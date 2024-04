Opłacało się czekać: Samsung Galaxy S23 w wyśmienitej cenie!

Jeszcze do niedawna kupowanie starszego modelu smartfona oznaczało krótszy okres wsparcia, natomiast dziś Samsung zapewnia je swoim urządzeniom przez co najmniej pięć lat, więc kupno Galaxy S23 w 2024 roku nie jest złym pomysłem. Szczególnie w takiej cenie!

Czy opłaca się kupić Samsunga Galaxy S23 w 2024 roku?

Nie bez powodu zacząłem od tego, że czas nie działa na korzyść smartfonów. Im dalej od premiery, tym solidniej trzeba przemyśleć zakup. Co prawda coraz więcej producentów wydłuża okres wsparcia dla swoich urządzeń, ale wciąż udostępnianie aktualizacji przez więcej niż dwa-trzy lata nie jest standardem w branży.

Czasami producenci ograniczają nawet dłuższe wsparcie dla wybranych, high-endowych modeli. Samsung przetarł szlak już na początku 2022 roku, kiedy to ogłosił, że od teraz wszystkie jego urządzenia będą otrzymywały aktualizacje przez 5 lat. W przypadku serii Galaxy S24 wydłużył ten okres do aż 7 lat.

Galaxy S23 zadebiutował w 2023 roku z Androidem 13. Otrzymał już aktualizację do Androida 14 i One UI 6.0, a także dostał One UI 6.1, które przyniosło mu Galaxy AI, czyli funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję. W przyszłości jego właściciele mogą się spodziewać jeszcze Androida 15, Androida 16 i Androida 17, a potem dodatkowo aktualizacji zabezpieczeń przez kolejny rok.

Pewność wsparcia jest solidnym argumentem, żeby kupić Galaxy S23 w 2024 roku, ponad rok po jego premierze. Szczególnie że sprzętowo to wciąż wysoka półka, a przy okazji warto przypomnieć, że na jego pokładzie jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

9.2 Ocena

Smartfon Samsung Galaxy S23 dostępny w niższej cenie

Czas działa na niekorzyść każdego urządzenia również pod tym względem, że wraz z upływem czasu musi ono tanieć. To akurat jednak dobra wiadomość dla klientów, ponieważ zapłacą mniej, a mimo to otrzymają pełnowartościowy sprzęt. Jedynym „ubytkiem” jest krótszy okres wsparcia, który w przypadku Galaxy S23 i tak nadal jest długi.

Teraz za Galaxy S23 w wersji 8/128 GB zapłacicie tylko 2799 złotych, a za wariant 8/256 GB niewiele więcej, bo 2999 złotych. Kupicie go w sklepie Samsunga oraz u jego partnerów handlowych, między innymi Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik, Vobis i x-kom.

Jeśli natomiast interesuje Was nowszy model, to Galaxy S24 również staniał.

