Xiaomi szykuje nowy tablet. Zmieścisz go prawie wszędzie

Xiaomi pracuje nad mniejszą wersją Redmi Pad 2. Wysoce prawdopodobne, że tablet będzie naprawdę dobrze wyceniony.

Redmi Pad 2 z mniejszym ekranem

Dziś pisaliśmy już o smartfonach z ponad 7-calowymi ekranami, więc teraz przejdźmy na drugą stronę mocy, czyli do małych tabletów. Zanim jednak skupimy się na nowym urządzeniu, to warto przypomnieć, że w czerwcu 2025 roku zadebiutował Redmi Pad 2 i – co też ważne dla tej historii – pojawił się w Polsce.

Wspomniany Redmi Pad 2 wyposażony jest w 11-calowy ekran LCD i – jeśli uważasz, że to zbyt dużo – mam dobre informacje. Serwis XiaomiTime zwraca uwagę na nowe wpisy w bazie certyfikacyjnej GSMA, które zapowiadają wprowadzenie mniejszej wersji wspomnianego tabletu. W planach Xiaomi jest bowiem 9,7-calowy Redmi Pad 2.

Szczegóły dotyczące wnętrzności nie są jeszcze znane, ale niewykluczone, że mniejszy wariant otrzyma część rozwiązań znanych z większego brata. Wersja 11-calowa ma procesor MediaTek Helio G100-Ultra, któremu towarzyszy maksymalnie 8 GB RAM (LPDDR4X) oraz – zależnie od wybranej konfiguracji – 128 lub 256 GB pamięci na pliki (UFS 2.2).

Redmi Pad 2, fot. Xiaomi

Akumulator – co dość oczywiste – raczej będzie mniejszy niż w 11-calowym Redmi Pad 2, który ma ogniwo 9000 mAh. Do tego dochodzi aparat 8 Mpix (f/2.0) z tyłu i 5 Mpix (f/2.2) z przodu, układ czterech głośników z Dolby Atmos, a także moduły Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 oraz – opcjonalnie – 4G (LTE) i GPS. Mniejszy tablet Xiaomi – według informacji XiaomiTime – także powinien być dostępny z opcjonalnym modemem komórkowym.

Mały tablet Xiaomi może zawitać do Polski

Xiaomi powinno wprowadzić 9,7-calowego Redmi Pad 2 na globalne rynki, więc należy oczekiwać jego premiery w Polsce. Szczególnie, że większy model zadebiutował nad Wisłą. Co ciekawe, w wybranych krajach tablet może pojawić się pod nazwą Poco C Pad, aczkolwiek ma to dotyczyć tylko wersji bez technologii 4G (LTE).

Możliwe, że jego cena będzie z tych przyjemnych. Model z 11-calowym ekranem w dniu premiery, z uwzględnieniem specjalnej promocji, został wyceniony na 699 złotych za wersję 4/128 GB bez LTE oraz 899 złotych za 4/128 GB z LTE. Obecnie obie wersje dostępne są za około 50 złotych mniej.