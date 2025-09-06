Philips Hue rozszerza ofertę. Oświetlenie jeszcze bardziej inteligentne

Na targach IFA 2025 w Berlinie Philips Hue zaprezentował potężną aktualizację swojej oferty. Pojawiły się tańsze żarówki, nowa wersja huba Bridge Pro, świeże serie taśm LED oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo w domu. Wszystko to wspierane przez rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Hue Bridge Pro i tańsza linia inteligentnego oświetlenia

Sercem całego ekosystemu Philips Hue staje się nowy Bridge Pro. To pierwsze od dekady odświeżenie centralnego huba. Urządzenie w czarnej obudowie wyróżnia się pięciokrotnie szybszym procesorem i piętnastokrotnie większą pamięcią niż poprzednia wersja.

Teraz może obsłużyć do 150 źródeł światła i 50 akcesoriów, a przy tym zapisuje ponad 500 spersonalizowanych scen. Dzięki chipowi Hue Pro możliwe jest wykorzystanie funkcji Hue Motion Aware, która zamienia każde światło w czujnik ruchu. Mostek zyskał też łączność Wi-Fi 2,4 GHz, co eliminuje konieczność stawiania go tuż obok routera.

Do tego Signify informuje, że użytkownicy starszych modeli mogą w prosty sposób przenieść swoje ustawienia, a do końca roku pojawi się też opcja łączenia kilku mostków w jeden system. Nowość jest już dostępna w oficjalnym sklepie internetowym, a jego cena została ustalona na 409,99 złotych.

Philips Hue Bridge Pro (źródło: Philips Hue)

Philips Hue otwiera się również na nowych klientów. Z myślą o osobach, które dopiero zaczynają przygodę ze smart oświetleniem, przygotowano linię Essentials. To żarówki i taśmy LED o uproszczonych parametrach, ale w pełni kompatybilne z systemem Hue.

Tutaj przekonać do siebie potencjalnych klientów mają ceny, które zaczynają się od 25 dolarów (~90 złotych – niestety, ten model nie pojawił się jeszcze na polskiej stronie producenta) za pojedynczą żarówkę A19, a zestawy kilku sztuk obniżają koszt nawet do 15 dolarów (~54 złote) za żarówkę.

W „budżetowej” ofercie znajdą się także reflektory punktowe BR30, GU10 oraz nowe taśmy Essentials Strip i neonowa wersja Essentials Flex. Różnice względem droższych modeli dotyczą m.in. zakresu temperatury barwowej czy jakości odwzorowania kolorów, jednak wszystkie żarówki wspierają Matter-over-Thread, co pozwala na łatwe połączenie z Apple Home, Alexą czy innymi platformami.

Co jeszcze przygotował Philips Hue?

Targi IFA 2025 pokazują, że Philips Hue mocno postawił na rozwój taśm LED. Flagowym modelem jest OmniGlow, który dzięki technologii CSP eliminuje charakterystyczne „plamkowanie” diod. Taśma oferuje jasność do 4500 lumenów i ściemnianie do 0,5%. Ich ceny za 3 metry taśmy zaczynają się od 629,99 złotych.

taśma LED Philips Hue OmniGlow (źródło: Philips Hue)

Do oferty trafią też taśmy Flux Strip Light w kilku długościach, a także wersja Ultra Bright, osiągająca nawet 6000 lumenów. Dla wymagających użytkowników przewidziano zestaw akcesoriów: narożniki i przedłużki do 20 metrów.

Nie zabraknie też rozwiązań zewnętrznych. Do serii Festavia dołączają zewnętrzne taśmy LED i giralandy ogrodowe, które można montować na elewacjach i pozostawiać przez cały rok. Nie należą one co prawda do najtańszych, ponieważ za 7 metrów takim lampek trzeba zapłacić 719,99 złotych.

Nowości dotyczą także segmentu bezpieczeństwa. W linii Hue Secure pojawił się wideodomofon z funkcją rozmów wideo i powiadomieniami o ruchu, a także nowa kamera 2K oraz dzwonek Smart Chime. Ważną zmianą jest wprowadzenie darmowej, 24-godzinnej historii nagrań, a w 2026 roku system zyska także rozpoznawanie twarzy oparte na AI, co ma zredukować liczbę alarmów.

Philips Hue rozwija też integrację z muzyką. Wkrótce światła będzie można sterować za pomocą Sonos Voice Control, synchronizując muzykę i iluminację w czasie rzeczywistym. Dodatkowo asystent AI potrafi proponować i tworzyć sceny świetlne dostosowane do nastroju użytkownika, a niebawem będzie też konfigurował je automatycznie.

Jak zawsze w przypadku Philips Hue skala premier jest naprawdę spora i, chociaż w portfolio tego producenta czasami naprawdę trudno się połapać, to trzeba przyznać, że segmencie inteligentnego oświetlenia oferuje on niemal wszystko.