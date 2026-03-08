Ten smartfon pod jednym względem przyćmi konkurencję

W przypadku nowego smartfona Lenovo rozmiar faktycznie będzie miał znaczenie. Producent ma przekroczyć ważną granicę.

Smartfon z ekranem ponad 7 cali

Smartfony z ekranami około 6 cali przez niektórych określane są jako kompaktowe, a urządzenia mające około 6,5 cali stały niemal standardem . Widoczny jest trend coraz większych ekranów, aczkolwiek – co w tym przypadku zdecydowanie cieszy – ramki stają się coraz smuklejsze.

Owszem, rozmiar ramek jest sukcesywnie zmniejszany przez producentów smartfonów. Tylko nie oznacza to, że zanika granica, po przekroczeniu której, przekątna ekranu staje się dla większości użytkowników niekomfortowa. Niewykluczone, że potwierdzi to nadchodzący sprzęt Lenovo.

Digital Chat Station, znany z ujawniania planów producentów smartfonów, tym razem podzielił się rewelacjami na temat zamiarów Lenovo. Firma testuje urządzenie z 7,5-calowym ekranem, a więc o przekątnej zbliżonej do małych tabletów. Przypominam, że iPad Mini wyposażony jest w 8,3-calowy wyświetlacz.

Xiaomi Redmi A7 Pro – smartfon z prawie 7-calowym ekranem, źródło: Xiaomi Indonesia | X

Raczej tylko dla niektórych użytkowników

Osoby, które od dłuższego czasu rozglądają się za czymś pomiędzy smartfonem a tabletem, a składane modele do nich nie przemawiają, mogą być zainteresowane 7,5-calowym Lenovo. Podejrzewam jednak, że dla większej grupy użytkowników taki rozmiar będzie już niewygodny, zarówno podczas obsługi, jak i chociażby w kwestii noszenia smartfona przy sobie.

Możliwe, że Lenovo nie będzie wyjątkiem i inni producenci także postanowią przekroczyć 7 cali. Niedawno zadebiutował Redmi A7 Pro, czyli smartfon z 6,9-calowym ekranem – naprawdę blisko wspomnianej granicy. Natomiast miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że dwóch producentów pracuje nad wyświetlaczami do nieskładanych smartfonów o przekątnej przekraczającej 7 cali.

Oczywiście w takim eksperymentowaniu nie ma nic złego. Co więcej, omawiane urządzenia mogą bez problemów znaleźć grupę odbiorców. Pozostaje jednak trzymać kciuki, że firmy wciąż będą produkować „kompaktowe” smartfony z ekranami około 6 cali. Po prostu dobrze jest mieć wybór, a dla wielu osób właśnie taka mniejsza przekątna jest idealna.

Wróćmy jeszcze na chwilę do Lenovo. Digital Chat Station wspomniał również, że producent prowadzi prace nad 200-megapikselowym aparatem z peryskopowym teleobiektywem i ekranami o rozdzielczości 1,5K.