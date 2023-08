Oszukaj system i kup iPhone’a lub MacBooka taniej w nowym salonie iSpot

Sprzęt Apple jest drogi i kropka. Nie ma na to rady, a prawdziwe promocje pojawiają się rzadko. Jeśli nastawialiśmy się na zakup iPhone’a lub MacBooka, to warto przyjrzeć się temu, co kombinuje iSpot.

Nowy salon iSpot – drugi taki w Polsce

O ile w niektórych regionach Polski salonów iSpot jest ci u nas dostatek, zwłaszcza po przejęciu Cortlandu, tak spośród nich statusem Apple Premium Partner może pochwalić się jeden. Niebawem jednak liczba ta zwiększy się do oszałamiających dwóch! ;) Wszystko dlatego, że iSpot zaplanował otwarcie nowego salonu w Warszawie.

Ku wyjaśnieniu – czym jest ten magiczny status partnera premium? Otóż Apple przyznaje je resellerom, którzy oferują najwyższy standard obsługi klienta w zakresie sprzedaży i serwisu produktów Apple. I właśnie taki otrzymaj nowa miejscówka w centrum handlowym Westfield Mokotów.

Uwaga, sprzęt Apple taniej!

Otwarcie nowego salonu odbędzie się w piątek, 1 września o godzinie 10:00. Dla odwiedzających tego oraz następnego dnia przewidziane są specjalne atrakcje. Na przykład możemy liczyć na konkursy z nagrodami rzeczowymi – w tym produktami Apple (jest i iPhone 14).

Odbędą się także warsztaty, podczas których będzie można poznać przydatne triki dotyczące użytkowania sprzętu Apple, a młodsi uczestnicy nauczą się podstaw rysowania na iPadzie. Na warsztaty i zajęcia dla młodzieży trzeba się zapisać!

Starsi wizytatorzy docenią inną opcję: w dniach 1-2 września w salonie iSpot Westfield Mokotów pojawią się promocje na sprzęt Apple. Wśród okazji znajdziemy urządzenia:

iPhone 14 128 GB w cenie 3999 złotych (Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4199 złotych. Regularna cena sprzedaży: 5199 złotych);

iPhone 14 Pro 128 GB w cenie 4999 złotych (Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5599 złotych. Regularna cena sprzedaży: 6499 złotych);

128 GB w cenie 4999 złotych (Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5599 złotych. Regularna cena sprzedaży: 6499 złotych); AirPods Pro (2. generacji) w cenie 999 złotych (Najniższa cena z ostatnich 30 dni dla subskrybentów newslettera iSpot: 1149 złotych. Regularna cena sprzedaży: 1449 złotych);

(2. generacji) w cenie 999 złotych (Najniższa cena z ostatnich 30 dni dla subskrybentów newslettera iSpot: 1149 złotych. Regularna cena sprzedaży: 1449 złotych); MacBook Air 13” z czipem M2 w cenie 5299 złotych (Model 8-core CPU, 8-core GPU, 256 GB SSD. Najniższa cena z ostatnich 30 dni dla korzystających ze zniżki edukacyjnej: 5606,11 zł. Regularna cena sprzedaży: 6299 złotych);

13” z czipem M2 w cenie 5299 złotych (Model 8-core CPU, 8-core GPU, 256 GB SSD. Najniższa cena z ostatnich 30 dni dla korzystających ze zniżki edukacyjnej: 5606,11 zł. Regularna cena sprzedaży: 6299 złotych); iPad Pro 11’’ Wi-Fi 256 GB w cenie 4999 złotych (Najniższa cena z ostatnich 30 dni dla korzystających ze zniżki edukacyjnej: 5545,06 złotych. Regularna cena sprzedaży: 5899 złotych).

Nie podano, jak duże są zapasy promocyjnych produktów. iSpot określił te oferty jako „limitowane”, więc chętni do skorzystania z okazji zapewne postąpią niegłupio, jeśli pojawią się na otwarciu.

6.1 Ocena

Dodatkowo, przy zakupach o wartości powyżej 300 złotych, 50 pierwszych klientów iSpot Apple Premium Partner Westfield Mokotów otrzyma prezent w postaci lokalizatora Apple AirTag o wartości 189 złotych.

Wszystkie regulaminy promocji znajdziemy na stronie iSpot.