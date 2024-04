iPhone’a (i nie tylko) kupisz w świetnej cenie w nowym salonie iSpot

Miałeś/aś w planach zakup iPhone’a, Apple Watcha, Maka lub słuchawek AirPods? Wkrótce będzie świetna okazja, aby to zrobić, bowiem w Poznaniu zostanie otwarty salon iSpot Apple Premium Partner. Z tej okazji przygotowano liczne promocje i atrakcje dla klientów.

iSpot Apple Premium Partner, czyli?

Zdecydowanie widok salonów iSpot w Polsce nie jest rzadkością. Spotkamy je w każdym dużym mieście. Nowy salon w Poznaniu będzie jednak wyróżniał się na tle wielu innych. Otóż w tym mieście zostanie otwarty kolejny iSpot o statusie Apple Premium Partner. Będzie to dobra okazja, aby kupić urządzenia z Cupertino w niższej cenie.

Zanim przejdziemy do promocji, wypada wyjaśnić, czym jest salon ze statusem Apple Premium Partner. To wyróżnienie otrzymają wyłącznie firmy, spełniające wymagające kryteria Apple. Dla klientów oznacza to między innymi jeszcze większą przestrzeń, lokalny Autoryzowany Serwis Apple, bezpłatną konfigurację, darmowe warsztaty, a także dogodny układ pozwalający na swobodne przemieszczanie się dla osób o ograniczonej mobilności. Wypada jeszcze dodać, że iSpot iSpot Apple Premium Partner Posnania będzie pierwszym takim punktem na mapie Poznania, ale już czwartym w Polsce.

Promocje na iPhone’y i nie tylko

Uruchomienie nowego salonu z pewnością spodoba się osobom, które w najbliższym czasie planowały zakup sprzętu z Cupertino. Otóż dla klientów przygotowano specjalne promocje. Będą z nich mogły skorzystać osoby, które odwiedzą salon w dniach od 26 do 28 kwietnia 2024 roku.

iPhone:

iPhone 15 Pro 128 GB – cena promocyjna 4299 złotych,

iPhone 15 128 GB – cena promocyjna 3499 złotych,

iPhone 14 Plus 128 GB – cena promocyjna 2999 złotych.

AirPods:

AirPods Max – cena promocyjna 1999 złotych,

AirPods Pro (2. generacji) z etui z USB-C – cena promocyjna 899 złotych,

AirPods (3. generacji) – cena promocyjna 699 złotych.

Mac:

MacBook Air 13 cali z M1 (8 rdzeni CPU, 7 rdzeni GPU), 256 GB SSD – cena promocyjna 2999 złotych,

MacBook Air 13 cali z M2 (8 rdzeni CPU, 8 rdzeni GPU), 256 GB SSD – cena promocyjna 4299 złotych,

MacBook Air 15 cali z M3 (8 rdzeni CPU, 10 rdzeni GPU), 256 GB SSD – cena promocyjna 5999 złotych,

Mac mini z M2 (8 rdzeni CPU, 10 rdzeni GPU), 256 GB SSD – cena promocyjna 2799 złotych.

Apple Watch:

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular – cena promocyjna 3799 złotych,

Apple Watch Series 9 – dostępne modele taniej o 700 złotych,

Apple Watch SE 2023 40 mm GPS – cena promocyjna 899 złotych.

iPad:

iPad 10,9 cali Wi-Fi 64 GB – cena promocyjna 1599 złotych,

iPad Air 10,9 cali Wi-Fi 64GB – cena promocyjna 2599 złotych.

To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez iSpot. Chętni mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są następujące nagrody: iPhone 15, AirTag oraz zestaw gadżetów iSpot. Co należy zrobić? Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia, które będzie przedstawiać idealną majówkę ze sprzętem Apple. Następnie zdjęcie należy opublikować na Instagramie z hashtagiem #iSpotMajówkaKonkurs oraz uzupełnić formularz na stronie konkursu. Konkurs trwa do 27 kwietnia 2024 roku.

Warto jeszcze dodać, że całe wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10:00 w dniu 26 kwietnia 2024 roku. Jeśli jesteście zainteresowani przygotowanymi promocjami, to warto zapoznać się z regulaminem.