Polski producent na targach w Niemczech. Pokazał ciekawe nowości

Artykuł sponsorowany

HAMMER konsekwentnie działa w swojej niszy i wśród miłośników solidnych urządzeń cieszy się dobrą sławą. Polski producent kontynuuje tradycję i także w tym roku pojawił się na targach IFA w Berlinie. Miał sporo ciekawego sprzętu do pokazania, a my – i inni zwiedzający – do zobaczenia.

Polski producent na IFA 2025 pokazał smartfon HAMMER ENERGY X2 5G

Wśród najjaśniejszych gwiazd stanowiska polskiego producenta na targach IFA 2025 niezaprzeczalnie znajduje się smartfon HAMMER ENERGY X2 5G. Jedną z jego charakterystycznych cech będzie stosunkowo nieduży, bo 6-calowy wyświetlacz. Fajnie, że ktoś jeszcze myśli o zwolennikach mniejszych ekranów.

Kawałek frontu dla siebie zabierze kamerka o rozdzielczości 8 Mpix, a z tyłu zainstalowane zostaną dwa aparaty: główny 50 Mpix oraz wspierający go sensor 20 Mpix z trybem noktowizora. W końcu to HAMMER.

Poza tym smartfon HAMMER ENERGY X2 5G będzie mieć na pokładzie akumulator o pojemności 5000 mAh i obsłuży ładowanie bezprzewodowe. Płynne działanie z kolei zapewnić ma 8 GB RAM, a na pliki zaczeka magazyn danych o pojemności 256 GB. Będzie także dostępna wersja w wariancie 6 GB RAM / 128 GB pamięci wewnętrznej.

Skąd czas przyszły? Ano stąd, że sklepowa premiera dopiero przed nami – odbędzie się jeszcze w tym roku.

Jeszcze więcej nowości HAMMER na IFA 2025

Producent pokazał też nową linię HAMMER RANGER kierowaną do najbardziej aktywnych użytkowników, a przede wszystkim do miłośników wypraw. Stąd kompaktowe, a zarazem wytrzymałe konstrukcje.

Smartfon RANGER został wyposażony w 6-calowy wyświetlacz pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5, akumulator o pojemności 5000 mAh, procesor MediaTek Helio G99 oraz 6 lub 8 GB RAM w połączeniu z, odpowiednio, 128 lub 256 GB pamięci masowej.

HAMMER VENTUS to zupełnie nowa marka. Bardziej… lifestylowa

Podczas naszej wędrówki po terenie berlińskich targów najskuteczniej wzrok przykuwał jednak napis HAMMER VENTUS. Zaintrygował nas, więc chcieliśmy dowiedzieć się więcej. Otóż jest to nowa submarka, w której producent stara się łączyć charakterystyczną dla swoich produktów wytrzymałość z wyjątkowo smukłym designem.

Markę HAMMER VENTUS tworzyć będą urządzenia różnego rodzaju – nie tylko smartfony, ale też smartwatche i inteligentny pierścień. Będzie to sprzęt dla osób, które lubią spędzać czas aktywnie, ale raczej w mieście.

Co wiemy o urządzeniach z tej rodziny? Smartfon został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o średnicy 6,77 cala. Z tyłu zaś zainstalowany został aparat o rozdzielczości 108 Mpix z funkcją noktowizji. W środku znalazło się miejsce między innymi na akumulator o pojemności 5000 mAh, a całość wieńczy obudowa spełniająca wymogi normy pyło- i wodoszczelności IP68.

Smartwatch z kolei cechuje się aluminiową kopertą i wyświetlaczem AMOLED, a także wodoszczelnością w klasie 5 ATM i obecnością modułu GPS. Co zaś się tyczy pierścienia, jest to akcesorium wykonane z tytanu, dzięki czemu ma być trwałe, a przy tym dobrze się prezentować. Na uwagę zasługuje też 7-dniowy czas działania.

Kiedy premiera? W pierwszym kwartale 2026 roku.