Jaki smartfon do 900 złotych kupić? (maj 2020)

Ostatnio robiliśmy przegląd rynku smartfonów do 2100 złotych, tym razem natomiast przejdziemy do niższej półki cenowej. Dziś przyjrzymy się dość tanim urządzeniom, a konkretnie będą to telefony do 900 złotych. Wbrew pozorom za te pieniądze można kupić całkiem ciekawe modele.

Chwilę zastanawiałam się nad kryteriami, które wziąć pod uwagę, by móc sensownie podzielić niniejszy artykuł i ostatecznie postawiłam na pamięć RAM i pamięć wewnętrzną – pierwsza część to propozycje z zestawem 4/128 GB, a druga, jak łatwo się domyślić, 4/64 GB.

Gdy testowałam Redmi Note 8T w grudniu ubiegłego roku, napisałam, że jest to jeden z moich faworytów w kwocie do tysiąca złotych. I choć od tego czasu minęło już pół roku, moja opinia na ten temat nie uległa zmianie – to wciąż chyba najciekawsza propozycja warta rozważenia.

Ma NFC do płatności zbliżeniowych, port podczerwieni, który można wykorzystać jako pilot np. do telewizora czy szybki czytnik linii papilarnych. Do tego niezłe (jak na cenę) aparaty, dobry czas pracy i 3.5 mm jack audio – ale ten dodatek, na szczęście, jest jeszcze standardem w półce cenowej, o której dziś rozmawiamy.

Na minus znacznie wystający z obudowy moduł aparatów (co może przeszkadzać), brak diody powiadomień i głośnik, niestety, tylko mono.

W przypadku tego modelu muszę zaznaczyć, że jest dostępny w dwóch wersjach – droższej, za 899 złotych, z 128 GB pamięci oraz nieco tańszej, gdzie oszczędzamy stówkę na 64 GB pamięci wewnętrznej. W obu wariantach pamięć można rozszerzyć dzięki slotowi kart microSD, który nie wpływa na możliwość korzystania z dwóch kart SIM (mamy dwa osobne sloty na karty SIM i dodatkowo slot na microSD).

Honor 9X jest smartfonem, który na tle swojej konkurencji wyróżnia się głównie brakiem notcha, łezki czy innego rodzaju wcięcia w ekranie. Przednia tafla urządzenia to w całości ekran, wokół którego widoczne są dość smukłe ramki. Udało się to uzyskać dzięki zastosowaniu peryskopowego aparatu przedniego.

Na plus aparat robiący ładne zdjęcia za dnia, wydajny akumulator, 3.5 mm jack audio czy też obecność etui w zestawie sprzedażowym.

W przeciwieństwie do opisywanego wyżej Redmi Note 8T, Honor 9X ma dual sim hybrydowy, co wyklucza korzystanie z dwóch kart SIM przy jednoczesnym używaniu karty microSD. Jest też ciężki – waży aż 206 g.

Tym, co dla wielu osób będzie stanowiło poważny zgrzyt, jest fakt, że Honor 9X nie oferuje NFC. Głośnik, jaki tu znajdziemy, również jest mono.

Model One Action był pierwszym smartfonem, w którym zastosowano ciekawy bajer w postaci możliwości nagrywania ultraszerokim kątem poziomego wideo trzymając smartfon pionowo. Czy jest to jedyna cecha, która sprawia, że warto się nim zainteresować?

Wartym odnotowania jest fakt, że propozycja od Motoroli działa pod kontrolą Androida w czystej postaci, a zatem nie uświadczymy w oprogramowaniu niepotrzebnych aplikacji czy niezbyt przydatnych funkcji. Są za to gesty Moto, za które chyba wszyscy lubią tę firmę – latarkę możemy uruchomić dwukrotnie potrząsając telefonem, a aparat – dwukrotnie przekręcając nadgarstek, trzymając oczywiście telefon w ręce.

Podczas testów Motoroli One Action zwróciłam uwagę na dość dużą, czarną dziurę w lewym rogu ekranu (na początku nieco irytuje, później można się do niej przyzwyczaić), głośnik mono czy brak diody powiadomień. W zestawie z telefonem znajdziemy etui ochronne.

Realme 5

Marka Realme dopiero co zadebiutowała na polskim rynku, a już rozpycha się łokciami i pokazuje, że chce jak najszybciej zyskać spore grono klientów. Dziś do zestawienia pasuje Realme 5, który znalazł się tu głównie za sprawą ceny – jest zauważalnie najtańszym modelem ze 128 GB pamięci wewnętrznej. Winowajcą może być choćby brak NFC – warto bowiem pamiętać, że go tu nie uświadczymy. Ale nie tylko.

Co ważne i co łatwo też dostrzec w zamieszczonej przeze mnie niżej tabeli, spośród pierwszej czwórki Realme 5 ma też ekran o najniższej rozdzielczości – 1600×720 pikseli (HD+), podczas gdy reszta modeli oferuje Full HD+.

Zaznaczę też od razu, że – w przeciwieństwie choćby do modelu Realme 6 (łatwo pomylić te cyferki ze sobą), “piątka” ma ekran o standardowym odświeżaniu ekranu, tj. 60 Hz (a nie, jak droższa “szóstka” – 90 Hz).

Na tle konkurencji Realme 5 wyróżnia się bardzo ładnym designem oraz akumulatorem o pojemności aż 5000 mAh. Przez to jest też dość gruby i ciężki, ale to, czy będzie nam to przeszkadzać, jest już kwestią indywidualną.

Tabela z parametrami wszystkich czterech modeli w celu usystematyzowania danych:

model Xiaomi Redmi Note 8T Honor 9X Motorola One Action Realme 5 ekran IPS 6,3” 2340×1080 IPS 6,59” 2340×1080 IPS 6,34” 2520×1080 IPS 6,5” 1600×720 procesor Snapdragon 665 Kirin 710F Exynos 9609 Snapdragon 665 GPU Adreno 610 Mali-G52 MP6 Mali-G72 MP3 Adreno 610 RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB system Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie aparat 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 Mpix 12 + 5 + 4 Mpix 12 + 8 + 2 + 2 Mpix kamerka 13 Mpix 16 Mpix 12 Mpix 13 Mpix bateria 4000 mAh 4000 mAh 3500 mAh 5000 mAh NFC tak nie tak nie USB USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C microSD tak tak tak tak dual SIM tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak czytnik linii papilarnych z tyłu obudowy z tyłu obudowy z tyłu obudowy z tyłu obudowy odporność brak brak brak brak wymiary 161,15×75,4×8,6 mm 163,5×77,3×8,8 mm 160,1×71,2×9,2 mm 164×75,6×9,3 mm waga 199,8 g 196,8 g 176 g 198 g data premiery 14.11.2019 25.10.2019 16.08.2019 22.11.2019 cena 899 złotych (64 GB – 799 złotych) 849 złotych 799 złotych 699 złotych oferta Media Expert link link link -

Czas na smartfony w konfiguracji 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej:

Moto G8 od Motoroli jest najnowszą propozycją, jaka znalazła się w niniejszym zestawieniu. Między innymi zapewne dzięki temu pracuje pod kontrolą najnowszą wersji systemu Android – Android 10 i to właśnie nim oraz nanopowłoką, wyróżnia się na tle pozostałych modeli,

– jako jedyny – ma ekran Super AMOLED, dzięki czemu oferuje doskonałe doświadczenia z korzystania ze smartfona (szkoda tylko, że HD+). Ma też rzadko spotykany w tej cenie czytnik linii papilarnych w ekranie, Xiaomi Redmi Note 7 – nie ma NFC, ale jeśli go nie potrzebujecie, sam smartfon broni się podczas użytkowania,

– nie ma NFC, ale jeśli go nie potrzebujecie, sam smartfon broni się podczas użytkowania, Oppo A31 ma przepiękną matową obudowę, zwłaszcza w miętowej wersji kolorystycznej. Jak stanieje będzie dużo ciekawszą propozycją – teraz trudno go obronić choćby przez wzgląd na microUSB. W abonamencie za złotówkę – super opcja,

ma przepiękną matową obudowę, zwłaszcza w miętowej wersji kolorystycznej. Jak stanieje będzie dużo ciekawszą propozycją – teraz trudno go obronić choćby przez wzgląd na microUSB. W abonamencie za złotówkę – super opcja, Nokia 6.2 dla miłośników Nokii albo osób mających sentyment do tej marki.

Porównanie pozostałych parametrów standardowo w tabeli:

model Motorola Moto G8 Samsung Galaxy A30s Xiaomi Redmi Note 7 Oppo A31 Nokia 6.2 ekran IPS 6,4” 1560×720 Super AMOLED 6,4" 1650×720 IPS 6,3” 2340×1080 IPS 6,5” 1600×720 IPS 6,3” 2340×1080 procesor Snapdragon 665 Exynos 7904 Snapdragon 660 MediaTek MT6765 Helio P35 Snapdragon 636 GPU Adreno 610 Mali-G71 MP2 Adreno 512 PowerVR GE8320 Adreno 509 RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB pamięć 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB system Android 10 Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie aparat 16 + 8 + 2 Mpix 25 + 8 + 5 Mpix 48 + 5 Mpix 12 + 2 + 2 Mpix 16 + 8 + 5 Mpix kamerka 8 Mpix 16 Mpix 13 Mpix 8 Mpix 8 Mpix bateria 4000 mAh 4000 mAh 4000 mAh 4300 mAh 3500 mAh NFC nie tak nie nie tak USB USB typu C USB typu C USB typu C microUSB USB typu C microSD tak tak tak tak tak dual SIM tak tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak tak czytnik linii papilarnych z tyłu obudowy w ekranie z tyłu obudowy z tyłu obudowy z tyłu obudowy odporność IPX2 brak brak brak brak wymiary 161,3×75,8×8,95 mm 158,5×74,7×7,8 mm 159×75,2×8,1 mm 164×75,5×8,3 mm 159,92×75,15×8,25 mm waga 188 g 169 g 186 g 180 g 180 g data premiery 5.03.2020 22.08.2019 10.01.2019 14.02.2020 5.09.2019 cena 799 złotych 849 złotych 849 złotych 799 złotych 799 złotych oferta Media Expert link link link link link

To tyle, jeśli chodzi o ciekawe telefony do 900 złotych, które są dostępne na polskim rynku. Jeśli sama stanęłabym przed wyborem urządzenia za te pieniądze, wybrałabym najprawdopodobniej… Xiaomi Redmi Note 8T, choć strasznie przeszkadza mi w nim wystający moduł z obiektywami.

A Wy? Który model byście wybrali mając do wydania 900 złotych?

