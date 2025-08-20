Znów nie trzeba płacić za Spotify Premium. Taka okazja może długo się nie powtórzyć

Już od długiego czasu nie można było korzystać ze Spotify Premium za darmo. Znów jednak nadarza się taka okazja i zdecydowanie warto z niej skorzystać, ponieważ nie wiadomo, kiedy ponownie pojawi się podobna promocja.

Spotify Premium za darmo na 3 miesiące to oferta, obok której nie można przejść obojętnie

W już dość odległej przeszłości taka promocja pojawiała się co kilka miesięcy. Jeśli mnie pamięć nie myli, ostatnim razem Spotify Premium za darmo było dostępne we wrześniu 2024 roku, choć w listopadzie 2024 roku przygotowano ofertę, dzięki której użytkownicy przeglądarki Opera mogli korzystać ze Spotify Premium za darmo przez 3 miesiące.

Teraz znów możecie cieszyć się Spotify Premium za darmo przez 3 miesiące. Promocja obejmuje plan Individual, czyli dla jednego użytkownika. Po zakończeniu darmowego okresu, jeżeli nie anulujecie subskrypcji, zapłacicie co miesiąc 23,99 złotych.

Oferta jest dostępna do 22 września 2025 roku m.in. pod adresem spotify.com/pl/premium. Należy jednak pamiętać, że mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby, które nigdy wcześniej nie subskrybowały Spotify Premium. To nic nowego, chociaż w przeszłości platforma równocześnie miała też specjalną ofertę dla ex-abonentów.

W ich przypadku oferowano trzy miesiące Spotify Premium w cenie jednego miesiąca. Obecnie taka promocja nie jest dostępna, aczkolwiek ja w lipcu otrzymałem propozycję korzystania z Premium przez dwa miesiące za 23,99 złotych. Była ona aktualna do 3 sierpnia 2025 roku.

Niestety, nie skorzystałem z niej, ponieważ powiadomienie wyskoczyło w momencie, gdy nie miałem do tego głowy, a później o tym zapomniałem. Żałuję, gdyż ostatnio Spotify zaczęło atakować mnie natarczywie reklamami (cały czas testuję swoją cierpliwość).

Regulamin Oferty promocyjnej Spotify Premium

Czy warto płacić za Spotify Premium? Co daje subskrypcja?

Przede wszystkim Spotify Premium pozwala słuchać muzykę bez reklam, a do tego odtwarzać piosenki w dowolnej kolejności oraz pobierać i odtwarzać bez połączenia z internetem. Dodatkowo subskrybenci płatnego planu mają zagwarantowany „dźwięk wysokiej jakości” i mogą słuchać muzykę ze znajomymi w czasie rzeczywistym, a także zarządzać swoją kolejką odtwarzania.