wyposażony w wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1080p, procesor MediaTek Dimensity 1200 z modemem 5G i akumulator o pojemności 8520 mAh. Z kolei na pokładzie Xiaomi Mi Pad 5 Pro ma się znaleźć podobny ekran, tylko z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i wsparciem dla obsługi rysikiem, a także procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G.

Zapowiada się więc na to, że Xiaomi chce stworzyć alternatywę dla iPadów Pro oraz linii Galaxy Tab S7/Galaxy Tab S8.