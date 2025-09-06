Kiedy One UI 8 trafi do Twojego Samsunga? Znamy daty!

Samsung rozpoczął przygotowania do wdrożenia stabilnej wersji One UI 8 opartej na Androidzie 16. Do sieci trafił szczegółowy harmonogram aktualizacji, który obejmuje smartfony, tablety i smartwatche. Jak wynika z tych rewelacji, pierwsze urządzenia dostaną nowe oprogramowanie jeszcze we wrześniu.

Start we wrześniu. Które smartfony dostaną One UI 8 w pierwszej kolejności?

Na początek aktualizację otrzymają najnowsze flagowce. 18 września stabilny One UI 8 trafi do użytkowników serii Galaxy S25, czyli do modeli modeli Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Tydzień później, 25 września, nową wersję oprogramowania pobiorą posiadacze Galaxy S25 Edge, całej linii Galaxy S24 (w tym Galaxy S24 FE), a także średniaków Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G.

W październiku lista aktualizowanych urządzeń zacznie się szybko wydłużać. Już 1 października aktualizacja trafi na tablety z serii Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra oraz na smartwatche Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch FE.

Dzień później, 2 października, oprogramowanie dostaną Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra i Galaxy S23 FE, a także składane Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, oraz tańsze modele Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G i Galaxy A16 5G.

Kolejne daty to:

6 października: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy A55 5G,

9 października: Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S10 FE 5G, Galaxy Tab S8 Lite,

13 października: Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A54 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+,

16 października: Galaxy A25 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy Tab Active 5, Galaxy Tab Active 5 5G.

20 października: Galaxy A15 5G i Galaxy M34 5G,

23 października: Galaxy A06, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy XCover 7, a także tablety Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, cała linia Galaxy Tab S8 i Galaxy Tab S6 Lite,

27 października: Galaxy M33 5G i Galaxy M15 5G,

30 października: Galaxy A53 5G, Galaxy A35 5G, A34 5G i Galaxy A33 5G.

Listopad i dalsze rozszerzanie aktualizacji

Fala aktualizacji nie skończy się na październiku. W listopadzie Samsung planuje objąć wsparciem kolejne urządzenia. 3 listopada stabilne One UI 8 otrzymają smartwatche z serii Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 4, w tym modele Pro i Classic. 5 listopada aktualizacja dotrze do tabletu Galaxy Tab A9, a 7 listopada do Galaxy Tab Active 5 Pro 5G. Z kolei 10 listopada do grona zaktualizowanych urządzeń dołączy Galaxy XCover 7 Pro.

Warto podkreślić, że harmonogram dotyczy wybranych regionów, w tym Azji. Samsung zaznacza, że w różnych krajach daty mogą się różnić, a część starszych urządzeń nie została jeszcze ujęta w planie. Mimo to kalendarz aktualizacji, który pojawił się w sieci, jest jednym z najbardziej szczegółowych, jakie pojawiły się w ostatnich latach.