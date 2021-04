Takiego tabletu jeszcze nie ma na rynku. Xiaomi Mi Pad 5 będzie pierwszym

W ostatnim czasie dość często i dużo mówi się o nowych tabletach Xiaomi, zatem wygląda na to, że producent rzeczywiście przygotowuje się do ich oficjalnej premiery. Najnowsze doniesienia na temat Xiaomi Mi Pad 5 są wyjątkowo ciekawe – takiego tabletu jeszcze nie ma na rynku.

Tablety Xiaomi są w Polsce jedynie ciekawostką, ponieważ żaden z nich nie trafił do sprzedaży w oficjalnej polskiej dystrybucji. Czy podobnie będzie również w przypadku Xiaomi Mi Pad 5? Na ten moment nie sposób to przewidzieć, co nie zmienia faktu, że wiele osób może się nimi zainteresować. Bo tak, na rynku podobno zadebiutuje więcej niż jeden model.

Xiaomi Mi Pad 5 będzie pierwszym takim tabletem na rynku

Według ostatnich doniesień, Xiaomi Mi Pad 5 miał być dostępny w dwóch wersjach, podobnie jak Xiaomi Mi Pad 4. Według najnowszych, Xiaomi może przygotowywać nawet trzy tablety. Co ciekawe, wszystkie mają zostać wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon z serii 800 – dwa w układ Qualcomm Snapdragon 870 i jeden w platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 860.

Nowe tablety Xiaomi zaoferują również wyświetlacze IPS z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a także moduł NFC, cztery głośniki i dwukomorowe baterie z obsługą ładowania bezprzewodowego.

Najciekawsze jest jednak to, że na panelach tylnych tabletów z serii Xiaomi Mi Pad 5 znajdą się również aż cztery aparaty! Aktualnie standardem wciąż są pojedyncze, choć na rynku pojawiły się już modele z dwoma aparatami na pleckach. Mowa tu m.in. o Galaxy Tab S7+ czy ostatnich iPadach Pro.

Najwyżej pozycjonowany tablet z serii Xiaomi Mi Pad 5 zaoferuje aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix, natomiast pozostałe dwa – 12 Mpix. Oprócz tego, cała trójka zostanie wyposażona również w aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz sensory do pomiaru głębi ostrości i zdjęć makro. Aktualnie taka konfiguracja zarezerwowana jest dla smartfonów, ale najwyraźniej Xiaomi planuje przenieść ją także do segmentu tabletów.

Na razie nie wiemy, kiedy chiński gigant wprowadzi na rynek opisywane tu urządzenia. Pojawiają się pogłoski o premierze już w kwietniu, jednak Xiaomi aktualni milczy na ten temat.