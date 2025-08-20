ETS2 w PlayStation Store. Szykujcie pady

Szansa na to, że gra, która zadebiutowała na PC w 2012 roku, po raz pierwszy pojawi się na konsolach 13 lat później, nie jest zbyt duża – co nie oznacza, że jest to niemożliwy scenariusz. Dowodem na to jest ETS2, który lada moment może zostać zaprezentowany na konsole nowej generacji.

ETS2 to wyjątkowe doświadczenie

Choć ze względu na lekkie skrzywienie, które wymaga ode mnie grania na kierownicy, od kilku lat nie sięgnąłem po Euro Truck Simulator 2. Pamiętam jednak, że było to jedno z najbardziej odprężających doświadczeń na komputerze. Przełączanie się na lokalne audycje radiowe w zależności od odwiedzanego kraju, powolne sunięcie po autostradach, przerwy na spanko i rozwój własnej firmy spedycyjnej. W ogóle nie dziwi mnie, że tytuł wciąż jest rozwijany i nadal regularnie gra w niego kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie.

Euro Truck Simulator 2 (Źródło: Jakub Malec | Tabletowo)

Nie za często zdarza mi się myśleć o multiplatformowości tytułów, w które gram. Z tego powodu byłem w lekkim w szoku, że ETS 2 nie trafił nigdy na konsole – w końcu wiele innych symulatorów pojawiało się zarówno na PlayStation, jak i Xboksa. To, co nie wydarzyło się ani dwie generacje wstecz, ani w erze PS4/XBO, ma szansę zmienić się już wkrótce.

Euro Truck Simulator 2 na PlayStation 5 i Xbox Series X|S

Euro Truck Simulator 2 nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany ani na konsole Sony, ani Microsoftu, jednak wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje na to, że może to się wydarzyć jeszcze dziś. Wystarczy połączyć dwie kropki.

Pierwsza z nich to fakt, że zarówno Euro Truck Simulator 2, jak i wydany w 2016 roku American Truck Simulator otrzymały swoje karty produktu w cyfrowych sklepach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Druga to trwające właśnie targi Gamescom 2025, gdzie w trakcie wydarzenia Find Your Next Game 2025 swoje pięć minut będzie miało studio SCS Software odpowiedzialne za franczyzę.

FYNG 2025 rozpocznie się 20 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:00. Studio potwierdziło póki co prezentację nowego dodatku do ETS 2 – Nordic Horizons, jednak nietrudno sobie wyobrazić, że fani wożenia jabłek z Poznania do Rzymu będą wyczekiwać również informacji o konsolowej wersji gier.