Nietypowa promocja na smartfony Xiaomi, która może zniechęcić

Jeżeli marzy Wam się flagowy smartfon Xiaomi, to właśnie nadarza się okazja, aby kupić go taniej. Co więcej, macie dość dużo możliwości nabycia go, aczkolwiek w przypadku jednego modelu wymaga to od Was nieco więcej fatygi. Które smartfony można kupić taniej?

Promocja na smartfony Xiaomi

Orange wystartowało z nową Ofertą tygodnia, która ma potrwać dłużej niż zwykle, bo do 22 października 2022 roku (lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze). Promocja obejmuje dwa smartfony Xiaomi, oba z najwyższej półki, bowiem mowa o Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Co więcej, Orange daje możliwość zaoszczędzenia zarówno w przypadku, gdy zdecydujecie się wziąć smartfon wraz z abonamentem, jak i bez umowy. Operator proponuje na przykład model podstawowy w wersji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z rabatem do 360 złotych (z Planem 60 i Orange Love Standard za 3000 złotych – 24 raty po 125 złotych, a z Planem 80 lub Orange Love Extra bądź Orange Love Premium za 2640 złotych – 24 raty po 110 złotych). Wersję z dopiskiem „Pro” w wariancie z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci kupicie natomiast taniej o 192 złote z wybranymi abonamentami.

Jak jednak zostało wspomniane, oba smartfony Xiaomi można kupić również bez umowy. To opcja dla tych, którzy mają już umowę (niekoniecznie z Orange) lub nie potrzebują kolejnego abonamentu. Niestety, kupno jednego z nich będzie wymagało od Was nieco więcej fatygi. Jeśli nie jesteście łowcami promocji, może to Was zniechęcić.

Xiaomi 12 i 12 Pro w niższych cenach w Orange – gdzie kupić?

Zacznę od dobrej informacji – Xiaomi 12 Pro możecie kupić z dowolnego miejsca, jeśli tylko macie dostęp do internetu. Smartfon jest bowiem dostępny w oficjalnym sklepie internetowym Orange. Jego cena po obniżce wynosi 4999 złotych, podczas gdy w innych sklepach, będących oficjalnymi partnerami handlowymi Xiaomi, trzeba za niego zapłacić 5199 złotych. Możecie, ale nie musicie płacić za niego z góry – można rozłożyć jego spłatę na 20 rat 0%, tj. bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem terminowej spłaty rat. Wysokość jednej raty to 249,95 złotych miesięcznie.

Nie bez przyczyny napisałem, że Xiaomi 12 Pro możecie zamówić z dowolnego miejsca. Xiaomi 12 nie jest bowiem dostępny w sklepie internetowym Orange – operator informuje, że można go kupić tylko w sklepach stacjonarnych. W jego przypadku rabat wynosi 220 złotych, lecz nie podano, od jakiej kwoty zostanie on odliczony.

Aktualizacja: Orange poinformowało, że Xiaomi 12 bez umowy można kupić w salonach w ofercie ratalnej – płatność zostanie rozłożona na 20 rat po 159,95 złotych każda, co daje łącznie 3199 złotych. To niezła oferta, biorąc pod uwagę, że ten smartfon Xiaomi kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji od ~3260 złotych, a na start kosztował 3799 złotych.