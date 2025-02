Tak ma wyglądać iPhone 17 Air

To już pewne, że w 2025 roku do oferty Apple dołączy ultra smukły iPhone, który podobno ma nazywać się iPhone 17 Air (a nie iPhone 17 Slim). Jeden z renomowanych informatorów opublikował grafiki, które przedstawiają, jak rzekomo będzie wyglądał.

Tak podobno będzie wyglądał iPhone 17 Air

O supesmukłym iPhonie mówi się już od wielu miesięcy. Początkowo kreowano wizję, że będzie to najdroższy, choć nie najlepiej wyposażony model, za który Apple zażyczy sobie co najmniej 100 dolarów więcej więcej niż za iPhone’a Pro Max. Później jednak coraz więcej zaczęło wskazywać, że ma to być średniopółkowy model w średniopółkowej cenie (patrząc oczywiście z perspektywy cen urządzeń firmy z Cupertino).

Taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny, ponieważ nawet najwierniejsi klienci Apple mogliby mieć opory przed wydaniem niebotycznej kwoty na smartfon ewidentnie jej niewarty. Bo choć nadchodzący iPhone 17 Air ma być najsmuklejszym iPhone’em w historii – jego grubość ma zamknąć się w przedziale od 5 do 6 mm – to jednocześnie zaoferuje przeciętną specyfikację, a momentami najgorszą ze wszystkich „Siedemnastek”.

Jon Prosser z kanału fpt. udostępnił grafiki, które rzekomo przedstawiają wygląd iPhone’a 17 Air. Widać na nich wyłącznie tył smartfona, na którym umieszczono podłużną wyspę z tylko jednym aparatem. Ma on mieć rozdzielczość 48 Mpix i prawdopodobnie zapewni też funkcjonalność teleobiektywu z 2x zoomem optycznym (Apple już stosuje to rozwiązanie).

Render przedstawiający rzekomy wygląd iPhone’a 17 Air (źródło: fpt.)

Choć może wydawać się niewiarygodne, że Apple umieści taką wyspę na panelu tylnym, to informacje o takim posunięciu pojawiały się już w przeszłości, zatem nie można wykluczyć takiego scenariusza. W związku z tym należy się spodziewać podobnej wyspy również w iPhone’ach Pro, co jest konieczne, aby zachować spójność stylistyczną.

Render przedstawiający rzekomy wygląd iPhone’ów 17 Pro i 17 Air (źródło: fpt.)

Na przodzie iPhone’a 17 Air znajdzie się zaś 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2740×1260 z Dynamiczną Wyspą i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ponadto jego specyfikacja obejmować ma procesor Apple A18 lub A19, 8 GB RAM i modem 5G Apple oraz Face ID, port USB-C (który będzie umieszczony bliżej tyłu, a nie pośrodku dolnej krawędzi) i akumulator o niewielkiej pojemności.

Ile będzie kosztował iPhone 17 Air?

Choć początkowo mówiło się, że iPhone 17 Slim będzie kosztował od 1299 dolarów, to według nowszych informacji cena iPhone 17 Air zacznie się od 899 dolarów. Tyle kosztuje dziś najtańszy iPhone 16 Plus, który podobno nie doczeka się następcy – jego miejsce zajmie właśnie supersmukły model.