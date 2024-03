Jakie słuchawki TWS wybrać? Najlepsze modele od mniej niż 100 do ponad 1000 złotych

Coraz więcej osób stawia na słuchawki TWS, czyli całkowicie bezprzewodowe. To wygodne rozwiązanie, a postęp w ostatnich latach sprawił, że takie urządzenia potrafią już dorównać modelom „z kabelkami”. Jakie wybrać? W tym rankingu przedstawiam najlepsze słuchawki TWS z każdej półki cenowej.

Jakie słuchawki TWS do telefonu warto kupić w 2024 roku?

Dobre słuchawki bezprzewodowe w 2024 roku powinny oferować niezłe brzmienie podczas słuchania muzyki i dobrą jakość rozmów głosowych. Do tego potrzebują niezłych przetworników, odpowiednich kodeków oraz mikrofonów skutecznie zbierających głos użytkownika.

Aby nazwać dany model godnym polecenia, musi też być wygodny w użytkowaniu, zapewniać stabilne połączenie Bluetooth i trzymać co najmniej 5-6 godzin między jednym ładowaniem a drugim. Właśnie takie urządzenia znajdziesz w tym rankingu.

Najlepsze słuchawki TWS – ranking 2024:

do 100 złotych: Oppo Enco Buds 2 lub Xiaomi Redmi Buds 4 Active

lub do 200 złotych: Edifier X3s lub realme Buds T300

lub do 300 złotych: Soundpeats Capsule 3 Pro lub Soundcore Sport X10

lub do 400 złotych: Huawei FreeBuds 5i lub Oppo Enco Air 3 Pro

lub do 500 złotych: Jabra Elite 4 lub Soundcore Liberty 3 Pro

lub do 600 złotych: Apple AirPods 2. gen lub Nothing Ear (2)

lub do 800 złotych: Technics EAH-AZ60M2 lub Huawei FreeBuds Pro 3

lub do 1000 złotych: Samsung Galaxy Buds 2 Pro lub Jabra Elite 10

lub powyżej 1000 złotych: Apple AirPods Pro 2. gen lub Sony WF-1000XM5

Ile trzeba wydać na dobre słuchawki TWS? Cóż, to zależy…

W zestawieniu znajdziesz po dwa modele z każdej z dziewięciu kategorii cenowych. Najtańsze kosztują kilkadziesiąt złotych, na najdroższe zaś musisz wyłożyć ponad tysiaka. Oczywiście im więcej jesteś w stanie wydać, tym większe możliwości stają przed Tobą otworem.

Przykładowo: w okolicach 200 złotych zaczynają się modele wyposażone w system ANC odpowiedzialny za redukcję szumów i hałasu z otoczenia. Rozwiązanie to pozwala odciąć się od świata zewnętrznego i delektować się tymi dźwiękami, na których Ci zależy.

Dokładając kolejną stówkę, możesz zacząć rozglądać się za urządzeniem wyposażonym w kodek LDAC, który zapewnia wyższą jakość dźwięku podczas transmisji bezprzewodowej (lepszą niż aptX, dużo lepszą niż AAC i nieporównywalnie lepszą niż SBC). Każde dodatkowe 100 czy 200 złotych pozwala liczyć na jeszcze wyższą jakość dźwięku, lepsze wykonanie czy też bardziej wygodną konstrukcję.

Zresztą, możesz się o tym przekonać, czytając ten artykuł, w którym modele zostały ustawione według ceny (od najtańszego do najdroższego). Zaczynajmy!

Oppo Enco Buds 2 – najlepsze słuchawki TWS do 100 złotych

Jeśli chcesz wydać mniej niż 100 złotych, to jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć, jest wybór modelu Oppo Enco Buds 2. Te – nie ukrywajmy – tanie słuchawki zostały wyposażone w przetworniki 10 mm, które może i nie są w stanie zaoferować niezwykłej głębi i bogactwa detali, ale ostatecznie brzmią naprawdę dobrze. Pewnie też leżą w uszach, a trzy pary gumek w zestawie pozwalają dobrać rozmiar pod swoje potrzeby.

Jak na tak tanie słuchawki, oferują też całkiem niezły czas pracy. Po naładowaniu do pełna grają przez 7 godzin, a dzięki etui taką sesję możesz powtórzyć jeszcze 3 razy, zanim skończy się energia. Gdy już jednak dojdziesz do limitu, a będzie trzeba wychodzić, to spokojnie – wystarczy 10 minut ładowania, by uzyskać pełną godzinę odtwarzania. Subtelny design można by tu nazwać przysłowiową wisienką na torcie.

Najważniejsze cechy słuchawek Oppo Enco Buds 2:

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

łączność: Bluetooth 5.2

kodek: SBC, AAC

średnica przetwornika: 10 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

dynamika (SPL): 101 dB

czas pracy: 7 godz. (28 godz. z etui)

odporność: IPX4

cena: ok. 100 złotych

Oppo Enco Buds2 (fot. Oppo)

Xiaomi Redmi Buds 4 Active – tanie słuchawki TWS dla zabieganych

Godną rozważenia alternatywą dla modelu powyżej mogą okazać się słuchawki Xiaomi Redmi Buds 4 Active. Po stronie plusów należałoby zapisać przede wszystkim nowszy standard Bluetooth (5.3) oraz większe przetworniki (12 mm). W efekcie łączność na co dzień powinna być bardziej stabilna, a brzmienie – nieco pełniejsze (ale ostatecznie sam rozmiar to nie wszystko). Jedno, co można powiedzieć wprost, to że grają przyzwoicie.

Propozycja ze stajni Xiaomi nieco szybciej się jednak rozładowuje: po wyjęciu z etui maksymalny czas działania nie przekracza 5 godzin. Trzeba jednak szybko dodać, że kompletny czas grania po naładowaniu jest taki sam (wynosi więc 28 godzin). Redmi Buds 4 Active to też z pewnością lepszy wybór dla zabieganych, bo 10-minutowe ładowanie pozwala uzyskać nawet 110 minut odtwarzania. Niestety, niektórzy użytkownicy narzekają na komfort noszenia.

Najważniejsze cechy słuchawek Xiaomi Redmi Buds 4 Active:

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC

średnica przetwornika: 12 mm

pasmo przenoszenia: b/d

dynamika (SPL): b/d

czas pracy: 5 godz. (28 godz. z etui)

odporność: IPX4

cena: ok. 100 złotych

Redmi Buds 4 Active (fot. Xiaomi)

Edifier X3s – dobre brzmienie w dobrej cenie

Edifier X3s to zdecydowanie jedne z najlepszych słuchawek na tej niższej półce cenowej. Brzmienie potrafi pozytywnie zaskoczyć, szczególnie w kontekście głębi basów i czystości sopranów. Dźwięk nie jest może wybitny, ale na co dzień dla większości osób powinien być wystarczający. To samo można powiedzieć o czasie pracy – grają 8 godzin non stop i 28 godzin z etui.

Połączenie ze smartfonem jest stabilne, a dzięki kodekowi aptX detale dźwięku nie gubią się po drodze. Słuchawki nieźle sprawdzają się też podczas rozmów telefonicznych, między innymi dzięki technologii CVC 8.0 (Clear Voice Capture). Do tego odbieranie i kończenie połączeń jest wygodne – służy do tego dotykowy panel sterowania na urządzeniu. A skoro już przy komforcie jesteśmy, to wypada także wspomnieć o obecności 4 par wkładek dousznych w zestawie.

Najważniejsze cechy słuchawek Edifier X3s:

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

łączność: Bluetooth 5.2

kodek: SBC, aptX

średnica przetwornika: 6 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

dynamika (SPL): 94 dB

czas pracy: 8 godz. (28 godz. z etui)

odporność: IP55

cena: ok. 130 złotych

fot. Edifier

realme Buds T300 – najlepsze słuchawki TWS do 200 złotych

Firma realme jest jedną z tych, które niemal po mistrzowsku potrafią znajdować balans pomiędzy niewysoką ceną a wysoką jakością. Jest tak nie tylko w przypadku smartfonów, ale też słuchawek. Kolejne modele z serii Air cieszą się dobrą sławą, a i bardziej budżetowa rodzina „T” skutecznie przyciąga do siebie użytkowników. Niedawno wypuszczony model oznaczony jako T300 to następca niezwykle udanego T100. Cechy charakterystyczne? Wyjątkowo wygodna konstrukcja i nieprzeciętna specyfikacja.

Rzadko bowiem zdarza się, by słuchawki za 200 złotych oferowały 40 godzin działania między jednym ładowaniem a drugim, a 10-minutowe uzupełnianie energii dawało 7 godzin odsłuchu. Jeszcze rzadziej spotykana w urządzeniach z tej półki jest aktywna redukcja szumów (ANC), a tu nie dość, że jest, to jeszcze działa naprawdę dobrze. Sam dźwięk jest przyjemny dla uszu, a do tego realme Buds T300 starają się generować efekty przestrzenne – wprawdzie z różnym skutkiem, ale sam fakt wypada docenić.

Najważniejsze cechy słuchawek realme Buds T300:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC

średnica przetwornika: 12,4 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

dynamika (SPL): b/d

czas pracy: 8 godz. (40 godz. z etui)

odporność: IP55

cena: ok. 200 złotych

fot. realme

Soundpeats Capsule 3 Pro – najlepsze słuchawki TWS do 300 złotych

Mając do dyspozycji 300 złotych można już rozejrzeć się za czymś bardziej zaawansowanym. Takim sprzętem są na przykład słuchawki Soundpeats Capsule 3 Pro. Dzięki rozszerzonemu pasmu przenoszenia, a także kodekowi LDAC, są w stanie zaoferować muzykę z większą ilością detali, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom użytkowników, dla których jest ona czymś więcej niż tylko wypełnieniem tła (przy czym nie jest to oczywiście model, który zadowoli audiofila).

Niemniej dobre brzmienie to tylko jeden z atutów tego modelu. Może także pochwalić się całkiem sprawnie działającym systemem redukcji hałasu z otoczenia, dzięki czemu tą muzyką faktycznie można się delektować, nawet w przestrzeni publicznej. Niezaprzeczalnym plusem jest również długi czas działania: same słuchawki wytrzymują 8 godzin, a akumulator w etui ma na tyle dużą pojemność, że energii wystarcza na kolejnych 6-7 ładowań.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundpeats Capsule 3 Pro:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: LDAC

średnica przetwornika: 12 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 40 000 Hz

dynamika (SPL): b/d

czas pracy: 8 godz. (52 godz. z etui)

odporność: IPX4

cena: ok. 300 złotych

Soundcore Sport X10 – najlepsze słuchawki TWS do biegania

Czas na propozycję dla tych bardziej aktywnych użytkowników. Soundcore Sport X10 to świetne słuchawki bezprzewodowe do biegania, jazdy na rowerze i innych form treningu. Dzięki zaczepom na uszy pewnie trzymają się głowy i nie wypadają podczas wykonywania intensywnych ruchów. Ich konstrukcja spełnia ponadto wymogi normy IPX7, co oznacza, że ani pot, ani lekki deszczyk nie robi na nich wrażenia.

Podczas aktywności na świeżym powietrzu ważne jest też, by słuchawki eliminowały niechciane odgłosy – zarówno te dochodzące do uszu użytkownika, jak i te, które mógłby słyszeć jego rozmówca. O to pierwsze dba tu system ANC, o drugie zaś zestaw 6 mikrofonów z funkcją redukcji hałasu i szumu wiatru. Wreszcie, długi czas działania eliminuje ryzyko, że energii w akumulatorach zabraknie w samym środku treningu.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore Sport X10:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.2

kodek: SBC

średnica przetwornika: 10 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

dynamika (SPL): 113 dB

czas pracy: 8 godz. (32 godz. z etui)

odporność: IPX7

cena: ok. 310 złotych

fot. Soundcore

Huawei FreeBuds 5i to (prawdopodobnie) najlepsze słuchawki TWS do 400 złotych

Jakość dźwięku, czas pracy i wygodna konstrukcja – to trzy spośród kilku cech, które sprawiły, że w naszej recenzji słuchawki Huawei FreeBuds 5i uzyskały notę 8,7/10. Na swojej półce cenowej są jednym z absolutnie najlepszych modeli. Poza wspomnianymi atutami przykuwają także wzrok ciekawą, wyróżniająca się stylistyką – może i nie jest to powód, dla którego kupuje się takie urządzenie, ale jeśli można dostać taki bonus, to czemu nie!

Nie są to oczywiście słuchawki pozbawione minusów. Największym jest nie zawsze zadowalające działanie systemu aktywnej redukcji hałasu. Jednak, jak Jakub napisał w podsumowaniu swojego testu, ilość pozytywnych cech zdecydowanie przewyższa wady. Jakość dźwięku jest wręcz świetna – to definitywnie jedne z najlepiej grających słuchawek z tego segmentu cenowego, […] a jakość wykonania stoi na dobrym poziomie.

Najważniejsze cechy słuchawek FreeBuds 5i:

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Oppo Enco Air 3 Pro – godny polecenia model w swojej cenie

Poważnym rywalem dla wspomnianej przed momentem propozycji firmy Huawei jest model Oppo Enco Air 3 Pro. Jego system ANC radzi sobie nieźle (jedynie wiatr szybko go pokonuje), jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie, komfort noszenia jest świetny, a czas działania – porównywalny z konkurencją.

Jak widzisz różnic jest niewiele i jeśli nie możesz się zdecydować, na który z modeli postawić, to – raz jeszcze – oddaję głos Jakubowi, który z jednym i drugim spędził trochę czasu: Oppo Enco Air 3 Pro to godny polecenia wybór, będący mocnym konkurentem i wartą rozpatrzenia alternatywą dla hitowych w tej cenie Huawei FreeBuds 5i. Rozpatrując któryś z tych dwóch modeli słuchawek, wręcz nie da się dokonać złego wyboru.

Najważniejsze cechy słuchawek Oppo Enco Air 3 Pro:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC, LDAC

średnica przetwornika: 12,4 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 40 000 Hz

dynamika (SPL): 107 dB

czas pracy: 7 godz. (30 godz. z etui)

odporność: IP55

cena: ok. 350 złotych

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Jabra Elite 4 – dobre słuchawki TWS do rozmów i muzyki

Jeśli słuchawki służą Ci do rozmawiania równie często, co do słuchania muzyki, to rozważ wybór urządzenia marki Jabra. Ten producent specjalizuje się w tej dziedzinie. Rozsądną decyzją będzie na przykład zakup modelu Elite 4, którego cena nie przekracza 500 złotych. Zarówno dźwięk, który dochodzi do Twoich uszu, jak i ten, który wyłapują mikrofony, cechuje się wysoką jakością i nieprzeciętną czystością. Nieźle działa także system ANC, skutecznie eliminując szumy i hałas z otoczenia.

Właściwie jest tylko jedna sytuacja, w której słuchawki Jabra Elite 4 mogą okazać się dla Ciebie zawodem – będzie tak, jeśli lubisz słuchać muzyki naprawdę głośno (po prostu nie mają dość mocy). Jeśli jednak nie masz pod tym względem nieprzeciętnie dużych wymagań, to zakup powinien okazać się strzałem w dziesiątkę, jeśli dysponujesz właśnie wspomnianym budżetem.

Najważniejsze cechy słuchawek Jabra Elite 4:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.2

kodek: SBC, aptX HD

średnica przetwornika: 6 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

dynamika (SPL): b/d

czas pracy: 7 godz. (28 godz. z etui)

odporność: IP55

cena: ok. 450 złotych

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Soundcore Liberty 3 Pro – najlepsze słuchawki TWS do 500 złotych

W tej samej kategorii cenowej, co wspomniane przed momentem słuchawki Jabry, znajduje się model Soundcore Liberty 3 Pro. Nieczęsto trafia do podobnych rankingów, tymczasem jest to naprawdę udany sprzęt. Oferuje bardzo wysoką jakość dźwięku – między innymi za sprawą kodeka LDAC i dużych przetworników. Użytkownicy cenią urządzenie także za jakość wykonania i wygodę noszenia.

Świetnie też sprawdza się jego system ANC z trzema trybami do wyboru (to wysoka, średnia i niska redukcja hałasu). Do tego dochodzi Tryb Przezroczystości oraz specjalne rozwiązanie zwiększające słyszalność ludzkich głosów. Nieźle wypada również czas działania, który wynosi 8 godzin (lub 6 godzin z włączonym ANC), a wraz z etui wydłuża się do 32 godzin. Ładowanie przez kwadrans pozwala zaś cieszyć się 3 godzinami słuchania muzyki.

Najważniejsze cechy słuchawek Soundcore Liberty 3 Pro:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.2

kodek: SBC, AAC, LDAC

średnica przetwornika: 10,6 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 40 000 Hz

dynamika (SPL): 105 dB

czas pracy: 8 godz. (32 godz. z etui)

odporność: IP55

cena: ok. 500 złotych

fot. Soundcore

Apple AirPods 2. gen – dobre słuchawki TWS do iPhone’a

Nie jest tajemnicą, że optymalne akcesoria do iPhone’ów tworzy samo Apple. Nie inaczej jest w przypadku słuchawek. Jeżeli więc szukasz urządzenia do telefonu z jabłkiem w logo, to naturalnym wyborem będą AirPods 2. generacji. Jest to aktualnie podstawowy model w ofercie amerykańskiego producenta, ale brzmienie muzyki, jakość rozmów i komfort użytkowania – wszystko to stoi na wysokim poziomie.

Największym minusem jest tu bez wątpienia brak aktywnej redukcji szumów, który konkurencja oferuje już za znacznie mniejsze pieniądze. Czas pracy również mógłby być nieco lepszy (to tylko 5 godzin). Niemniej współpraca z iPhone’em jest po prostu doskonała. Na rynku są już także dostępne słuchawki AirPods 3. generacji – to bardzo dobry wybór, ale (bardzo wysoka!) cena wydaje się nieco nieadekwatna, stąd ich brak w tym rankingu.

Najważniejsze cechy słuchawek Apple AirPods 2. gen:

fot. Apple

Nothing Ear (2) – najlepsze słuchawki TWS do 600 złotych

Zgłaszasz gotowość do dopłacenia nieco do tych „magicznych” 500 złotych? Świetnie – w takim razie rzuć okiem na słuchawki Nothing Ear (2). Podobnie jak smartfony tego producenta, wzrok od razu przykuwa oryginalny design. Na szczęście dobre wrażenie pozostaje także po włożeniu ich do uszu. Są bardzo wygodne i działają bez zarzutu, oferując dobre brzmienie, sprawne ANC oraz intuicyjną obsługę.

Jeśli szukacie niebanalnych słuchawek, które nie będą wyglądać jak dziesiątki innych modeli na rynku, będą przy tym świetnie grać, a czas pracy na baterii nie będzie elementem dyskwalifikującym, te słuchawki są dla Was – tak pisał o nich Jakub w swojej recenzji. W tym kontekście dodam więc, że ten czas działania wynosi 4 godziny przy włączonym ANC (i jakieś 2 godziny dłużej po jego wyłączeniu).

Najważniejsze cechy słuchawek Nothing Ear (2):

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC, LHDC 5.0

średnica przetwornika: 11,6 mm

pasmo przenoszenia: b/d

dynamika (SPL): b/d

czas pracy: 8 godz. (36 godz. z etui)

odporność: IP54

cena: ok. 600 złotych

Nothing Ear (2) (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Technics EAH-AZ60M2 – niedoceniane słuchawki TWS na co dzień

Technics EAH-AZ60M2 to szalenie niedoceniane słuchawki bezprzewodowe. Nie udało im się zdobyć dużej popularności, a szkoda, bo pod względem jakości dźwięku potrafią zawstydzić niejednego konkurenta z wyższej półki cenowej. Być może przeszkodą okazała się konstrukcja, którą jedni się wprawdzie zachwycają, ale inni skarżą się na to, że słuchawki nie trzymają się uszu. Krótko mówiąc: mają dość charakterystyczny kształt.

Równie dobrze spisują się podczas słuchania muzyki, co prowadzenia rozmów telefonicznych czy też oglądania filmów i seriali. Wypada wspomnieć o szerokim paśmie przenoszenia i obsłudze kodeków SBC, AAC i LDAC. Jednym z największych atutów tego modelu jest też system ANC, który spisuje się lepiej niż dobrze – zarówno w podstawowym trybie, jak i transparentnym (przepuszczającym dźwięki z otoczenia).

Najważniejsze cechy słuchawek Technics EAH-AZ60M2:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC, LDAC

średnica przetwornika: 8 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 40 000 Hz

dynamika (SPL): b/d

czas pracy: 7,5 godz. (25 godz. z etui)

odporność: IPX4

cena: ok. 770 złotych

fot. Technics

Huawei FreeBuds Pro 3 – najlepsze słuchawki TWS do 800 złotych

Jakub, który miał okazję przetestować Huawei FreeBuds Pro 3, pisał o nich tak: to po prostu fenomenalne słuchawki, które wyróżniają się przede wszystkim niesamowicie dobrą jakością dźwięku, bardzo skutecznym ANC, a także bądź co bądź, oryginalnym i ciekawym wyglądem. […] Pozytywnie wypada również wygoda użytkowania, obecność trybu multipoint i kodeków wysokiej rozdzielczości, całkiem dobra bateria (choć nie wybitnie), ładowanie indukcyjne, duże możliwości sterowania z poziomu słuchawek oraz pomocna aplikacja do obsługi.

To właściwie w zupełności wystarczyłoby, żeby uzasadnić nazwanie ich „najlepszymi słuchawkami TWS do 800 złotych”. Rzeczywiście imponują zarówno samą specyfikacją, jak i tym, co oferują na co dzień. Na dobrą sprawę, Jakub dopatrzył się tylko dwóch wad: system ANC nie radzi sobie z silnym wiatrem, a błyszczące wykończenie bardzo łatwo ulega zabrudzeniu.

Najważniejsze cechy słuchawek Huawei FreeBuds Pro 3:

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Samsung Galaxy Buds 2 Pro – dobre słuchawki TWS z Dolby Atmos

Kolejna propozycja w rankingu – Samsung Galaxy Buds 2 Pro – nie należy do najnowszych, ale to wciąż jedna z najlepszych opcji w kategorii „do 1000 złotych”. Słuchawki reprezentują bardzo wysoką klasę w kontekście jakości wykonania, brzmienia i obsługi połączeń telefonicznych. Dodatkowo obsługują dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos, ANC radzi sobie nieźle, a czas pracy jest przyzwoity. Ocena 9,2/10 w recenzji nie wzięła się wszak znikąd.

I podobnie jak AirPods idealnie pasują do iPhone’a, tak i Galaxy Buds to doskonałe partnerki dla smartfona firmy Samsung. Zresztą, spora część funkcji jest ograniczona właśnie do urządzeń z One UI. Nie jest to polityka, którą popieram, ale fakty są, jakie są. No i nie można zaprzeczyć, że jako para słuchawki z takim telefonem działają wyśmienicie i są zdecydowanie godne polecenia.

Najważniejsze cechy słuchawek Samsung Galaxy Buds 2 Pro:

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jabra Elite 10 – najlepsze słuchawki TWS do 1000 złotych

Jeśli korzystasz ze smartfona innej marki niż Samsung, to optymalnym wyborem do tysiąca złotych będą moim zdaniem słuchawki Jabra Elite 10. Na szczególne wyróżnienie zasługuje oferowana przez nie jakość dźwięku (niezależnie od tego, czego akurat się słucha, a podczas rozmów telefonicznych to już w ogóle absolutny top). Po stronie plusów zapisać należy również ponadprzeciętnie wygodną konstrukcję i ciekawostkę w postaci fizycznych przycisków do sterowania.

ANC? Działa bez zarzutu. Czas pracy? Porównywalny z konkurencją. Funkcjonalność? Pierwszorzędna. Po testach Jakub nie miał żadnych wątpliwości i napisał wprost, że Jabra Elite 10 to naprawdę świetne słuchawki, po czym wystawił im notę 8,7/10, porównując je przy okazji do hitowych Elite 75t sprzed paru lat.

Najważniejsze cechy słuchawek Jabra Elite 10:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC (+ Dolby Atmos)

średnica przetwornika: 10 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

dynamika (SPL): b/d

czas pracy: 8 godz. (28 godz. z etui)

odporność: IP57

cena: ok. 1000 złotych

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Apple AirPods Pro 2. gen – najlepsze słuchawki do iPhone’a

Polecałem już model podstawowy, ale jeśli interesują Cię najlepsze słuchawki do iPhone’a, a budżet nie gra roli, to oczywistym wyborem będą AirPods Pro 2. generacji. Za pewne nieporozumienie można uznać, że słuchawki kosztujące ponad 1000 złotych nie mają kodeków bezstratnego audio, odporne są co najwyżej na zachlapania, a czas pracy to jedynie typowe 30 godzin. Niemniej jednak nadrabiają to doskonałą współpracą z urządzeniami Apple, no i tym, co najważniejsze…

Bo AirPods Pro 2. generacji oferują naprawdę świetne brzmienie i genialnie spisują się też podczas rozmów telefonicznych. Nietrudno docenić także dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos, a aktywna redukcja hałasu działa nieprzeciętnie dobrze. Trudno byłoby też przyczepić się do wygodny noszenia i komfortu użytkowania. Słowem: rewelacja.

Najważniejsze cechy słuchawek Apple AirPods Pro 2. gen:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC

średnica przetwornika: b/d

pasmo przenoszenia: b/d

dynamika (SPL): b/d

czas pracy: 6 godz. (30 godz. z etui)

odporność: IPX4

cena: ok. 1200 złotych

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Sony WF-1000XM5 – wyśmienite słuchawki TWS z doskonałym ANC

To nie przypadek, że każdy kolejny model z tej serii trafia praktycznie do każdego rankingu najlepszych słuchawek TWS. Firma Sony opanowała sztukę tworzenia takich urządzeń do perfekcji. Aktualnie optymalnym wyborem jest WF-1000XM5 – nawet jeśli nie doskonałym, to bliskim tejże doskonałości. Muzyka w tych słuchawkach brzmi przyjemnie, ANC działa po mistrzowsku, a wygoda użytkowania stoi na naprawdę wysokim poziomie.

Owszem, kosztują sporo. Jednak – jak podsumował Jakub w swojej recenzji – WF-1000XM5 to bardzo kompletne, iście flagowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, wypakowane po brzegi funkcjami. Jeśli nie wymagasz audiofilskiej naturalności w brzmieniu po wyjęciu z pudełka, a liczy się dla Ciebie po prostu wysoka jakość dźwięku i świetne ANC – to jest jeden ze słuszniejszych wyborów.

Najważniejsze cechy słuchawek Sony WF-1000XM5:

aktywna redukcja szumów (ANC): tak

łączność: Bluetooth 5.3

kodek: SBC, AAC, LDAC, LC3

średnica przetwornika: 8,4 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

dynamika (SPL): b/d

czas pracy: 8 godz. (24 godz. z etui)

odporność: IPX4

cena: ok. 1300 złotych

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Szukasz czegoś innego? Na pewno znajdziesz

Tak jak już wspominałem we wstępie, pomimo obecności aż 18 modeli w tym zestawieniu, temat wciąż nie jest wyczerpany. Na rynku jest o wiele więcej godnych polecenia urządzeń, ale moim celem było stworzenie rankingu, który będzie stanowić możliwie najprostszą odpowiedź na pytanie o to, co kupić, gdy dysponuje się takim lub innym budżetem.

Jeśli mimo to wciąż masz wątpliwości, to zachęcam do zostawienia komentarza. Na pewno wspólnie uda się znaleźć optymalne rozwiązanie!

