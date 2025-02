Otwarte słuchawki TWS. Najlepsze modele do słuchania bez odcięcia

Otwarte słuchawki TWS wciąż stanowią pewną niszę, ale producenci coraz częściej włączają je do swoich ofert, a użytkownicy – doceniają ich atuty. Łączą to, co najbardziej lubimy w całkowicie bezprzewodowych słuchawkach, z komfortem wynikającym z pozostawania w kontakcie z otoczeniem. Które modele warte są zakupu w 2025 roku? Ten ranking to odpowiedź.

Jakie słuchawki otwarte warto kupić?

Jeśli chodzi o słuchawki TWS, czyli modele całkowicie bezprzewodowe, to największą popularnością cieszą się urządzenia z ANC, a więc aktywną redukcją hałasu. Pozwalają one zupełnie odciąć się od dźwięków otoczenia, co w wielu sytuacjach jest nie do przecenienia, ale nie zawsze jest to optymalna opcja. Dlatego zresztą coraz częściej systemy ANC oferują tryb transparentny, w którym dźwięk z zewnątrz dociera do naszych uszu.

Niemniej jedynie słuchawki o otwartej konstrukcji rzeczywiście pozwalają zachować pełen kontakt z otoczeniem. Dzięki temu można bezpieczniej korzystać ze słuchawek podczas spaceru czy też treningu. Dodatkowo sprawdzają się one u osób, u których z różnych powodów tradycyjne słuchawki douszne lub dokanałowe powodują dyskomfort.

Wiesz już zatem, dlaczego warto kupić otwarte słuchawki bezprzewodowe. Ale jaki model warto wybrać w 2025 roku? Wierzę, że odpowiedź przyniesie Ci ten ranking. Znajdziesz w nim 7 modeli w cenach od niespełna 200 do ponad 1000 złotych – dostosowanych do różnych budżetów, ale i potrzeb czy preferencji. To zarówno tanie słuchawki TWS na co dzień, jak i wypasione modele dla sportowców. A i jest coś pomiędzy. Zestawienie przedstawia się następująco…

Najlepsze słuchawki otwarte – ranking 2025:

Dobre słuchawki otwarte w 2025 roku oferują niezłe brzmienie i pomimo tego że pozwalają pozostać w kontakcie z otoczeniem, zapewniają też pewną prywatność (choć przy wyższych ustawieniach głośności trzeba liczyć się z wyciekiem dźwięku na zewnątrz). Są też lekkie i wygodne, a zaczepy na ucho pozwalają im pozostawać na miejscu nawet podczas treningu. Wreszcie, czas pracy, jakiego możesz oczekiwać to, spokojnie, 6-8 godzin, a z etui 3-4 razy więcej.

To tyle, jeśli chodzi o podstawy, a konkrety znajdziesz w opisach i specyfikacjach poszczególnych modeli. Innymi słowy:

Zaczynamy!

Soundcore V20i – dobre i tanie słuchawki open-ear

Niewiele jest dobrych słuchawek o otwartej konstrukcji, które równocześnie nie byłyby drogie. Soundcore V20i to jeden z wyjątków. Urządzenie można obecnie kupić za 150-200 złotych, co jest naprawdę niezłą ceną, gdy zestawi się ją ze specyfikacją.

Słuchawki Soundcore V20i zostały wyposażone w duże, 16-milimetrowe przetworniki osadzone w konstrukcji, która wchodzi w zagłębienie ucha, ale nie dociera w głąb. Dzięki temu dźwięk trafia tam, gdzie powinien, a równocześnie użytkownik pozostaje w kontakcie z otoczeniem. Konstrukcja oferuje w dodatku pewien zakres obrotu, co pozwala dostosować kształt do ucha i tym samym zadbać o komfort i wygodę.

Soundcore V20i (fot. Anker)

Za stabilną łączność bezprzewodową odpowiada technologia Bluetooth 5.4, a o to, by jak najmniej detali dźwięku traciło się po drodze – kodeki SBC i AAC. Plusem jest też całkiem długi czas działania – do 8 godzin solo i 36 godzin z etui.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore V20i:

średnica przetwornika: 16 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

łączność: Bluetooth 5.4

kodeki: SBC, AAC

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

regulacja głośności: nie

czas pracy: 8 godz. (36 godz. z etui)

odporność: IP55

Baseus Eli Sport 1 – sportowe słuchawki o otwartej konstrukcji

Kolejną z moich propozycji jest Baseus Eli Sport 1 – model, który, zgodnie ze swoją nazwą, kierowany jest przede wszystkim do osób lubiących oddawać się różnym rodzajom aktywności, także na świeżym powietrzu. Co ważne, można je połączyć przewodem, dzięki czemu nie musimy się obawiać o zgubienie słuchawek podczas naprawdę wymagających treningów.

Są lekkie, wygodne i odporne na pot. Równocześnie oferują całkiem niezły dźwięk, za który odpowiadają przetworniki o średnicy 16,2 mm oraz kodeki SBC i AAC. Dodatkowym plusem są niskie opóźnienia – na poziomie 0,06 s. A i do czasu działania sięgającego 7,5 godzin bez konieczności doładowywania, trudno mieć zastrzeżenia.

Baseus Eli Sport 1 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kasia miała okazję spędzić z nimi trochę więcej czasu, a jej werdykt jest jasny: w cenie wynoszącej nieco ponad 200 złotych to naprawdę świetny wybór – niezależnie czy jesteście sportowymi świrami, czy po prostu nie lubicie słuchawek dokanałowych.

Najważniejsze cechy słuchawek Baseus Eli Sport 1:

średnica przetwornika: 16,2 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

łączność: Bluetooth 5.3

kodeki: SBC, AAC

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

regulacja głośności: tak

czas pracy: 7,5 godz. (30 godz. z etui)

odporność: IPX4

JBL Soundgear Sense – dobre słuchawki do 500 złotych z OpenSound

Poprzez model JBL Soundgear Sense przechodzimy w tym rankingu na nieco wyższą półkę. Za te słuchawki trzeba już zapłacić ~500 złotych, ale w zamian możemy liczyć na bardzo wysoką jakość dźwięku z czystymi górami i mocnymi basami.

Sterowanie dotykowe gwarantuje wygodną obsługę, a odporność na zachlapania i kurz – odpowiednią trwałość. Duże przetworniki oferują niezłe brzmienie, a cztery mikrofony zapewniają wyraźne rozmowy. Ciekawostką jest natomiast funkcja automatycznego parowania ze smartfonem po otwarciu etui. Dopełnieniem całości jest dołączana do zestawu opaska na szyję, zwiększająca komfort użytkowania podczas uprawiania sportu.

JBL Soundgear Sense (fot. JBL)

Nieco gorzej wypada czas działania, chociaż i tak nie jest on zły. Same słuchawki wytrzymują bowiem 6 godzin, a wraz z etui można osiągnąć nawet 24 godziny.

Najważniejsze cechy słuchawek JBL Soundgear Sense:

średnica przetwornika: 16,2 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

łączność: Bluetooth 5.3

kodeki: SBC, AAC

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

regulacja głośności: tak

czas pracy: 6 godz. (24 godz. z etui)

odporność: IP54

Soundcore Aerofit Pro – otwarte słuchawki TWS dla wymagających

Jeśli Twoje oczekiwania – szczególnie w kontekście jakości dźwięku – są wyższe, rzuć okiem na słuchawki Soundcore Aerofit Pro. To już kolejny w tym zestawieniu model wyposażony w 16,2-milimetrowe przetworniki, ale pierwszy wykorzystujący kodek LDAC, zapewniający pełniejsze brzmienie i większą szczegółowość dźwięku odtwarzanego bezprzewodowo.

Olbrzymim plusem tych słuchawek jest również ich czas działania, który dochodzi aż do 14 godzin solo, a z etui może wynosić nawet 46 godzin. Dzięki temu ładowanie odbywa się bardzo rzadko i na co dzień nie wisi nad nami widmo braku energii w najmniej odpowiednim momencie.

Soundcore Aerofit Pro (fot. Anker)

Producent postarał się też o mikrofony z redukcją szumów, a do zestawu dorzuca jeszcze odłączany pałąk na szyję – dla dodatkowej wygody, która i bez tego stoi na wysokim poziomie.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore Aerofit Pro:

średnica przetwornika: 16,2 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

łączność: Bluetooth 5.3

kodeki: LDAC, SBC, AAC

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

regulacja głośności: tak

czas pracy: 14 godz. (46 godz. z etui)

odporność: IPX5

Beyerdynamic Verio 200 – otwarte słuchawki z niezłym basem

Beyerdynamic Verio 200 to nieco droższe słuchawki o otwartej konstrukcji. Prezentują sobą naprawdę wysoki poziom, szczególnie w kontekście jakości dźwięku i mocy basów. Jeśli chcesz zachować kontakt z otoczeniem, ale nie kosztem dudnienia, to jest to opcja zdecydowanie godna rozważenia.

Słuchawki wykorzystują technologię Bluetooth 5.3 i kodeki aptX zapewniające niemal bezstratną konwersję dźwięku. Mają też mikrofony, starające się tłumić szumy z otoczenia podczas rozmów głosowych.

Beyerdynamic Verio 200 (fot. Beyerdynamic)

Jeśli chodzi o czas pracy, to jest on akceptowalny – wynosi 8 godzin solo i 27 godzin z etui. Więcej niż akceptowalny jest natomiast komfort noszenia, dzięki lekkiej i wygodnej konstrukcji ze smukłym zaczepem na ucho. To sprawia, że dobrze sprawdzają się też podczas uprawiania sportu.

Najważniejsze cechy słuchawek Beyerdynamic Verio 200:

średnica przetwornika: 16,22 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

łączność: Bluetooth 5.3

kodeki: aptX Lossless, aptX Adaptive, SBC, AAC

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

regulacja głośności: nie

czas pracy: 8 godz. (27 godz. z etui)

odporność: IP54

Huawei FreeClip – ładne otwarte słuchawki bezprzewodowe

Bardzo dobre recenzje zbierają też słuchawki Huawei FreeClip, a wśród największych ich zalet wymienia się: niezwykle wygodną konstrukcję, wysoką wytrzymałość, niezłą jakość dźwięku i całkiem długi czas działania.

Słuchawki są lekkie i odporne na zachlapania. Zostały wyposażone w 10,8-milimetrowe przetworniki i obsługują kodeki SBC, AAC, L2HC i LC3. Na jednym ładowaniu wytrzymują do 8 godzin, a z etui – nawet 36 godzin. Świetnie, że udało się tu też zmieścić ładowanie indukcyjne. Szkoda zaś, że jakość rozmów nie jest trochę lepsza.

Huawei FreeClip (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Urządzenie przykuwa również wzrok swoim oryginalnym designem. W ogólnym rozrachunku eksperyment, jakim są słuchawki Huawei FreeClip, uważam za bardzo udany – napisała Kasia w recenzji, przyznając notę 7,5/10.

Najważniejsze cechy słuchawek Huawei FreeClip:

średnica przetwornika: 10,8 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

łączność: Bluetooth 5.3

kodeki: L2HC, LC3, SBC, AAC

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

regulacja głośności: tak

czas pracy: 8 godz. (36 godz. z etui)

odporność: IP54

Bose Ultra Open – najlepsze słuchawki otwarte na rynku

Na koniec zostawiłem propozycję ze zdecydowanie wyższej półki cenowej, ponieważ przekraczamy tu już magiczny próg 1000 złotych. Chodzi o model Bose Ultra Open, który zbiera niemal wyłącznie pozytywne opinie, a doceniany jest przede wszystkim za komfort noszenia, wysoką jakość dźwięku oraz zaskakująco wysoki (jak na otwartą konstrukcję) poziom prywatności.

Słuchawki obsługują szersze pasmo przenoszenia, oferując większą głębię i szczegółowość dźwięku (ze wskazaniem na niskie tony). Zachowują niezłe brzmienie niezależnie od poziomu głośności. Aplikacja pozwala w dodatku zoptymalizować je pod kątem osobistych preferencji.

Bose Ultra Open (fot. Bose)

Przy tym wszystkim słuchawki Bose są lekkie i wygodne, a do tego odporne na pot i zachlapania. Dopełnieniem całości jest natomiast akumulator zapewniający 7 godzin odtwarzania muzyki. Może i niewiele, ale w razie czego wystarczy 10-minutowe ładowanie, by uzyskać kolejne 2 godziny.

Najważniejsze cechy słuchawek Bose Ultra Open:

średnica przetwornika: 12 mm

pasmo przenoszenia: 15 – 16000 Hz

łączność: Bluetooth 5.3

kodeki: aptX Adaptive, SBC, AAC

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

regulacja głośności: tak

czas pracy: 7 godz. (26 godz. z etui)

odporność: IPX4

Podsumowanie – czy warto kupić bezprzewodowe słuchawki o otwartej konstrukcji?

Bezprzewodowe słuchawki open-ear to świetna opcja dla osób, które chcą zadbać o swój słuch, a równocześnie nie chcą całkowicie odcinać się od tego, co na zewnątrz. Dobre urządzenia tego typu – a więc między innymi modele przedstawione w tym rankingu – zapewniają przy tym wysoki komfort noszenia, całkiem długi czas działania i nie najgorszą jakość dźwięku. Odpowiedź na pytanie o to, czy warto je kupić, wydaje się więc jasna.

Choć – ostatecznie – wszystko zależy od tego, czego oczekujesz i czego potrzebujesz. A jeśli masz dodatkowe pytania, to sekcja komentarzy pozostaje do Twojej dyspozycji.