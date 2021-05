Dawno nie widzieliśmy takiego sprzętu od Xiaomi. Firma szykuje się na premierę nowych tabletów

Xiaomi przez ostatnie lata skupiało się na rozwoju chyba wszystkich gałęzi elektroniki użytkowej z wyjątkiem tabletów. Wielki powrót do tego segmentu urządzeń odbędzie się z pompą, bo wkrótce poznamy aż trzy nowe sprzęty z zapomnianej rodziny Mi Pad.

Xiaomi wraca do tabletów

Xiaomi zaprezentowało swój ostatni tablet w 2018 roku. Był to model Mi Pad 4 Plus. Od tego czasu producent nie przygotował żadnego urządzenia tego typu – nawet przeznaczonego wyłącznie na rynek chiński.

Można by odnieść wrażenie, że Xiaomi po prostu boi się konkurencji, ale prawda jest taka, że ta działka jest praktycznie zdominowana przez Apple i Samsunga, a reszta producentów musi zadowalać się ułamkami rynku. Xiaomi, które w segmencie smartfonów nie jest przyzwyczajone do bycia w niszy, będzie miało problemy, by wybić się wśród największych.

Powrót chińskiego producenta do tabletów to rzecz pewna – zewsząd docierają do nas informacje o przewidywanej specyfikacji nowych Mi Pad 5 oraz Mi Pad 5 Pro, a niektóre źródła wskazują nawet, że tabletów będzie trzy.

Koncept Xiaomi Mi Pad 5 (fot. Weibo)

Trzy modele tabletów Xiaomi Mi Pad 5?

Zgodnie z danymi XDA Developer, trzy nowe urządzenia noszą nazwy kodowe „nabu”, „enuma” i „elish”. Dane te pochodzą z kodu wielu aplikacji systemowych MIUI 12.5. Zawiera on także informacje o uruchamianiu się programów w wersji przeznaczonej dla tabletów. Nawet najnowsza wersja testowa aplikacji MIUI Home zawiera grafiki dotyczące nawigowania po niej przy pomocy gestów wykonywanych na ekranie o dużej przekątnej.

Przynajmniej jeden z modeli tabletów będzie obsługiwał sieci mobilne, mając wbudowany modem (być może nawet 5G). Wszystkie mają zostać wyposażone w wyświetlacze LCD IPS o proporcjach 16:10 i wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Kacper Skrzypek, który specjalizuje się w wyszukiwaniu informacji o nowych funkcjach MIUI sugeruje, że największy z tabletów może zyskać ekran o przekątnej 10,97 cala i baterię o pojemności 8720 mAh.

Tablety mają pracować na topowych procesorach Qualcomma (wspomina się na przykład Snapdragony 870), zyskają spore pamięci RAM oraz – co raczej niezwykłe – zestaw aparatów, które zwykle znajdują się w smartfonach ze średniej półki.

Czekamy na nowe tablety Xiaomi, zwłaszcza, że nieco stęskniliśmy się za „iPadopodobnym” designem Mi Padów. Oby premiera nastąpiła szybko!