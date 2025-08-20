Nawet 700 złotych za to, że kupisz Samsunga

Jeżeli przymierzaliście się do zakupu nowego smartfona Samsunga, to dzięki tej promocji zyskacie nawet 700 złotych. A jeśli o tym nie myśleliście, to ta oferta może Was do tego skłonić.

Kupujesz najnowszy smartfon Samsunga i stajesz się też właścicielem nawet 700 złotych

Producent z Korei Południowej przygotował kolejną promocję na swoje najnowsze składane smartfony – modele Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE. Dzięki niej możecie zyskać nawet 700 złotych – kwota zależy od urządzenia. Otrzymacie ją albo na wskazane przez Was konto bankowe, albo na kartę przedpłaconą, którą należy dodać do Portfela Google, aby móc nią płacić za zakupy.

Jeżeli zdecydujecie na smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7, wysokość zwrotu wyniesie 700 złotych. Jeśli natomiast postanowicie kupić model Galaxy Z Flip 7 lub Galaxy Z Flip 7 FE, wówczas producent zwróci Wam równe 500 złotych. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje, w jaki sposób możecie skorzystać z tej promocji.

Jak otrzymać nawet 700 złotych po zakupie najnowszego smartfona Samsunga?

Przede wszystkim z niniejszej oferty mogą skorzystać osoby, które kupią smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 lub Galaxy Z Flip 7 FE do końca bieżącego miesiąca, tj. 31 sierpnia 2025 roku, w oficjalnym sklepie Samsunga, u jednego z operatorów albo autoryzowanego sprzedawcy. Na liście znajdują się m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis, x-kom, Neonet, Auchan i sklep internetowy vitay.pl.

Po zakupie urządzenia należy je aktywować, tzn. uruchomić na terenie Polski na co najmniej 5 minut z aktywną kartą SIM polskiego operatora oraz zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Co ważne: wymagane jest połączenie z internetem. Macie na to czas do 7 września 2025 roku.

Następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members na smartfonie i do 14 września 2025 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy w tym programie. Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie zwrot na konto lub kod, jaki należy podać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę i zawrzeć umowę o kartę, która zostanie zasilona kwotą 500 lub 700 złotych. Zwrot na kartę dotyczy wyłącznie urządzeń, kupionych w sklepie Samsunga.