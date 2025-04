Zachwycają „bateriami”. Smartfony Iqoo Z10 i Z10x zadebiutowały

Zgodnie z zapowiedzią, 11 kwietnia 2025 roku odbyła się prezentacja smartfonów Iqoo Z10 oraz Iqoo Z10x. Oba reprezentują średnią półkę, ale jeden i drugi może też pochwalić się czymś, co go na niej wyróżnia. Od razu zdradzę, że chodzi o akumulator.

Premiera serii Iqoo Z10 z olbrzymimi akumulatorami

Na rynku smartfonów da się zaobserwować trend polegający na zwiększaniu baterii. W tym duchu nowe modele chińskiego producenta zostały wyposażone w akumulatory o bardzo wysokiej pojemności. W przypadku modelu Iqoo Z10 wynosi ona aż 7300 mAh! Iqoo Z10x jest pod tym względem nieco uboższy, ale 6500 mAh to wciąż wartość wyraźnie powyżej przeciętnej. Co poza tym mają do zaoferowania?

Smartfon Iqoo Z10 bazuje na chipsecie Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, z którym współpracuje maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Obraz wyświetlany jest na 6,77-calowym wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i – na co warto zwrócić szczególną uwagę – jasności dochodzącej do 5000 nitów.

Iqoo Z10 (fot. Iqoo/FoneArena)

Z kolei Iqoo Z10x ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 7300 i maksymalnie 8 GB pamięci operacyjnej. Jego wyświetlacz natomiast to panel LCD o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1050 nitów.

Iqoo Z10x (fot. Iqoo/FoneArena)

Jeden i drugi ma też dwa aparaty z tyłu: główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz wspomagający go czujnik głębi 2 Mpix. System operacyjny w obu przypadkach to Android 15 i producent obiecuje dwie jego aktualizacje. Podsumujmy…

Specyfikacja Iqoo Z10 vs Iqoo Z10x:

Iqoo Z10 Iqoo Z10x Wyświetlacz 6,77 cala,

AMOLED,

2392×1080 pikseli,

120 Hz,

jasność do 5000 nitów 6,72 cala,

LCD,

2408×1080 pikseli,

120 Hz,

jasność do 1050 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

(4 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128/256 GB (UFS 2.2) 6/8 GB (LPDDR4X),

128/256 GB (UFS 3.1) Aparaty 50 Mpix (f/1.79),

2 Mpix (f/2.4) – czujnik głębi,

przód: 32 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.4) – czujnik głębi),

przód: 8 Mpix (f/2.05) Akumulator 7300 mAh,

ładowanie do 90 W 6500 mAh,

ładowanie do 44 W Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 System Android 15 z Funtouch OS 15 Android 15 z Funtouch OS 15 Wymiary i waga 163,4×76,4×7,89 mm,

199 gramów 165,7×76,3×8,09 mm,

204 gramy Odporność IP65, MIL-STD-810H IP64, MIL-STD-810H

Oba smartfony zostały stworzone z myślą przede wszystkim o rynku indyjskim. Ich ceny prezentują się następująco: