Producenci smartfonów postawią na większe pojemności baterii? Takie zmiany szanuję

Xiaomi i Samsung zapowiadają istotne zmiany w podejściu do baterii w swoich urządzeniach. Nowe technologie, takie jak ogniwa krzemowo-węglowe, mają nie tylko zwiększyć pojemność akumulatorów, ale także poprawić ich wydajność i trwałość. Przyjrzyjmy się bliżej planom technologicznych gigantów. Co już niebawem zamierzają zaserwować klientom?

Smartfon Xiaomi z 7500 mAh? To dopiero początek

To, że chiński producent eksperymentuje z coraz większymi ogniwami w swoich smartfonach, wiadomo nie od dziś. Już w sierpniu 2024 roku pisaliśmy, że Xiaomi robi już małe kroczki do 7500 mAh. Teraz w sieci pojawiają się kolejne informacje, potwierdzające, że producent szykuje się do premiery smartfona z baterią o pojemności właśnie 7500 mAh.

Informacje, na które się powołuję, pochodzą od znanego w branży informatora, czyli Digital Chat Station, który twierdzi, że to dopiero początek i zaznacza, że chiński producent testuje także modele z jeszcze większymi akumulatorami, przekraczającymi 8000 mAh. Kluczową rolę w tych planach odgrywa technologia krzemowo-węglowych akumulatorów, która umożliwia zwiększenie gęstości energetycznej ogniw bez zwiększania ich fizycznych rozmiarów. Dzięki temu smartfony pozostaną smukłe i lekkie, mimo znacznie większej pojemności baterii.

Warto wspomnieć, że Xiaomi już teraz korzysta z nowych typów akumulatorów w swoich średniopółkowych urządzeniach, takich jak Redmi Note 14 Pro 5G. Technologia ta pozwala na wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu i jednoczesne zmniejszenie ryzyka przegrzewania się urządzenia. W porównaniu z tradycyjnymi bateriami litowo-jonowymi nowe ogniwa są również bardziej przyjazne dla środowiska.

Samsung powiększy akumulatory w Galaxy S26

Doniesienia dotyczące baterii smartfonów nie dotyczą jedynie chińskich producentów. Swoje dorzuca też Samsung, który planuje istotny krok naprzód wraz z premierą serii Galaxy S26. Według doniesień, kolejna generacja flagowców koreańskiego producenta również ma wykorzystywać ogniwa krzemowo-węglowe.

Podczas gdy Galaxy S25 Ultra zaoferuje baterię o pojemności 5000 mAh, nowe technologie mogą wynieść ten wynik na wyższy poziom w serii Galaxy S26. Nie padają tu jednak jeszcze żadne, choćby przybliżone wartości.

Nowe podejście Xiaomi i Samsunga do baterii to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników, którzy oczekują dłuższej pracy na jednym ładowaniu bez kompromisów w zakresie wydajności czy designu urządzeń. Jeśli technologia krzemowo-węglowa rzeczywiście stanie się standardem, możemy spodziewać się znaczącej poprawy komfortu użytkowania smartfonów.

Czy 2025 rok zapamiętamy jako przełomowy w zakresie baterii w naszych smartfonach? Miejmy nadzieję, że przyniesie on chociaż początek tej rewolucji.