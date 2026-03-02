Premiera iPhone’a 17e. Dwa razy więcej pamięci w tej samej cenie

Zadebiutował tani smartfon Apple. iPhone 17e, wzorem swojego poprzednika, rozczarowuje, ale tym razem nieco mniej.

Specyfikacja iPhone’a 17e nie zachwyca

Daleko mi do przeciwnika i hejtera Apple. Potrafię docenić wiele produktów firmy Tima Cooka, ale nie wszystkie. Dobrym przykładem jest iPhone 16e, któremu wystawiłem ocenę 5,9 na 10 możliwych punktów. Po prostu minusów było znacznie więcej niż plusów, a smartfon – kosztujący wyjściowo 3000 złotych – w wielu elementach okazał się przestarzały.

Wspomniany model właśnie doczekał się następcy. iPhone 17e, co z pewnością wielu rozczaruje, nie przynosi znaczących zmian. Nie oznacza to jednak, że Apple tylko zmieniło nazwę, bowiem pojawiło się kilka ulepszeń. Mimo tego, nadal mamy do czynienia z urządzeniem, na które zdecydują się tylko firmy i osoby chcące iOS w możliwie najniższej cenie, ale z pominięciem używanego sprzętu.

iPhone 17e nadal straszy sporych rozmiarów notchem i dość szerokimi ramkami wokół ekranu. Wciąż ma 6,1-calowy wyświetlacz Super Retina XDR, aczkolwiek teraz chroniony szkłem Ceramic Shield 2, które ma charakteryzować się zwiększoną wytrzymałością na zarysowania. Sercem jest nowszy układ Apple A19, któremu – zależnie od wybranej konfiguracji – towarzyszy 256 lub 512 GB na dane. Przypominam, że iPhone 16e startował od skromnych 128 GB.

fot. Apple

Z tyłu obudowy znajdziemy tylko jedno „oczko” Fusion 48 Mpix z 10-krotnym zoomem cyfrowym. Przedni aparat to 12 Mpix. W kwestii akumulatora nie zmieniło się nic lub różnice są niezauważalne – Apple nie podaje pojemności, ale wspomina, że tani iPhone nadal pozwala na 26 godzin odtwarzania wideo. Firma dodaje, że korzystając z ładowarki o mocy 20 W czas ładowania do 50% wynosi 30 minut, więc tutaj też bez poprawy. Pojawiła się jednak obsługa MagSafe i standardu Qi2, co pozwala na indukcyjne ładowanie z mocą 15 W (poprzednik oferował 7,5 W).

Wśród nowości mamy jeszcze modem C1X, który – jak podaje Apple – zapewnia nawet 2 razy większą maksymalną prędkość pobierania w sieci 5G względem modemu C1 w iPhonie 16e. Za łączność z innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.3. Do tego dostajemy Wi‑Fi 6 (802.11ax) z technologią 2×2 MIMO i NFC, ale wciąż bez chipu UWB.

fot. Apple

iPhone 17e iPhone 16e Wyświetlacz: OLED, Super Retina XDR, 6,1” o rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli, 460 ppi, maksymalna jasność: 800 nitów (typowo), jasność szczytowa 1200 nitów (HDR), OLED, Super Retina XDR, 6,1” o rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli, 460 ppi, maksymalna jasność: 800 nitów (typowo), jasność szczytowa 1200 nitów (HDR) Procesor: Apple A19 Apple A18 Pamięć: 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB Główny aparat: 48 Mpix, 26 mm, ƒ/1,6, system OIS z automatyczną stabilizacją matrycy, maksymalnie 10-krotny zoom cyfrowy, inteligentny HDR 5 48 Mpix, 26 mm, ƒ/1,6, system OIS z automatyczną stabilizacją matrycy, maksymalnie 10-krotny zoom cyfrowy, inteligentny HDR 5 Przedni aparat: 12 Mpix ƒ/1,9, inteligentny HDR 5 12 Mpix ƒ/1,9, inteligentny HDR 5 Łączność: Apple C1X, 5G, Bluetooth 5.3, Wi‑Fi 6 (802.11ax) z technologią 2×2 MIMO chip Apple C1, Wi‑Fi 6 (802.11ax) z technologią 2×2 MIMO NFC: NFC z funkcją czytnika, karty ekspresowe działające również na rozładowanym urządzeniu w trybie rezerwy energii NFC z funkcją czytnika, karty ekspresowe działające również na rozładowanym urządzeniu w trybie rezerwy energii Akumulator i ładowanie: do 26 godzin odtwarzania wideo, do 50% w 30 minut z zasilaczem o mocy 20 W przy ładowaniu przewodowym, MagSafe i Qi2 do 15 W do 26 godzin odtwarzania wideo, do 50% w 30 minut z zasilaczem o mocy 20 W przy ładowaniu przewodowym, Qi do 7,5 W Obudowa: aluminiowa rama, szkło z przodu i tyłu, 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 170 g aluminiowa rama, szkło z przodu i tyłu, 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, 167 g

iPhone 17e – cena i dostępność

Przedsprzedaż taniego iPhone’a ruszy 4 marca od godziny 15:15. Smartfon będzie dostępny od 11 marca. Wersja 256 GB została wyceniona na 2999 złotych, a model 512 GB to wydatek 3999 złotych.

Dla porównania iPhone 16e był dostępny w trzech wersjach – 128, 256 lub 512 GB, które w dniu debiutu kosztowały, odpowiednio, 2999, 3499 oraz 4499 złotych.