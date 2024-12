Dobre i tanie słuchawki TWS. Które warto teraz kupić?

Słuchawki to jedno z tych urządzeń, z którego w większym lub mniejszym stopniu korzysta prawie każdy. Nie każdy jednak jest zainteresowany wydawaniem nie wiadomo jak dużych pieniędzy na tego typu sprzęt. Na szczęście na rynku dostępne są też dobre i tanie słuchawki TWS, oferujące niezłą jakość dźwięku, wysoki poziom wygody i długi czas działania. Ten ranking obejmuje 10 takich modeli.

Tanie słuchawki bezprzewodowe. Co oferują niedrogie modele typu TWS?

Najlepsze słuchawki TWS (całkowicie bezprzewodowe) kosztują w okolicach lub ponad 1000 złotych. Zdaję sobie jednak sprawę, że jest to budżet wykraczający dość mocno poza granice akceptowalności wielu osób. Prawda tymczasem jest taka, że nawet za połowę tej kwoty można oczekiwać urządzenia oferującego głębokie i bogate brzmienie, skuteczną redukcję szumów (ANC) i długi czas działania – na poziomie 10 godzin lub 40 godzin wraz z etui ładującym.

Jeśli nie masz wysokich wymagań i chcesz po prostu kupić słuchawki, które będą grać przyzwoicie, będą mieć solidną konstrukcję i wytrzymają przynajmniej kilka godzin między ładowaniami, to tak naprawdę wystarczy Ci stówka. No, może dwie, jeśli do tego oczekujesz jeszcze technologii redukcji hałasu z otoczenia. Naturalnie im więcej możesz wydać, na tym więcej możesz liczyć.

Układając ten ranking tanich słuchawek TWS starałem się zmieścić w nim modele z różnych kategorii cenowych, by pomóc Ci w odnalezieniu dobrego sprzętu dla siebie, niezależnie od tego, czy masz do wydania 100, 200, 300, 400 czy 500 złotych. A wygląda on tak…

Najlepsze tanie słuchawki TWS – ranking 2024/2025:

Ranking tanich słuchawek bezprzewodowych

Produkty w rankingu ustawiłem rosnąco cenami. Zaczynamy więc od najtańszych propozycji. A pierwszy scenariusz wygląda tak, że masz do wydania stówkę i chcesz kupić dobre słuchawki TWS. Cóż, zadanie nie należy do najprostszych, ale nie jest też niewykonalne. Oppo Enco Buds 2, QCY T13 czy Philips TAT1209 to przykłady kosztujących kilkadziesiąt złotych modeli, które całkiem nieźle radzą sobie na co dzień. Sam jednak postawiłbym na coś innego, mianowicie…

Edifier X3s – najlepsze słuchawki do 100 złotych

Moim zdaniem najlepszy stosunek ceny do oferowanych możliwości w kategorii „do 100 złotych” zapewniają słuchawki Edifier X3s. Są bardzo dobrze wykonane i całkiem nieźle grają. Producent wyposażył je w przetworniki o rozmiarze 6 mm i postarał się też o obsługę kodeków SBC i aptX. Ich dużym atutem jest również długi czas działania, dochodzący do 8 godzin lub 28 godzin z etui ładującym.

Edifier X3s (fot. Edifier)

Na tej półce cenowej nie ma oczywiście co liczyć na aktywną redukcję hałasu (ANC), więc w głośnym otoczeniu słuchanie muzyki może nie być zbyt komfortowe. Producent postarał się jednak o odszumianie ENC, dzięki czemu przynajmniej nasi rozmówcy będą nas dobrze słyszeć podczas połączeń telefonicznych. Dopełnieniem całości jest zaś wodoodporna konstrukcja, spełniająca wymogi normy IP55.

Najważniejsze cechy słuchawek Edifier X3s:

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

łączność: Bluetooth 5.2

kodek: SBC, aptX

średnica przetwornika: 6 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

dynamika (SPL): 94 dB

regulacja głośności: tak

czas pracy: 8 godz. (28 godz. z etui)

odporność: IP55

cena i dostępność:

Xiaomi Redmi Buds 5 – dobre i tanie słuchawki z ANC

Jeśli jesteś w stanie wydać trochę więcej niż kilkadziesiąt złotych, to za półtorej stówki możesz kupić dobre i tanie słuchawki TWS z ANC. Aktywna redukcja szumów w Xiaomi Redmi Buds 5 nie jest może zachwycająca, ale i tak potrafi zwiększyć komfort słuchania muzyki w autobusie czy też na świeżym powietrzu. Co ciekawe, możemy wybrać jeden z trzech trybów odszumiania: głęboki, zrównoważony lub lekki.

Redmi Buds 5 (fot. Xiaomi)

Poza tym słuchawki Redmi Buds 5 oferują całkiem niezłe brzmienie, które można w dodatku dostosować do swoich preferencji, korzystając z equalizera. Mają duże, bo 12,4-calowe przetworniki, obsługują kodeki SBC i AAC, a między jednym ładowaniem a drugim wytrzymują nawet 10 godzin (lub 40 godzin wraz z etui). Miłym dodatkiem jest funkcja szybkiego ładowania – wystarczy podłączyć je na 5 minut, by uzyskać 2 godziny odsłuchu.

Najważniejsze cechy słuchawek Xiaomi Redmi Buds 5:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC

średnica przetwornika: 12,4 mm

pasmo przenoszenia: b/d

dynamika (SPL): b/d

regulacja głośności: nie

czas pracy: 10 godz. (40 godz. z etui)

odporność: IP54

Realme Buds T310 – porządne, choć tanie słuchawki dokanałowe

Powiem wprost: jestem fanem dokanałowych słuchawek Realme. Miałem w uszach kilka różnych modeli i uważam, że mało kto potrafi zrobić tak dobry sprzęt tego typu za tak małe pieniądze. Chiński producent znalazł sposób na tworzenie wygodnych, a zarazem oferujących całkiem pełne brzmienie słuchawek, które w dodatku bardzo skutecznie redukują hałas z otoczenia (choć dla części osób irytujący może być biały szum, gdy nie ma nic do odtwarzania).

Realme Buds T310 (fot. Realme)

Jeden z najnowszych, a zarazem najlepszych modeli w ofercie tego producenta, to Realme Buds T310. Ma 12,4-calowe przetworniki i ANC ze wsparciem sztucznej inteligencji, oferuje bogate brzmienie z wyraźnie oddzielonymi sekcjami, a przekonujące efekty przestrzenne i niskie opóźnienia sprawiają, że dobrze wypadają też podczas grania. Dopełnieniem całości jest długi czas pracy: do 9 godzin solo i 40 godzin z etui.

Najważniejsze cechy słuchawek Realme Buds T310:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.4

kodek: SBC, AAC

średnica przetwornika: 12,4 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

dynamika (SPL): b/d

regulacja głośności: nie

czas pracy: 9 godz. (40 godz. z etui)

odporność: IP55

Baseus Eli Sport 1 – otwarte słuchawki TWS do sportu (i nie tylko)

Moja kolejna propozycja wyróżnia się na tle pozostałych. Baseus Eli Sport 1 to bowiem bezprzewodowe słuchawki o otwartej konstrukcji – pozwalające słuchać muzyki i rozmawiać przez telefon, a równocześnie nie odcinać się od (dźwięków) otoczenia. To dobra opcja przede wszystkim dla osób uprawiających sport na świeżym powietrzu – czy to biegaczy, czy też rowerzystów (zwłaszcza, że w zestawie sprzedażowym jest dodatkowy pasek, pozwalający połączyć obie słuchawki).

Baseus Eli Sport 1 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

To lekkie i wygodne słuchawki wyposażone w duże, bo 16,2-milimetrowe przetworniki – to jednak konieczne, bo dźwięk nie trafia prosto do ucha wewnętrznego. Pozostałe parametry są dość standardowe i razem tworzą bardzo udane urządzenie: obsługiwane kodeki to SBC i AAC, za łączność odpowiada Bluetooth 5.3, a czas pracy sięga 7,5 godzin (lub maksymalnie 30 godzin wraz z etui ładującym).

Najważniejsze cechy słuchawek Baseus Eli Sport 1:

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC

średnica przetwornika: 16,2 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

dynamika (SPL): b/d

regulacja głośności: tak

czas pracy: 7,5 godz. (30 godz. z etui)

odporność: IPX4

Soundcore Liberty 4 NC – dobre słuchawki TWS ze świetnym ANC

Wracamy do typowych modeli dokanałowych, ale przechodzimy na nieco wyższy poziom. Reprezentują go słuchawki Soundcore Liberty 4 NC – jedne z najlepiej ocenianych na rynku. Są wyposażone w 11-milimetrowe przetworniki, obsługują kodek LDAC i pozwalają dostroić brzmienie pod kątem własnych preferencji. A niezależnie od tych ustawień grają – mówią najkrócej – naprawdę świetnie.

Soundcore Libery 4 NC (fot. Anker)

Model ten wyróżnia się na tle konkurencji także nieprzeciętnie sprawnym systemem ANC. Redukuje on nie tylko szmery, ale i faktyczny hałas z otoczenia. Słuchawki Soundcore dobrze też radzą sobie z rozmowami głosowymi – dzięki układowi 6 mikrofonów i algorytmowi wykorzystującemu sztuczną inteligencję. Zwieńczeniem całości jest zaś długi czas działania: do 10 godzin solo lub 50 godzin z etui.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore Liberty 4 NC:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, LDAC

średnica przetwornika: 11 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 4000 Hz

dynamika (SPL): b/d

regulacja głośności: nie

czas pracy: 10 godz. (50 godz. z etui)

odporność: IPX4

CMF Buds Pro 2 – największa sensacja 2024 roku

Dość niespodziewanie prawdziwą sensacją na rynku słuchawek dokanałowych stały się CMF Buds Pro 2 ze stajni Nothing. Choć kosztują tylko 249 złotych, mają naprawdę sporo do zaoferowania. Zostały wyposażone w podwójne przetworniki: wysokotonowy w rozmiarze 6 mm i basowy w rozmiarze 11 mm, co przekłada się na bogate brzmienie o szerokim zakresie. Do tego obsługują nie tylko SBC i AAC, ale też LDAC.

CMF Buds Pro 2 (fot. Nothing)

Wykorzystują zaawansowany system redukcji szumów, radzący sobie nawet w trudniejszych warunkach. I choć po jego włączeniu i wybraniu najlepszego kodeka czas pracy wynosi tylko 4 godziny, to wyłączenie ANC i przejście na format AAC wydłuża ten czas do 11 godzin (lub nawet 43 godzin z etui). Recenzenci podkreślają też kwestię wygody użytkowania i jakości wykonania. No i nie sposób nie zwrócić uwagi na charakterystyczne etui z funkcjonalnym pokrętłem.

Najważniejsze cechy słuchawek CMF Buds Pro 2:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC, LDAC

średnica przetwornika: 6 + 11 mm

pasmo przenoszenia: b/d

dynamika (SPL): b/d

regulacja głośności: tak

czas pracy: 11 godz. (43 godz. z etui)

odporność: IP55

Oppo Enco Air 4 Pro – uniwersalne słuchawki do telefonu

Na dobrą sprawę słuchawki Oppo Enco Air 4 Pro nie mają jakiejś jednej wyjątkowej cechy, która wyróżniałaby je na tle innych modeli. W wyśmienity sposób łączą jednak to, co najważniejsze, czego efektem jest naprawdę uniwersalny, a przy tym godny polecenia sprzęt. Grają dobrze i długo, skutecznie redukują szumy podczas słuchania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych, a do tego są wygodne i lekkie.

Oppo Enco Air 4 Pro (fot. Oppo)

Konkretnie zostały wyposażone w 12,4-milimetrowe przetworniki, obsługują kodeki SBC, AAC i LHDC 5.0, działają do 12 godzin na jednym ładowaniu (i nawet 44 godziny wraz z etui ładującym), a ich konstrukcja jest zarazem lekka i odporna – o tym ostatnim świadczy certyfikat IP55. Jeśli więc masz do wydania około 300 złotych i nie masz sprecyzowanych wymagań, lecz chcesz po prostu kupić dobre słuchawki, jest to opcja, którą zdecydowanie warto rozważyć.

Najważniejsze cechy słuchawek Oppo Enco Air 4 Pro:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.4

kodek: SBC, AAC, LHDC 5.0

średnica przetwornika: 12,4 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 40000 Hz

dynamika (SPL): 112 dB

regulacja głośności: tak

czas pracy: 12 godz. (44 godz. z etui)

odporność: IP55

Huawei FreeBuds 6i – najlepsze słuchawki TWS za nieduże pieniądze

Największym specjalistą od słuchawek w naszej redakcji jest Jakub Kordasiński. Spytałem go o najlepsze tanie TWS-y na rynku. Bez zawahania wskazał faworyta: Huawei FreeBuds 6i. – Mistrzowskie w swojej cenie i to prawie pod każdym względem – podsumował. W recenzji przyznał im zresztą 9 punktów na 10 możliwych, doceniając przede wszystkim jakość dźwięku i rozmów, wygodę użytkowania oraz skuteczność ANC.

Huawei FreeBuds 6i (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Całościowo, Huawei FreeBuds 6i bardzo mocno się bronią. Bez cienia wahania są one dla mnie w tym momencie jednymi z najlepszych, a nawet i najlepszymi słuchawkami TWS poniżej czterech stówek – napisał w podsumowaniu recenzji, a od tamtego czasu zdążyły jeszcze trochę stanieć i obecnie można je kupić za ~350 złotych. Na pewno nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto.

Najważniejsze cechy słuchawek Huawei FreeBuds 6i:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC, LDAC, L2HC 2.0

średnica przetwornika: 11 mm

pasmo przenoszenia: 14 – 40000 Hz

dynamika (SPL): b/d

regulacja głośności: tak

czas pracy: 8 godz. (35 godz. z etui)

odporność: IP54

Motorola Moto Buds+ – niezłe słuchawki w dobrej cenie

Motorola Moto Buds+ to bardzo dobre i kompletne słuchawki prawdziwie bezprzewodowe. Wśród zalet trudno nie wymienić bardzo dobrej jakości dźwięku, brzmienia z mocnym dołem, skutecznego ANC oraz bardzo zadowalającej baterii – wraz z ładowaniem indukcyjnym. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, a same słuchawki są wygodne nawet podczas dłuższego użytkowania – to znów Jakub, który wystawił im notę 8/10, ale wtedy słuchawki Moto Buds+ kosztowały 600 złotych, a teraz są o 150 złotych tańsze.

Motorola Moto Buds+ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Niższa cena sprawia, że propozycja marki Motorola jest teraz jeszcze bardziej atrakcyjna. Wprawdzie nie jest to już sprzęt z kategorii tych najtańszych, ale wciąż zmieści się w granicach akceptowalności wielu osób. Jeśli chodzi o najważniejsze parametry, mamy tu podwójne przetworniki (11 + 6 mm), obsługę kodeków SBC, AAC i LHDC 5.0, aktywną redukcję szumów oraz czas działania dochodzący do 8 godzin (lub 38 godzin z etui). Aha, no i nie bez znaczenia jest fakt, że w projektowaniu tego modelu brali udział inżynierowie Bose.

Najważniejsze cechy słuchawek Motorola Moto Buds+:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC, LHDC 5.0

średnica przetwornika: 11 + 6 mm

pasmo przenoszenia: b/d

dynamika (SPL): b/d

regulacja głośności: tak

czas pracy: 8 godz. (38 godz. z etui)

odporność: IP54

Nothing Ear – najlepsze słuchawki bezprzewodowe do 500 złotych

500 złotych to już absolutnie górna granica, do jakiej można mówić o tanich słuchawkach TWS. Jeśli właśnie w sprzęt za takie pieniądze celujesz, jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć, jest zakup modelu Nothing Ear. To flagowe słuchawki w ofercie tego producenta, cechujące się skutecznym wygłuszaniem hałasu z otoczenia, wyśmienitym brzmieniem, długim czasem działania, a do tego jeszcze nietuzinkowym wyglądem.

Nothing Ear (fot. Nothing)

Zostały wyposażone w 11-milimetrowe przetworniki i obsługują zarówno LDAC, jak i LHDC 5.0, co czyni z nich prawdziwie wszechstronne urządzenie dla miłośników muzyki w wysokiej jakości. System adaptacyjnej redukcji szumów automatycznie dostosowuje intensywność działania, a algorytm ENC zapewnia bezproblemowe rozmowy głosowe. Dopełnieniem całości jest tryb niskich opóźnień – idealny do grania i oglądania filmów.

Najważniejsze cechy słuchawek Nothing Ear:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0

średnica przetwornika: 11 mm

pasmo przenoszenia: b/d

dynamika (SPL): b/d

regulacja głośności: tak

czas pracy: 8 godz. (36 godz. z etui)

odporność: IP54

Słowem podsumowania…

Zdaję sobie sprawę z tego, że ranking składający się z 10 modeli nie jest w stanie wyczerpać tematu w 100%. Wychodzę jednak z założenia, że tego typu zestawienia powinny upraszczać wybór, a nie budzić kolejne pytania i wątpliwości. Dlatego ograniczyłem się do 10 i wcale nie mówię, że model, którego nie ma w tym rankingu, na pewno nie jest warty zakupu. Zapewniam jednak, że każdy, który się tu znajduje, prezentuje sobą wysoki poziom.