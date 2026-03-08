Dokąd Polacy uciekali na ferie? Smartfony prawdę Ci powiedzą

Operatorzy – Orange i Play – postanowili podzielić się zestawem ciekawych danych na temat preferencji Polaków dotyczących odpoczynku w ferie zimowe.

Jak klienci Orange spędzali ferie zimowe?

Pomarańczowy operator, w trakcie tegorocznych ferii zimowych, odnotował średnio o 20% wyższy ruch na terenach górskich. Natomiast w tym czasie nad morzem ruch wzrósł o 10%, a na Mazurach o około 5%.

Dowiedzieliśmy się także, że za pośrednictwem 5G użytkownicy sieci Orange przesłali 2,6 razy więcej danych niż w 2025 roku. Na ten wzrost wpływ miało kilka czynników i nie chodzi wyłącznie o liczbę czy rozmiarów plików, ale też o zasięg 5G i rosnącą liczbę urządzeń, które pozwalają korzystać z tej technologii.

Jeśli chodzi o stacje bazowe, które musiały mocno napracować się w tracie zimowych ferii, to największą różnicę w transmisji danych odnotowano na nadajniku w centrum Karpacza. Średnio dziennie było to o 1200 GB więcej niż przed zimowymi wakacjami. Następne pozycje należą do stacji w Szklarskiej Porębie oraz na Kotelnicy Białczańskiej w Białce Tatrzańskiej.

Z kolei w Mielnie, miejscowości kojarzonej raczej z cieplejszym miesiącami w roku, Orange odnotowało ponad 100% wzrost średniego dziennego ruchu. To zasługa m.in. Międzynarodowego Zlotu Morsów.

Wypada dodać, że w przypadku ruchu głosowego zauważono kilkuprocentowe wzrosty nad morzem i w górach i niewielki spadek na Mazurach.

Play pochwaliło się danymi z ferii zimowych

Ten operator pod uwagę wziął stałych mieszkańców sześciu dużych miast w Polsce – Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław oraz Gdańsk. Z udostępnionych danych wynika, że 53,3% użytkowników sieci, którzy na ferie wyjechali ze swoich miast, wybrała wypoczynek w Polsce.

źródło: Play

Wśród najczęściej wybieranych kierunków – raczej bez zaskoczenia – dominowały miejscowości górskie. Popularnością cieszyły się Tatry i Podhale – Zakopane, Bukowina Tatrzańska i Poronin. Ponadto okolice znane jako „zimowa stolica Polski” przejęły łącznie ponad 50% ruchu turystycznego z dużych miast. Klienci Play wybierali również Beskid Sądecki (Krynica-Zdrój), okolice Beskidu Żywieckiego (Szczyrk i Wisła) oraz ośrodki narciarskie w Sudetach i Karkonoszach (Karpacz, Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój).

źródło: Play

A jak wyglądało to w przypadku zagranicznych wyjazdów? Niezależnie, czy mówi o klientach z Gdańska, Łodzi, Krakowa czy innego dużego miasta, najwięcej osób wybrało Włochy. Częstym kierunkiem była też Hiszpania oraz dużo użytkowników sieci Play wyjechało odpocząć do Austrii, Czech i Słowacji.