Kurier w drodze, a Ciebie nie ma w domu? To nie będzie już problem

Kurier już w drodze, a Ty musisz pilnie wyjść z domu? Jedna z firm kurierskich planuje wprowadzić w aplikacji mobilnej funkcję, która nareszcie zażegna ten problem.

Aplikacja DHL rozwiąże częsty problem

W ostatnim czasie firma DHL odświeżyła aplikację, dzięki czemu można jeszcze bardziej intuicyjnie nadawać przesyłki. W planach jest między innymi uruchomienie opcji nadawania przesyłek międzynarodowych i wdrożenie funkcji prostych zwrotów, która zażegna konieczność drukowania etykiety.

Jednym z najciekawszych planów DHL na przyszłość wydaje się jednak być funkcja przekierowywania paczki kurierskiej do automatu, nawet wtedy, gdy przesyłka została już przekazana do doręczenia. Jeśli więc nie będzie Cię w domu, możliwe będzie „odesłanie” kuriera z paczką do automatu.

Warto wspomnieć, że obecnie przekierowanie paczki jest możliwe w serwisie „Przekieruj paczkę”. Platforma działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zmiany można dokonać w momencie:

elektronicznego zarejestrowania przesyłki w systemie,

w dniu nadania przesyłki – najpóźniejszy termin to godzina 23:59 dnia, w którym przesyłka została nadana.

Aplikacja firmy kurierskiej DHL ma już ponad 5 milionów aktywnych użytkowników

Aplikacja „Mój DHL” zadebiutowała w czerwcu 2023 roku i od tamtego czasu cieszy się sporym zainteresowaniem. Z jej pomocą użytkownicy mogą śledzić pełną historię przesyłek, które zostały przypisane do numeru telefonu lub adresu e-mail. Ponadto klienci są na bieżąco informowani o tym, kiedy dokładnie dotrze do nich kurier z paczką, wręcz mogą śledzić go na mapie i – jeśli zajdzie taka potrzeba – połączyć się z nim. Dodatkowo w przypadku automatu paczkowego nie jest konieczne wpisywanie kodu PIN, bo dzięki aplikacji można skorzystać z opcji zdalnego otwierania skrytki.

Aplikacja Mój DHL (źródło: DHL)

Funkcjonalność aplikacji sukcesywnie rośnie, ale zwiększa się też liczba jej użytkowników. Przedsiębiorstwo właśnie pochwaliło się, że z „Mój DHL” aktywnie korzysta już ponad 5 milionów użytkowników. Jak zaznaczyła CEO DHL eCommerce Polska – Agnieszka Świerszcz – przekroczenie 5 milionów użytkowników w tak krótkim czasie jest dla nas powodem do dumy i najlepszym dowodem na to, że klienci doceniają proste, intuicyjne i elastyczne rozwiązania.