Jaki brzydki iPhone. A nie, to nowy smartfon Realme

Każdy już wie, jak będzie wyglądał nowy iPhone 17 Pro. Wiedzą to też producenci, którzy jeszcze przed jego premierą wprowadzają na rynek inspirowane nim smartfony. Wśród nich znajduje się Realme.

Nowe smartfony Realme P4 5G i P4 Pro 5G wyglądają jak iPhone 17 Pro

W 2025 roku Apple po raz pierwszy tak znacząco zmieni wygląd iPhone’ów. Jedynie iPhone 17 będzie wyglądał jak iPhone 16, podczas gdy w iPhone’ach 17 Pro i 17 Pro Max kwadratową wyspę zastąpi prostokątna, rozciągająca się od lewej do prawej krawędzi. Mi prywatnie nie podoba się taki projekt, ale wygląda na to, że nie pozostanie domeną smartfonów firmy z Cupertino. Udowodniło to właśnie Realme.

Zarówno smartfon Realme P4 5G, jak i Realme P4 Pro 5G mają bowiem na panelu tylnym dużą, prostokątną i wystającą wyspę, rozciągającą się od lewego do prawego boku. Co więcej, ułożenie aparatów jest identyczne jak w iPhone’ach Pro, więc to oczywiste, że Chińczycy skopiowali nadchodzące high-endy Apple.

Realme P4 Pro 5G (źródło: Realme)

Oczywiście, podobny projekt zastosowano już w modelach Realme GT 6 i Realme GT 6T, jednak w nich ponad powierzchnię panelu tylnego wystawały wyłącznie aparaty, a w najnowszych smartfonach mamy już wielką wyspę. Na dodatek dioda doświetlająca znajduje się w prawym górnym rogu – tak jak w iPhonie 17 Pro. Przypadek? Nie uwierzę.

Jaka jest specyfikacja Realme P4 5G i Realme P4 Pro 5G?

Pomimo podobnej nazwy, smartfony wiele różni. Wśród wspólnych cech są pamięci RAM LPDDR4X i UFS 3.1, akumulator o pojemności 7000 mAh z obsługą ładowania o mocy 80 W, aparaty 50 + 8 Mpix na tyle (tylko Realme P4 Pro 5G ma jednak OIS) oraz odporność IP65/IP66. Oba mają też fabrycznie wgrany system Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Realme P4 5G Realme P4 Pro 5G Wyświetlacz AMOLED

6,77 cala

Full HD+

2392×1080 pikseli

odświeżanie 144 Hz

ściemnianie 3840 Hz

jasność do 4500 nitów (1600 HBM) AMOLED

6,8 cala

2800×1280 pikseli

odświeżanie 144 Hz

ściemnianie 4608 Hz

jasność do 6500 nitów (1800 HBM)

szkło Corning Gorilla Glass Procesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra 2,6 GHz Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz RAM 6/8 GB

LPDDR4X 8/12 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 128/256 GB

UFS 3.1 128/256/512 GB

UFS 3.1 Akumulator 7000 mAh

ładowanie do 80 W 7000 mAh

ładowanie do 80 W Aparat na przodzie 16 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/2.4) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy (optyczny) TAK, ekranowy (optyczny) Głośniki stereo TAK TAK Wymiary 163,34×75,88×7,58 mm 162,27×76,16×7,68 mm Waga 185 gramów 189 gramów Odporność IP65/IP66 IP65/IP66 System operacyjny Android 15

Realme UI 6.0 Android 15

Realme UI 6.0

Cena Realme P4 5G i Realme P4 Pro 5G

Realme P4 5G 6/128 GB – 18499 rupii (równowartość około 775 złotych) 8/128 GB – 19499 rupii (~815 złotych) 8/256 GB – 21499 rupii (~900 złotych)

Realme P4 Pro 5G 8/128 GB – 24999 rupii (~1045 złotych) 8/256 GB – 26999 rupii (~1130 złotych) 12/256 GB – 28999 rupii (~1215 złotych)



Realme P4 5G (na pierwszych trzech grafikach) i Realme P4 Pro 5G (na kolejnych trzech) | źródło: Realme

Nowe smartfony Realme zostały dziś zaanonsowane w Indiach (dlatego nie mają NFC) i na tę chwilę nie ma informacji na temat ich ewentualnej dostępności w innych krajach.