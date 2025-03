Jaki tablet do 1000 złotych kupić? Wbrew pozorom jest z czego wybierać

Dobry tablet do 1000 złotych? Tak, to możliwe. Za tysiaka da się kupić przyzwoity sprzęt, choć – oczywiście – ostatecznie wiele zależy od tego, czego konkretnie oczekujemy. Jeśli interesuje Cię urządzenie do zwykłych, codziennych zastosowań, możesz się pozytywnie zaskoczyć tym, co oferują obecnie najlepsze tablety do 1000 złotych. Ranking zawiera 6 modeli dostosowanych do osób o różnych potrzebach i preferencjach.

Jaki tablet do 1000 złotych warto kupić w 2025 roku?

Na przestrzeni ostatnich lat rynek tabletów nieco przyhamował, ale wciąż istnieje niemała grupa producentów, którzy wierzą w te urządzenia i regularnie aktualizują swoje portfolio o nowe modele. Najgłośniej jest, rzecz jasna, o topowych produktach, ale najlepsze tablety nierzadko nawet kilkakrotnie przekraczają budżet założony w tym rankingu. Niemniej w kategorii „do 1000 złotych” również można znaleźć kilka interesujących propozycji.

Urządzeniami z tej półki cenowej szczególnie mogą zainteresować się osoby, które chciałyby sobie poczytać artykuły, pouczyć się czegoś nowego, pooglądać filmy czy poprzewijać tablice na portalach społecznościowych niezależnie od miejsca, w jakim się znajdują, ale laptopy są dla nich za mało poręczne, a smartfony mają za małe ekrany.

W tym zestawieniu przedstawiam 6 modeli, które – moim zdaniem – stanowią optymalny wybór w 2025 roku.

Najlepszy tablet do 1000 złotych – ranking 2025:

Co obecnie oferuje dobry tablet do 1000 złotych? Czego możesz oczekiwać?

Nie oszukujmy się – 1000 złotych to niewielki budżet, gdy chcesz kupić tablet. Może jednak okazać się w zupełności wystarczający, o ile tylko Twoje wymagania nie są przesadnie duże. Jeżeli szukasz urządzenia do podstawowych zadań: czytania artykułów w internecie, oglądania filmów i seriali, robienia notatek na wykładach czy zdobywania wiedzy po szkole lub pracy, jesteś w stanie znaleźć dla siebie coś ciekawego.

Czas na konkrety. Za dobry tablet do 1000 złotych w 2025 roku należy uznać taki, który ma na pokładzie co najmniej 4, a najlepiej 6 lub 8 GB RAM i oddaje do Twojej dyspozycji minimum 128 GB na pliki. Jego sercem jest zaś ośmiordzeniowy procesor klasy MediaTek Helio G85 lub nawet któryś z plasujących się wyżej układów SoC. Możesz liczyć też na akumulator o pojemności 5000 mAh lub większej, zapewniający ok. 10 godzin działania, zanim skończy się w nim energia.

W zależności od preferencji możesz wybrać niespełna 9-, 10- lub 11-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości – w sam raz do codziennych zastosowań i oglądania wideo. Przeważnie towarzyszyć będą mu też głośniki stereo, a – gdy potrzebujesz prywatności – zawsze możesz podłączyć słuchawki bezprzewodowe lub na „kabelku” (nie tylko przez USB typu C – mini jack to wciąż standard w tych urządzeniach).

Jeżeli masz większe oczekiwania, rozważ zwiększenie budżetu. Jeśli jednak taka specyfikacja Ci odpowiada, już teraz rzuć okiem na poniższe propozycje.

Zaczynajmy!

Huawei MatePad SE 11 2.gen – dobry tablet do 1000 złotych na co dzień

Ranking otwiera tablet Huawei MatePad SE 11 2. generacji, który stanowi dość uniwersalną opcję, bo sprawdza się i podczas nauki, i w trakcie przeglądania sieci, i też wreszcie jako mobilny odtwarzacz seriali. Ma 4 głośniki oraz spory, 11-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości. Dzięki technologii redukującej emisję niebieskiego światła ekran jest przyjazny dla oczu, a tryb e-booka pozwala w komfortowych warunkach oddawać się lekturze.

To tani tablet przeznaczony głównie do użytku domowego czy też hotelowego, ponieważ nie pozwala na nawiązywanie łączności z siecią komórkową – ma jedynie Wi-Fi. Problematyczna mogłaby też być jasność sięgająca jedynie 400 nitów. Mimo to można go nazwać mobilnym sprzętem, a to za sprawą wagi poniżej pół kilograma i akumulatora o pojemności 7700 mAh. Dzięki temu ostatniemu potrafi działać przez wiele godzin między ładowaniami, a uzupełnianie energii – skoro już przy tym jesteśmy – lądują się szybko, z mocą 22,5 W.

Huawei MatePad SE 11 2.gen (fot. Huawei)

W solidnej, aluminiowej obudowie, skrywa jeszcze przyzwoity procesor HiSilicon Kirin 710A, 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci masowej. Za przysłowiową wisienkę na torcie można zaś uznać dołączany do zestawu rysik. To też dobry tablet dla dziecka – dzięki trybowi Kids Corner, dbającego o zdrowie i bezpieczeństwo młodych użytkowników.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad SE 11 2.gen:

przekątna ekranu: 11 cali,

rozdzielczość: 1920×1200 pikseli,

typ wyświetlacza: IPS,

jasność: do 400 nitów,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 6 GB RAM + 128 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy HiSilicon Kirin 701A (do 2,2 GHz),

akumulator: 7700 mAh (ładowanie do 22,5 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1,

moduł GPS: nie,

system: HarmonyOS 2.0,

wymiary: 252,3 x 163,8 x 6,9 mm,

waga: 475 g,

cena i dostępność:

Acer Iconia Tab P11 – duży tablet z Androidem do 1000 złotych

Acer Iconia Tab P11 może okazać się sprzętem idealnym dla Ciebie, jeśli faktycznie marzy Ci się tani tablet z dużym ekranem, ale oczekujesz przy tym wyższej wydajności, większej ilości pamięci oraz systemu Android i dla tych atutów jesteś w stanie poświęcić rysik.

Bohater tej części zestawienia to bardzo dobry sprzęt do codziennych zastosowań, wyposażony w procesor MediaTek Helio G99, z którym współpracuje 8 GB RAM. Na pliki czeka zaś magazyn o pojemności 256 GB, a dopełnieniem całości w kontekście bebechów jest akumulator o pojemności 8000 mAh. Po naładowaniu go do pełna możesz oczekiwać ponad 10 godzin działania.

Acer Iconia Tab P11 (fot. Acer)

Nie jest to, oczywiście, demon szybkości, ale w podstawowych zadaniach radzi sobie absolutnie bez zarzutu. Jeśli szukasz tabletu do oglądania seriali podczas gotowania, scrollowania mediów społecznościowych na kanapie czy też do nauki w dowolnym zakątku mieszkania, to jest to opcja, którą warto przynajmniej rozważyć. Lekki, solidny sprzęt, który warty jest swojej ceny, idealnie mieszczącej się w założonym budżecie.

Najważniejsze cechy tabletu Acer Iconia Tab P11:

przekątna ekranu: 11 cali,

rozdzielczość: 2000×1200 pikseli,

typ wyświetlacza: IPS,

jasność: do 400 nitów,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G99 (do 2,2 GHz),

akumulator: 8000 mAh (ładowanie do 20 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2,

moduł GPS: nie,

system: Android 14,

wymiary: 265,2 x 169,8 x 8,1 mm,

waga: 550 g,

cena i dostępność:

Lenovo Tab M11 – tablet z rysikiem za mniej niż 1000 złotych

Ciekawą alternatywą dla obu wyżej wspomnianych modeli jest Lenovo Tab M11, który z jednej strony ma rysik, z drugiej – ma też 8 GB pamięci operacyjnej. Jego sercem jest natomiast procesor MediaTek Helio G88 – nieco mniej wydajny od G99, ale wciąż radzący sobie całkiem nieźle przy realizacji podstawowych zadań.

Lenovo Tab M11 (fot. Lenovo)

Urządzenie oddaje do Twojej dyspozycji niespełna 11-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości. Możesz oczekiwać sporej przestrzeni do pracy, ale też komfortowych warunków do seansów. Podczas oglądania filmów i seriali docenisz też głośniki stereo z Dolby Atmos. Wbudowany akumulator o pojemności 7040 mAh wystarcza zaś na około 10 godzin działania.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Tab M11:

przekątna ekranu: 10,95 cala,

rozdzielczość: 1920×1200 pikseli,

typ wyświetlacza: IPS,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 128 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G88 (do 2,0 GHz),

akumulator: 7040 mAh (ładowanie do 15 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1,

moduł GPS: nie,

system: Android 13,

wymiary: 255,2 x 166,3 x 7,1 mm,

waga: 465 g,

cena i dostępność:

W kategorii do 1000 złotych mieści się także Lenovo Tab M11 w wersji LTE. Kosztuje nieco więcej i ma tylko 4 GB RAM, ale za to umożliwia nawiązywanie łączności z siecią 4G, dzięki czemu zrobisz z niego użytek również poza domem – sprawdzi się na przykład jako tablet do notatek na studiach. Co więcej, jest to też dobry tablet do samochodu, ponieważ został dodatkowo wyposażony w moduł GPS, dzięki któremu może pełnić funkcję nawigacji.

Blackview Tab 16 Pro – najlepszy tani tablet do oglądania filmów

Kolejną propozycją w tym zestawieniu jest Blackview Tab 16 Pro. Również jest to tablet z LTE, dzięki czemu z powodzeniem można z niego korzystać nie tylko tam, gdzie dociera zasięg Wi-Fi. Pozytywnie na jego mobilność wpływają również: waga w okolicach 500 gramów oraz akumulator o pojemności 7700 mAh.

Urządzenie ma duży, 11-calowy wyświetlacz IPS u system Android 14, a na pliki oddaje aż 256 GB pamięci masowej. O płynne działanie dba natomiast duet tworzony przez 8 GB RAM oraz procesor Unisoc T616. Ten ostatni nie pozwala na komfortową rozgrywkę, ale prezentuje zbliżony poziom do chipsetu MediaTek Helio G88, więc do przeglądania internetu, oglądania seriali czy nauki wystarczy w zupełności.

Blackview Tab 16 Pro (fot. Blackview)

W przypadku tabletów rzadko ma to większe znaczenie, ale mimo to warto podkreślić, że model ten został wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 13 Mpix oraz przedni – 8 Mpix. To istotne, jeśli zamierzasz wykorzystać urządzenie do prowadzenia wideorozmów.

Najważniejsze cechy tabletu Blackview Tab 16 Pro:

przekątna ekranu: 11 cali,

rozdzielczość: 1920×1200 pikseli,

typ wyświetlacza: IPS,

głośniki: tak,

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy Uniscoc T616 (do 2,0 GHz),

akumulator: 7700 mAh (ładowanie do 18 W),

łączność bezprzewodowa: 4G / LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

moduł GPS: tak,

system: Android 14,

wymiary: 256,7 x 167 x 7,45 mm,

waga: 503 g,

cena i dostępność:

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 – dobry i tani tablet z LTE poniżej 9 cali

Na koniec zostawiłem dwa urządzenia kierowane do osób poszukujących szczególnie mobilnych tabletów. Oba mają na pokładach moduły LTE, a do tego cechują je wyświetlacze o przekątnych poniżej 9 cali. Pierwszy to Xiaomi Redmi Pad SE 8.7.

Tak jak wskazuje na to jego nazwa, został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 8,7 cala. Może i oferuje przez to mniejszą przestrzeń roboczą, ale za to jest dużo łatwiejszy i wygodniejszy w transporcie czy w ogóle użytkowaniu poza domem. Możesz też liczyć na żywe kolory i wysoką płynność animacji, dzięki czemu oglądanie seriali też jest na nim całkiem wygodne. Szczególnie że ma również głośniki stereo i złącze słuchawkowe. Moduł GPS pozwala zaś wykorzystać ten tablet na przykład w samochodzie.

Redmi Pad SE 8.7 (fot. Xiaomi)

Jeśli chodzi o podstawowe parametry, Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 został wyposażony w przyzwoity procesor MediaTek Helio G85 i 4 GB RAM. Jego akumulator o pojemności 6650 mAh można zaś ładować z mocą 18 W.

Najważniejsze cechy tabletu Xiaomi Redmi Pad SE 8.7:

przekątna ekranu: 8,7 cala,

rozdzielczość: 1340×800 pikseli,

typ wyświetlacza: IPS,

głośniki: tak, stereo

pamięć: 4 GB RAM + 128 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G85 (do 2,0 GHz),

akumulator: 6650 mAh (ładowanie do 18 W),

łączność bezprzewodowa: 4G / LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

moduł GPS: tak,

system: Android 13,

wymiary: 211,6 x 125,5 x 8,8 mm,

waga: 373 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Tab A9 – najlepszy poręczny tablet do 1000 złotych

Jeśli Twoim marzeniem rzeczywiście jest mały tablet do 1000 złotych i oczekujesz łączności LTE, ale liczysz na wyższą wydajność, rzuć okiem na Samsung Galaxy Tab A9. On również ma 8,7-calowy wyświetlacz i tę samą rozdzielczość, ale został wyposażony w wyraźnie mocniejszy procesor MediaTek Helio G99 oraz 8 GB RAM.

Samsung Galaxy Tab A9 (fot. Samsung)

Propozycja Samsunga przykuwa wzrok także samą swoją stylistyką, którą można by określić połączeniem klasyki z nowoczesnością. Ale że nie ma róży bez kolca, za największy minus można by zaś uznać akumulator o pojemności 5100 mAh. Niewielkiej, a do tego możesz skorzystać z ładowania z mocą jedynie 15 W. Mimo wszystko dobrze sprawdza się w podstawowych zastosowaniach, takich jak oglądanie filmów, przeglądanie internetu czy korzystanie z mediów społecznościowych, jak również podczas pracy i nauki. To też dobry tablet na studia.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab A9:

przekątna ekranu: 8,7 cala,

rozdzielczość: 1340×800 pikseli,

typ wyświetlacza: TFT,

głośniki: tak, stereo

pamięć: 8 GB RAM + 128 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G99 (do 2,2 GHz),

akumulator: 5100 mAh (ładowanie do 15 W),

łączność bezprzewodowa: 4G / LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

moduł GPS: tak,

system: Android 13,

wymiary: 211 x 124,7 x 8 mm,

waga: 366 g,

cena i dostępność:

Dobry i tani tablet? To nie muszą być dwa różne urządzenia

Modele w tym rankingu pokazują dość wyraźnie, że dobry i tani tablet to wcale nie muszą być dwa różne urządzenia. Nie wydając fortuny, jesteśmy dziś w stanie kupić przenośny komputer z dobrym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości, z podzespołami gwarantującymi płynne działanie podstawowych aplikacji i akumulatorem, który nie wyczerpie się nagle po kilku godzinach zabawy lub nauki.

Oczywiście na wyżej podanych tabletach nie kończą się interesujące oferty. Słowem wspomnę więc jeszcze tylko o kilku innych godnych polecenia modelach. Jeśli żadne z polecanych w tym rankingu urządzeń nie przypadło Ci do gustu, sprawdź Huawei MatePad SE 11 2.gen, Realme Pad 2, Honor Pad X9 czy też Xiaomi Redmi Pad SE w większej, 11-calowej wersji.

A jeśli masz jakieś dodatkowe pytanie, to sekcja komentarzy pozostaje do Twojej dyspozycji.