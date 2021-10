iPhone z USB-C? Ten człowiek na niego nie czekał – sam go zrobił!

Apple praktycznie od początku istnienia implementowało własne rozwiązania do swoich urządzeń. Seria iPhone od pierwszego modelu korzystała z portu Dock 30 pin, a ostatnim smartfonem giganta z Cupertino wyposażonym w to złącze był iPhone 4s. Apple od dziewięciu lat wykorzystuje złącze Lightning, a jednocześnie w innych urządzeniach zastępuje nieustandaryzowany port USB-C. Ten człowiek nie czekał jednak na iPhone z USB-C – sam go zrobił!

iPhone z USB-C? Da się zrobić i nawet działa!

Port USB-C już na dobre rozgościł się w urządzeniach Apple, takich jak iPad Air (2020) i iPad Pro (2020), a także w niedawno wydanym iPad mini (2021). Ponadto od kilku lat trafia on również do laptopów MacBook Air i MacBook Pro – pełni rolę złącza do zasilania i ładowania akumulatora, bowiem obecnie potrafi dostarczyć aż 100 W mocy przy napięciu 20 V i natężeniu 5 A (a w niektórych smartfonach nawet więcej).

Mimo tego, do iPhone’ów wciąż trafia już nieco przestarzałe złącze Lightning i jak na razie nie zapowiada się, żeby producent chciał zrezygnować z tego rozwiązania. Do sieci trafiło jednak nagranie użytkownika, posługującego się pseudonimem Kenny Pi, w którym zaprezentował, jak montuje port USB-C do modelu iPhone X.

Oczywiście przygotowania do projektu trwały miesiącami, a Kenny Pi musiał własnoręcznie zmontować wszystkie potrzebne części. Jak widać na wideo, zastąpił on oryginalną płytkę drukowaną ze złączem Lightning autorską płytką PCB z USB-C. Film potwierdza, że przeróbka zakończyła się sukcesem i iPhone X można ładować. Co więcej, Kenny Pi twierdzi, że transfer plików także jest możliwy, a więc wykonał kawał dobrej roboty.

Mimo wszystko niniejsza przeróbka pozostaje jedynie ciekawostką ze względu na poziom skomplikowania tego projektu – już na pierwszy rzut oka widać, że jest to piekielnie trudny w wykonaniu proces. Zwykłym użytkownikom pozostaje czekać na to, aż Apple wprowadzi ustandaryzowany port do swoich smartfonów. Niewykluczone, że giganta z Cupertino zmusi do tego Komisja Europejska, która forsuje wspólny port ładowania i standardy szybkiego ładowania.