Jeśli smartfon do 2100 złotych, to… który?

Witajcie w niedzielę. Koniec tygodnia oznacza, że nadszedł czas na kolejny poradnik zakupowy. Dziś w serii “Co kupić” skupimy się na smartfonach, których cena lekko przekracza dwa tysiące złotych. Tym razem pytanie brzmi: jaki telefon warto kupić do 2100 złotych? Sama mam kilku faworytów.

Standardowo zaznaczam jednak, że nikt nie miał wpływu na wybrane przeze mnie urządzenia, a samo zestawienie jest mocno subiektywne.

Realme X2 Pro

Zacznę od modelu, którego stosunek ceny do parametrów technicznych na papierze wygląda wprost rewelacyjnie. Flagowy procesor Snapdragon 855 Plus, w połączeniu z ekranem Super AMOLED 6,5” o rozdzielczości 2400×1080 pikseli i odświeżaniu 90 Hz – czy w tej cenie da się znaleźć jakikolwiek model, który by to przebił? Śmiem wątpić.

Niestety, nie było nam dane testować Realme X2 Pro, przez co opieram się wyłącznie na specyfikacji i zagranicznych opiniach na jego temat. Recenzenci zwracają uwagę na jakość zdjęć po zmroku, która pozostawia sporą furtkę do optymalizacji oraz interfejs ColorOS, wymagający nieco usprawnień. Do tego dochodzi brak slotu kart microSD i całkiem spora waga 199 gramów.

Wśród smartfonów w tej półce cenowej trudno jest pominąć model od Xiaomi. Mi 9T Pro jest niewątpliwie jednym z ciekawszych modeli, w posiadanie których można wejść mając do wydania dwa tysiące złotych (już nawet nie dwa sto).

Na spory plus zasługuje ekran AMOLED bez żadnych wcięć, dzięki zastosowanemu wysuwanemu aparatowi. Dzięki Snapdragonowi 855 smartfon ten działa świetnie, choć ma do pomocy tylko 6 GB RAM (“tylko” patrząc na konkurencję).

Do wad Xiaomi Mi 9T Pro można zaliczyć kiepskie działanie automatycznej jasności ekranu, bardzo dziwnie umiejscowioną diodę powiadomień, brak slotu kart microSD oraz śliską obudowę, przez którą smartfon lubi uciekać z rąk.

Drugim smartfonem z ColorOS na pokładzie jest Reno 2. I nie jest to oczywiście żaden przypadek – Realme jest submarką Oppo, która nie tak dawno zadebiutowała w Polsce.

Przechodząc jednak do Reno 2, jest to smartfon, który cieszy oko swoim – wyróżniającym się na tle konkurencji – designem (do tego w zestawie dostajemy eleganckie etui) oraz ekranem bez żadnego wcięcia, notcha czy łezki, dzięki zastosowaniu wysuwanego przedniego aparatu w kształcie płetwy rekina (lub też drzwi w Lamborghini).

W propozycji Oppo najbardziej problematyczny wydaje się być zastosowany procesor – Snapdragon 730G. Średniopółkowa jednostka centralna na tle wspomnianego wcześniej Snapdragona 855 Plus czy Kirina 810 z kolejnej alternatywy, wypada raczej kiepsko. Do tego mamy głośnik mono.

Huawei P30

P30 od zawsze pozostawał w cieniu P30 Pro i nie ma co się dziwić – najważniejszy flagowiec w ofercie w danej chwili może być tylko jeden model. Nie jest jednak powiedziane, że jego tańszy odpowiednik nie może być interesujący. Bo może i taki właśnie jest P30.

W stosunku do wersji Pro wyróżnia się płaskim ekranem, co dla wielu potencjalnych użytkowników stanowiło spory plus. Możliwości fotograficzne pozostały na bardzo wysokim poziomie, podobnie jak sprawny czytnik linii papilarnych w ekranie. Nie zabrakło też 3.5 mm jacka audio.

Na tle konkurencji P30 wyróżnia się zastosowaniem mniejszego ekranu – 6,1” (przez co automatycznie jest poręczniejszy – ma mniejsze wymiary) oraz nieco mniejszej baterii. Do tego dochodzi 6 GB RAM zamiast 8 GB.

Dla usystematyzowania wszystkie parametry w tabeli:

model Oppo Reno 2 Huawei P30 Realme X2 Pro Xiaomi Mi 9T ekran AMOLED 6,5” 2400×1080 OLED 6,1” 2340×1080 Super AMOLED 6,5” 2400×1080 90 Hz AMOLED 6,39" 2340×1080 procesor Snapdragon 730G Kirin 980 Snapdragon 855 Plus Snapdragon 855 GPU Adreno 618 Mali-G76 MP10 Adreno 640 Adreno 640 RAM 8 GB 6 GB 8 GB 6 GB pamięć 256 GB 128 GB 128 GB 128 GB system Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie aparat 48 + 13 + 8 + 2 Mpix 40 + 16 + 8 Mpix 64 + 8 + 13 + 2 Mpix 48 + 13 + 8 Mpix kamerka 16 Mpix 32 Mpix 16 Mpix 20 Mpix bateria 4000 mAh 3650 mAh 4000 mAh 4000 mAh NFC tak tak tak tak USB USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C microSD tak tak nie nie dual SIM tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak głośniki mono mono stereo mono czytnik linii papilarnych w ekranie w ekranie w ekranie w ekranie odporność brak IP53 brak brak wymiary 156,6×74,3×9 mm 149,1×71,4×7,6 mm 161×75,7×8,7 mm 156,7×74,3×8,8 mm waga 185 g 167 g 199 g 191 g data premiery 16.10.2019 26.03.2019 15.10.2019 20.08.2019 cena 2099 złotych 1989 złotych 1999 złotych 1999 złotych oferta Media Expert link link brak link

A może coś innego?

Xiaomi Mi Note 10

Przed rozpoczęciem pisania tego tekstu byłam przekonana, że znajdzie się w nim tylko jedna propozycja od Xiaomi. Tymczasem okazuje się, że model Mi Note 10 również łapie się w dzisiejszym przedziale cenowym, choć… tylko dzięki ofercie naszego Partnera, sklepu Media Expert, gdzie możemy go kupić za 2045 złotych (jego standardowa cena to 2199 złotych).

Mi Note 10 jest jedynym smartfonem z niniejszego zestawienia oraz jednym z nielicznych w ogóle, wyposażonych w matrycę główną 108 Mpix (trochę przekombinowaną, ale jednak). Możliwości fotograficzne ma naprawdę na poziomie, a możecie się o tym przekonać w jego recenzji. Na spory plus również czas pracy akumulatora, którego pojemność to aż 5260 mAh.

Na minus? Podobnie jak w innych kilku przypadkach – tylko Snapdragon 730G, brak czytnika kart microSD, waga i grubość dające się we znaki, brak głośników stereo czy mocno wystający ponad poziom obudowy moduł aparatów.

Samsung Galaxy A71

Galaxy A71 ma ten sam grzech główny, co Oppo Reno 3 i Xiaomi Mi Note 10- zastosowanie średniopółkowego Snapdragona.

Za to propozycja od Samsunga ma, jako jedyna, najnowszą wersję Androida – 10, do tego największy ekran, co dla wielu osób może mieć znaczenie – 6,7”.

Trudno też pominąć kwestię designu – obudowa Galaxy A71 wygląda po prostu świetnie.

Honor 20 Pro

Honor 20 Pro to, moim zdaniem, jeden z bardziej zapomnianych i niedocenianych smartfonów dostępnych na rynku. Kacper napisał o nim, że jest „śliczny na zewnątrz i potężny w środku” – już samo to zachęca, by przyjrzeć mu się bliżej.

Smartfon nie oferuje jednak złącza słuchawkowego, slotu kart microSD oraz głośników stereo. Szkoda też, że – jako jedyny z dzisiejszej stawki – Honor 20 Pro ma ekran IPS zamiast AMOLED, co w oczach sporej grupy klientów może go dyskwalifikować.

model Samsung Galaxy A71 Honor 20 Pro Xiaomi Mi Note 10 ekran Super AMOLED 6,7” 2400×1800 IPS 6,26” 2340×1080 AMOLED 6,47" 2340×1080 procesor Snapdragon 730 Kirin 980 Snapdragon 730G GPU Adreno 618 Mali-G76 MP10 Adreno 618 RAM 6 GB 8 GB 6 GB pamięć 128 GB 256 GB 128 GB system Android 10 Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie aparat 64 + 12 + 5 + 5 Mpix 48 + 16 + 8 + 2 Mpix 108 + 20 + 5 + 12 + 2 Mpix kamerka 32 Mpix 32 Mpix 32 Mpix bateria 4500 mAh 4000 mAh 5260 mAh NFC tak tak tak USB USB typu C USB typu C USB typu C microSD tak nie nie dual SIM tak tak tak 3.5 mm jack audio tak nie tak głośniki mono mono mono IrDa nie tak tak czytnik linii papilarnych w ekranie na prawej krawędzi w ekranie odporność brak brak brak wymiary 163,5×75,9×7,9 mm 154,6×73,97×8,44 mm 157,8×74,2×9,67 mm waga 176 g 182 g 208 g data premiery 12.12.2019 21.05.2019 6.11.2019 cena 1999 złotych 1999 złotych 2045 złotych oferta Media Expert link link link

Moje propozycje, jeśli chodzi o smartfony do 2100 złotych już znacie. A Wy jakie modele byście rekomendowali osobom zainteresowanym kupnem telefonu w tej cenie? Komentarze są do Waszej dyspozycji.

